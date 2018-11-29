Hơn cả việc bị bại lộ, đây mới là 4 nỗi sợ đầy ám ảnh với đàn bà ngoại tình

Phụ nữ yêu 29/11/2018 05:30

Ngoại tình với đàn bà là một cái vực sâu đầy đau khổ. Và một khi đã lỡ ngã xuống đó, những nỗi sợ sẽ từng ngày ám ảnh đàn bà không dứt…

Sợ phẩm hạnh bị hủy hoại, không còn mặt mũi nhìn ai

Quan niệm từ ngàn đời nay, trinh tiết của phụ nữ quan trọng hơn cả sinh mạng. Đàn bà một khi ngoại tình chính là mang tiếng lăng loàn cả đời. Dù ngày nay xã hội đã thôi gay gắt hơn nhưng thước đo giá trị đức hạnh của một người phụ nữ cũng không khoan nhượng cho chuyện ngoại tình lén lút. Chỉ cần bị lộ chuyện vụng trộm với người đàn ông khác, đàn bà cả đời không gột rửa nổi vết nhơ. Không chỉ họ bị đem ra “xâu xé” trước thiên hạ, mà còn ảnh hưởng đến gia đình, con cái sau này.

Bởi vậy, đàn bà ngoại tình ngoài nỗi sợ bị phát hiện còn sợ phẩm hạnh hay đạo đức sẽ bị hủy hoại, không còn mặt mũi nhìn người xung quanh.

Hơn cả việc bị bại lộ, đây mới là 4 nỗi sợ đầy ám ảnh với đàn bà ngoại tình - Ảnh 1
Đàn bà ngoại tình ngoài nỗi sợ bị phát hiện còn sợ phẩm hạnh hay đạo đức sẽ bị hủy hoại, không còn mặt mũi nhìn người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Sợ bị ép ly hôn, chênh vênh về sau

Đàn ông trọng thể diện, đàn bà trọng tiếng tăm. Đàn ông và đàn bà ngoại tình sẽ gánh những hậu quả khác nhau. Dù cũng là người phản bội trong hôn nhân, tình yêu nhưng đàn ông sẽ dễ được tha thứ để quay về hơn. Không chỉ vậy, tâm lý khi ngoại tình của đàn bà cũng không thể vững như đàn ông. Một khi họ bị phát hiện, việc bị ép ly hôn sẽ là bi kịch thật sự. Ly hôn vì ngoại tình, cuộc sống của đàn bà sau đó sẽ lao dốc không phanh, đến cả việc nuôi con cũng không có tư cách, khả năng hạnh phúc về sau hoàn toàn vô vọng.

Sợ người tình ép bỏ chồng

Nhiều phụ nữ ngoại tình chỉ vì muốn thử cảm giác mới mẻ, có chút hy vọng hay hạnh phúc hơn. Và họ cũng chưa từng có ý muốn từ bỏ gia đình vì tình nhân. Dù vậy, chuyện không muốn trong tình cảm luôn có thể xảy ra khi nhân tình muốn ép đàn bà phải bỏ chồng để theo anh ta, không chỉ là một cuộc ngoại tình chớp nhoáng. Đây sẽ là nỗi sợ kinh hoàng với đàn bà. Khi ấy, đàn bà vừa sợ chuyện vụng trộm bị phát hiện, lại sợ nhân tình không chịu buông tha. Đây chẳng khác nào là tự mình đẩy bản thân vào thế khó thoát.

Hơn cả việc bị bại lộ, đây mới là 4 nỗi sợ đầy ám ảnh với đàn bà ngoại tình - Ảnh 2
Khi ấy, đàn bà vừa sợ chuyện vụng trộm bị phát hiện, lại sợ nhân tình không chịu buông tha - Ảnh minh họa: Internet

Sợ bị chán ghét, bỏ rơi và mất hết

Đây sẽ là cảm giác khi từng người đàn ông bên đàn bà đều chán ghét và bỏ rơi họ. Đến cùng, họ sẽ mất cả tình nhân, chồng và gia đình. Với một người đàn bà không xem trọng nhân phẩm của bản thân, đàn ông có xu hướng “chơi” cho biết rồi sẽ bỏ đi vào một ngày chán chê. Và với một người vợ không đoan chính, đàn ông xem đó là một vết thương tự trọng chí mạng, họ không bao giờ chấp nhận. Đàn bà sợ nhất chính là khi đến cùng mình là người duy nhất bị bỏ lại, ai cũng rời đi, mất tất cả.

Hơn cả việc bị bại lộ, đây mới là 4 nỗi sợ đầy ám ảnh với đàn bà ngoại tình - Ảnh 3
Đàn bà sợ nhất chính là khi đến cùng mình là người duy nhất bị bỏ lại, ai cũng rời đi, mất tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, một khi đã ngoại tình, cảm giác canh cánh trong lòng đàn bà sẽ là sợ hãi. Nỗi sợ sẽ chỉ càng nhiều hơn khi đàn bà tiến đến ranh giới “tử” trong hôn nhân vì ngoại tình. Những tháng ngày đó thật sự sẽ không dễ dàng, cũng không đáng để đổi lấy một mối tình tạm bợ, vài phút thăng hoa cảm xúc hay ái ân. Đàn bà nên hiểu, ngoại tình không bao giờ là đáng để đàn bà đánh đổi bất cứ điều gì trong đời mình. Vì đến cùng, chỉ cần là ngoại tình, đàn bà luôn là kẻ thua cuộc và chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Đàn bà ngoại tình kiểu 'bật nắp chai', đàn ông chọn 'lấp đầy'

Đàn bà ngoại tình kiểu 'bật nắp chai', đàn ông chọn 'lấp đầy'

Chỉ có 2 kiểu ngoại tình trên đời này, theo các chuyên gia nhận định. Đàn bà ngoại tình 1 kiểu, đàn ông ngoại tình 1 kiểu. Nhưng dù theo cách nào thì hậu quả cũng rất tiêu cực.

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