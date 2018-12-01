Đàn bà ngoại tình, trăm lần đàn bà dại

Phụ nữ yêu 01/12/2018 05:30

Đàn bà ngoại tình, đều có lý do. Nhưng dù là lý do gì, đàn bà ngoại tình chính là đàn bà dại, trăm lần thua thiệt. Đàn bà là hoa, nhất định phải đứng dưới mặt trời mới có thể xinh đẹp đầy sức sống. Là hoa mà vào tối tắm để đòi khoe sắc, đến cùng cũng chỉ héo úa tàn tạ...

Đàn bà ngoại tình vì tham lam

Lòng tham, dù là vì tiền bạc, danh lợi hay tình cảm đều phải trả một cái giá không đắt. Đàn bà tham tiền tham danh mà phụ bạc người đàn ông bên mình sớm hôm thì cũng có ngày chẳng có gì ngoài vài đồng tiền vô tri vô giác. Bạn đến với người ta vì điều gì thì thứ người ta cho bạn cũng chỉ có vậy. Đàn bà tham tình tham dục mà rời bỏ gia đình thì đến cùng cũng không ai còn ở lại bên mình. Chà đạp chân tình của người khác chính là sẽ có ngày chút tình cảm của mình cũng bị phỉ báng.

Đừng nhân danh tình yêu để trở thành kẻ bội phản. Tình yêu của mình chân thành, cũng đừng quên tình yêu của người khác cũng từ hy sinh và cố gắng mà có. Tham lam trong tình cảm không bao giờ có cái kết tốt đẹp. Kẻ tham lam rồi sẽ tay trắng, mất cả tự trọng và danh dự.

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 Tham lam trong tình cảm không bao giờ có cái kết tốt đẹp. Kẻ tham lam rồi sẽ tay trắng, mất cả tự trọng và danh dự - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ngoại tình vì đứng núi này trông núi nọ

Trong tay đã có hoa đẹp, lại ngóng trông cả vườn hoa ngoài kia. Đã có người vì mình cố gắng nỗ lực, lại muốn có kẻ hòa nhoáng trước mặt. Đàn bà không biết trân trọng điều tốt đẹp mình đang có thì cũng không xứng đáng có được thứ gì tốt đẹp hơn. Đời này lại có bao hoa thơm cỏ lạ, bao trạm dừng chân mới mẻ, thế thì đến bao giờ mới thôi?

Thật ra, thứ ta tìm kiếm trong đời đâu phải là một người đàn ông hoàn hảo. Đến cùng, người có thể bên ta dài lâu sẽ là người vì yêu thương ta mà đổi thay và cố gắng. Nếu thật lòng ta đã chọn họ, thì phải cùng họ nỗ lực vun vén. Tình yêu ở đời hoàn hảo nhất không phải hào hoáng phù phiếm, hay đẹp đẽ đầy ngưỡng mộ. Mà là cố gắng vì nhau, nhất định không bỏ cuộc, thế nào cũng vì nhau tốt đẹp hơn.

Đàn bà ngoại tình vì chồng vô tâm

Đàn bà nên hiểu cảm giác cô đơn đã tồn tại từ khi ta chào đời. Bao năm tháng trước khi đàn ông xuất hiện, ta đều một mình lớn lên và sống tốt. Đến ngày đàn ông đến, họ chỉ góp một phần vào những gì tốt đẹp ta từng có. Họ có thể yêu thương ta, nhưng không thể lấp đầy hết cô đơn nơi ta. Đàn bà sai nhất chính là gói gọn cả cuộc sống của mình vào một người đàn ông, rồi lại trách họ vô tâm không cho mình cả cuộc đời.

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Khi đàn ông vô tâm thì chỉ ta biết, còn khi ta ngoại tình cả thiên hạ đều biết - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, đàn ông chỉ thật sự vô tâm khi họ đã không còn tình cảm. Mà vậy thì chia tay là điều ta nên làm, chứ ngoại tình thì được gì? Khi đàn ông vô tâm thì chỉ ta biết, còn khi ta ngoại tình cả thiên hạ đều biết. Chồng vô tâm sai một, nhưng vợ ngoại tình lại càng sai mười. Thế chẳng phải ta lại là kẻ thiệt thòi nhất?

Đàn bà ngoại tình vì gia đình chồng hà khắc

Nếu đến cùng, tình yêu của mình và chồng đều không đủ kiên nhẫn để dàn xếp một gia đình. Nếu mình cố bao nhiêu cũng không thể làm thỏa lòng cha mẹ chồng. Nếu người đàn ông mình tin tưởng đến cả việc bảo vệ mình cũng không thể làm… Thế thì hãy chọn ra đi nhẹ nhàng nhất. Vì khi ấy, sự ra đi của ta không hề sai, như một lựa chọn sai lầm. Đã chọn sai thì phải bỏ, phải chọn lại. Nhưng nếu chỉ vì người khác đối xử không đúng với ta mà chọn ngoại tình để bù đắp cho bản thân thì thật ngu dại. Lúc ấy, sự ra đi của ta chỉ là một bản án đáng đời khiến họ hả hê. Vậy thì có đáng không?

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Nhưng nếu chỉ vì người khác đối xử không đúng với ta mà chọn ngoại tình để bù đắp cho bản thân thì thật ngu dại - Ảnh minh họa: Internet

Dù là vì lý do gì, đàn bà ngoại tình, trăm lần đàn bà dại…

Đàn bà ngoại tình, đều có lý do. Nhưng dù là lý do gì, đàn bà ngoại tình chính là đàn bà dại, trăm lần thua thiệt. Đàn bà là hoa, nhất định phải đứng dưới mặt trời mới có thể xinh đẹp đầy sức sống. Là hoa mà vào tối tắm để đòi khoe sắc, đến cùng cũng chỉ héo úa tàn tạ. Nếu muốn yêu, nhất định phải danh chính ngôn thuận. Nếu muốn hạnh phúc, phải thật tâm thật tình. Nếu muốn được trân trọng, phải biết tôn trọng giá trị của mình…

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