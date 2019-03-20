Đàn ông ngoại tình vì nhiều lý do, nhưng sự thật là dù yêu hay không thật lòng thì nhân tình vẫn từng chiếm một phần trong tâm trí đàn ông. Bởi thế, đáp án cho tình yêu của một người đàn ông ngoại tình luôn có thể khiến phụ nữ đau lòng...

Tôi từng hỏi một người đàn ông ngoại tình, anh ta mất bao lâu để quên đi cô bồ quen trong 2 năm? Anh ta lắc đầu cười, trả lời một câu khiến tôi cũng bất ngờ. Anh ta nói, chỉ vài ngày là mọi thứ chẳng còn đọng lại chút gì. Tôi cũng từng nghe một người phụ nữ làm nhân tình suốt 5 6 năm dài hỏi, vì sao khi trở về với vợ con, người đàn ông ấy như quên hết tháng năm bên cô ấy? Có những người đàn ông quên đi nhân tình nhanh như cách họ ngã vào cám dỗ. Họ có thể từng phản bội vợ để sa lầy vào cuộc vui ngoại tình, nhưng khi quay về lại chẳng còn đọng lại trong đầu bất cứ day dứt gì với nhân tình. Lòng họ đã có thể bạc với vợ tào khang rồi thì chỉ có thể bạc hơn với những người phụ nữ dưng lạ khác. Chung thủy của những người đàn ông này có lẽ chẳng đo đạt được. Nhưng rõ ràng, một khi đã quay về, nhân tình đã là vết ố họ muốn bôi xóa hết, vì vậy mà quên đi nhanh chóng.

Có những người đàn ông quên đi nhân tình nhanh như cách họ ngã vào cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet Lại có người đàn ông chỉ lưu giữ bóng hình của nhân tình trong một thời gian ngắn. Sự lựa chọn của người đàn ông này khôn ngoan hơn bất kì người đàn ông ngoại tình nào khác. Họ chọn gia đình, hơn là một tình yêu không có kết quả. Họ có tham lam nhưng vẫn biết đâu là điều họ cần. Họ có nuối tiếc, nhưng hiểu rằng ngoại tình là một cuộc chơi phải có điểm dừng. Kiểu đàn ông ngoại tình này lý trí nhất. Thứ ba là kiểu đàn ông ngoại tình và vẫn không thể quên được nhân tình. Họ vẫn muốn trở về nhưng đã đánh mất thủy chung hoàn toàn với vợ. Sự lựa chọn quay về ban đầu có thể là vì họ cần gia đình, cần con cái. Giữa gia đình và nhân tình, họ không muốn đánh mất gia đình hơn. Nhưng cũng không có nghĩa là họ có thể quên được nhân tình. Số ít đàn ông sau đó vẫn cố gắng hàn gắn với vợ, sống vì con cái, phần lớn còn lại không làm được như thế.

Suy cho cùng, đàn ông thường không vì gia đình và con cái nhiều như phụ nữ. Một khi đã biết bản thân thật sự không thể từ bỏ nhân tình, không ít đàn ông chọn ly hôn để giải thoát cho chính mình, hơn là nghĩ cho vợ con. Một khi đã biết bản thân thật sự không thể từ bỏ nhân tình, không ít đàn ông chọn ly hôn để giải thoát cho chính mình, hơn là nghĩ cho vợ con - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình vì nhiều lý do, nhưng sự thật là dù yêu hay không thật lòng thì nhân tình vẫn từng chiếm một phần trong tâm trí đàn ông. Nếu ngoại tình chỉ để vui chơi, thì sự hấp dẫn với nhân tình mới mẻ cũng từng khiến đàn ông day dứt say mê. Sắc đẹp, sự mới lạ, cám dỗ dục vọng đủ khiến đàn ông loạn cả trí óc. Nếu ngoại tình vì tìm được sự đồng điệu, thì nhân tình có lẽ đã từng là người bạn đồng hành ở đoạn đường ngắn cùng đàn ông. Và nếu ngoại tình vì thật lòng yêu một người phụ nữ khác ngoài vợ, đàn ông sẽ mất rất lâu, thậm chí là không bao giờ quên được nhân tình. Bởi thế, đáp án cho tình yêu của một người đàn ông ngoại tình luôn dễ khiến những người vợ đau lòng. Để trả lời cho câu hỏi đàn ông mất bao lâu để quên đi nhân tình, có lẽ chẳng dễ dàng. Bởi thật sự dù đàn ông có quay về cầu xin vợ tha thứ cũng chưa chắc hồi sau sẽ trọn lòng trở lại. Bởi làm sao ai biết được tâm trí một người chồng từng phản bội còn lưu lại bao nhiêu hình bóng của nhân tình? Không ai biết cả, ngoại trừ chính đàn ông. Đáp án cho tình yêu của một người đàn ông ngoại tình luôn có thể khiến phụ nữ đau lòng - Ảnh minh họa: Internet Và thay vì tự hỏi mình, liệu chồng có còn nhớ nhân tình không, đàn bà hãy hỏi chính mình, liệu có thể hạnh phúc tiếp được không? Đừng chỉ dõi theo trái tim của chồng mà quên rằng trái tim của mình mới chịu tổn thương nhiều hơn. Lòng đàn ông ở hay đi thì đàn bà cũng đâu quản được. Thế thì cứ để họ chọn, còn mình phải học cách yêu thương bản thân…

Đàn ông ngoại tình rồi mới biết sẽ không ai tốt với họ như vợ đã từng Đàn bà một khi bị phản bội và quyết định ra đi sẽ biết hóa ra vẫn còn nhiều đàn ông tốt hơn chồng mình, hóa ra bản thân xứng đáng được một hạnh phúc vẹn toàn hơn. Còn đàn ông ngoại tình rồi mới hay ngoài kia mới mẻ thì nhiều, những điều lấp lánh cũng không thiếu, nhưng sẽ không một ai tốt với họ như vợ đã từng…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-ngoai-tinh-mat-bao-lau-de-quen-di-nhan-tinh-318871.html