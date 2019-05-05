Đàn ông mấy ai can đảm yêu một người phụ nữ có quá nhiều dở dang và tổn thương?

Phụ nữ một khi qua những trận buồn đầy tổn thương và dang dở, họ trở nên chai lì, mạnh mẽ, bất cần và dè chừng. Đàn ông liệu có mấy ai can đảm yêu một người phụ nữ như thế?

Cô ấy không đủ can đảm để yêu thêm ai khác Cô ấy từng chịu tổn thương, sợ một lần nữa những đau lòng sẽ tái diễn. Vì đã từng mất hy vọng, thậm chí là tuyệt vọng, cô ấy đã không còn lòng tin rằng sẽ còn có ai chân tình đối đãi. Dang dở vẫn còn lại sau lưng, dẫu có nhắm mắt lại bao lần thì nỗi đau vẫn chỉ như mới ngày hôm qua. Dang dở vẫn còn lại sau lưng, dẫu có nhắm mắt lại bao lần thì nỗi đau vẫn chỉ như mới ngày hôm qua - Ảnh minh họa: Internet Cô ấy dè chừng mọi thứ Thậm chí chỉ là một mối quan hệ tìm hiểu, cô ấy cũng trở nên dè chừng cẩn trọng. Bởi người phụ nữ này có riêng một rào cản để không một ai có thể tổn thương được họ. Họ sợ bản thân lại đau buồn, thậm chí là sợ người khác sẽ đau lòng như họ đã từng.

Họ sợ bản thân lại đau buồn, thậm chí là sợ người khác sẽ đau lòng như họ đã từng - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ từng dở dang đã không còn cảm giác muốn yêu và được yêu trọn vẹn. Mọi thứ đều nửa vời, đều lưng chừng đến vô cảm. Họ cần một người đàn ông kiên định ở lại, cho họ một sự an toàn để bước ra khỏi tổn thương cũ. Cô ấy nhạy cảm hơn trong tình cảm Phụ nữ vốn nhạy cảm, phụ nữ từng tổn thương lại càng nhạy cảm hơn. Chỉ cần một lời nói vô tâm, một cử chỉ vô tình cũng khiến cô ấy chạnh lòng, một chuyện nhỏ cũng làm cô ấy sợ cảm giác bị dối lừa. Điều cô ấy cần hơn mọi thứ là cảm giác an toàn từ người đàn ông chân thành muốn ở bên cô ấy.

Điều cô ấy cần hơn mọi thứ là cảm giác an toàn từ người đàn ông chân thành muốn ở bên cô ấy - Ảnh minh họa: Internet Cô ấy cần một người kiên trì làm lành những vết thương cũ Người phụ nữ từng tổn thương có một bầu trời ký ức nhiều đau buồn. Cô ấy sẽ khóa bầu trời ấy để không ai có thể chạm vào. Cô ấy thường suy nghĩ nhiều, lo nhiều, sợ cũng nhiều. Bởi thế, cô ấy cần một người đàn ông đủ kiên trì để giúp mình quên hết những chuyện không vui, cùng cô ấy có một tương lai vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nhưng có những điều chỉ phụ nữ tổn thương mới có được Khó đấy, cũng mệt mỏi đấy, vì ngoài tình yêu chân thành cô ấy sẽ chẳng cần gì khác nữa. Như thế liệu bạn có đủ sức? - Ảnh minh họa: Internet Khi yêu, phụ nữ tổn thương sẽ biết trân quý tình yêu của cả hai. Cô ấy sẵn sàng nhận về thiệt thòi và hy sinh cho người yêu vô điều kiện. Như một loài cây được hồi sinh, không chỉ tốt tươi mà càng trào dâng sức sống hơn bao giờ hết. Sẽ không ai chân thành hơn họ, cũng không ai kiên cường và yêu một cách vững vàng, từng trải như họ. Một tình yêu chân thành, can trường và đầy hy sinh sẽ là món quà cho người đàn ông cuối cùng xứng đáng nhất. Yêu một người phụ nữ từng dở dang và tổn thương, bạn phải cố gắng nhiều, hy sinh và tận tậm nhiều. Khó đấy, cũng mệt mỏi đấy, vì ngoài tình yêu chân thành cô ấy sẽ chẳng cần gì khác nữa. Như thế liệu bạn có đủ sức?

Sức hấp dẫn không thể chối từ ở người phụ nữ bí ẩn Phụ nữ đừng trao hết cho đàn ông chỉ qua vài lời nói chẳng lưu giữ được gì. Bởi đàn ông là những kẻ dễ bị hút hồn bằng một ánh mắt, cử chỉ thách đố, một nụ cười, vẻ mặt im lặng đầy thách thức. Sự bí ẩn luôn có thể là kẻ dẫn dắt đàn ông đến những nơi mà phụ nữ muốn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-may-ai-can-dam-yeu-mot-nguoi-phu-nu-co-qua-nhieu-do-dang-va-ton-thuong-323766.html