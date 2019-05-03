Muốn không thua thiệt ở đời, phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm 11 điều này

Muốn có khí chất riêng, phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm những điều này.

Phụ nữ dẫu đẹp thế nào nhưng không có khí chất thì chính là điều thua thiệt. Phụ nữ chỉ đẹp thôi thì như trăm hoa không hương giống nhau màu sắc, bởi vậy phải có hương vị, nét cuốn hút riêng. Như khi nói chuyện, bạn có thể khiến người đối diện không thể rời mắt khỏi bạn. Khi bạn tự tin với những gì bản thân có, bạn không bao giờ nhạt nhòa giữa đám đông.

2. Phụ nữ nếu không xinh đẹp thì phải có bộ óc thông minh. Nếu bạn không có cả hai, bạn sẽ vô dụng trong cuộc đời này. Vì phụ nữ xấu thì không được ưu tiên, phụ nữ ngu ngốc chắc chắn bị xem thường. Cuộc đời này sẽ không vì bạn là phụ nữ mà nương tay, bình yên đều phải do bạn kiếm tìm. Nếu không, cuộc đời sẽ tát thẳng vào mặt bạn không ít đau thương, đến lúc bạn không còn ngây thơ mà buộc phải khôn ngoan hơn.

1. Cuộc đời sẽ không cho bạn nhiều cơ hội để mắc sai lầm. Người ta có thể nói tuổi trẻ có quyền sai nhưng nếu bạn sai quá nhiều lần thì sẽ có lúc thất bại. Bởi thế, đừng trượt dài trên những sai lầm, phải cố gắng để không làm sai và thành công.

Cuộc đời này sẽ không vì bạn là phụ nữ mà nương tay, bình yên đều phải do bạn kiếm tìm - Ảnh minh họa: Internet

3. Muốn yêu và được yêu thì đừng ngồi yên và đợi chờ. Bạn không thể là nàng Bạch Tuyết ăn phải táo độc và chờ hoàng tử đến cứu. Bạn cũng không thể là Lọ Lem đánh rơi hài và đợi hoàng tử tìm thấy. Cuộc sống hiện tại chính là nếu bạn không đi tìm, bạn sẽ không có bất cứ điều gì, huống hồ là hoàng tử ở phương xa.

4. Phụ nữ, ai cũng muốn lấy được người chồng giàu có để không phải u sầu lo nghĩ. Phụ nữ có chồng biết kiếm tiền, ắt không khổ. Nhưng phụ nữ chỉ biết sống dựa vào đàn ông thì chắc chắn sẽ khổ. Bạn phải kiếm tiền, đó mới là đảm bảo hạnh phúc an toàn nhất.

5. Phụ nữ chỉ biết cười, dù là cười cho người khác xem thì hạnh phúc ở đâu? Hãy khóc nếu mỏi mệt và kiệt sức, đừng bắt bản thân phải kiên cường một cách vô cảm như thế.

Bạn phải kiếm tiền, đó mới là đảm bảo hạnh phúc an toàn nhất - Ảnh minh họa: Internet

6. Chuyện tình yêu từ trước đến nay vốn chỉ là chuyện của hai người, không nên và cũng không được cho người thứ ba, thứ tư biết hay xen vào. Bạn hạnh phúc thế nào, không cần phải khoe, bạn yêu thế nào cũng không cần người khác phải có ý kiến. Hãy can đảm làm theo điều bạn muốn, có trách nhiệm với quyết định của mình.

7. Phụ nữ có khí chất biết giới hạn của mọi chuyện, không nắm quá chặt, cũng không đi quá xa. Lúc cần buông thì phải buông, lúc cần rời đi cũng phải thật dứt khoát. Giận dữ, oán hận chỉ làm bạn kém sang và mất kiêu hãnh.

8. Tiền nhiều hay ít quan trọng thật, nhưng với phụ nữ khôn ngoan, làm sao sử dụng tiền hiệu quả nhất mới là quan trọng hơn. Hãy suy nghĩ tinh tế và sâu sắc hơn, đừng chỉ thấy bề nổi mà không nhìn hết bề chìm.

9. Đã là phụ nữ thì dù đêm trước có khóc sưng cả mắt thì sáng hôm sau vẫn phải đẹp đẽ gọn gàng nhất khi bước ra ngoài. Đừng bao giờ đánh mất phong thái của mình vì một người đàn ông hay sự việc nào.

Đừng bao giờ đánh mất phong thái của mình vì một người đàn ông hay sự việc nào - Ảnh minh họa: Internet

10. Phụ nữ sống ở đời không nên quá ích kỉ hay thực dụng, nhưng nhất định phải biết trân quý bản thân. Yêu ai nhiều hay ít cũng không quan trọng bằng yêu chính mình trước tiên.

11. Đã là phụ nữ thì bạn chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi không ít. Nhưng hãy vì những thiệt thòi đó mà kiên cường và mạnh mẽ hơn gấp trăm lần!