Muốn không thua thiệt ở đời, phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm 11 điều này

Phụ nữ yêu 03/05/2019 05:30

Phụ nữ có 4 món tài sản quý giá nhất trong đời, là thanh xuân, nhan sắc, khí chất và thời gian. Thanh xuân hay thời gian đều trôi mau, nhan sắc cũng không thể dài lâu. Thứ còn lại duy nhất phụ nữ có thể giữ lại cho mình theo năm tháng chính là khí chất.

Phụ nữ dẫu đẹp thế nào nhưng không có khí chất thì chính là điều thua thiệt. Phụ nữ chỉ đẹp thôi thì như trăm hoa không hương giống nhau màu sắc, bởi vậy phải có hương vị, nét cuốn hút riêng. Như khi nói chuyện, bạn có thể khiến người đối diện không thể rời mắt khỏi bạn. Khi bạn tự tin với những gì bản thân có, bạn không bao giờ nhạt nhòa giữa đám đông.

Muốn có khí chất riêng, phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm những điều này.

1. Cuộc đời sẽ không cho bạn nhiều cơ hội để mắc sai lầm. Người ta có thể nói tuổi trẻ có quyền sai nhưng nếu bạn sai quá nhiều lần thì sẽ có lúc thất bại. Bởi thế, đừng trượt dài trên những sai lầm, phải cố gắng để không làm sai và thành công.

2. Phụ nữ nếu không xinh đẹp thì phải có bộ óc thông minh. Nếu bạn không có cả hai, bạn sẽ vô dụng trong cuộc đời này. Vì phụ nữ xấu thì không được ưu tiên, phụ nữ ngu ngốc chắc chắn bị xem thường. Cuộc đời này sẽ không vì bạn là phụ nữ mà nương tay, bình yên đều phải do bạn kiếm tìm. Nếu không, cuộc đời sẽ tát thẳng vào mặt bạn không ít đau thương, đến lúc bạn không còn ngây thơ mà buộc phải khôn ngoan hơn.

Muốn không thua thiệt ở đời, phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm 11 điều này - Ảnh 1
Cuộc đời này sẽ không vì bạn là phụ nữ mà nương tay, bình yên đều phải do bạn kiếm tìm - Ảnh minh họa: Internet

3. Muốn yêu và được yêu thì đừng ngồi yên và đợi chờ. Bạn không thể là nàng Bạch Tuyết ăn phải táo độc và chờ hoàng tử đến cứu. Bạn cũng không thể là Lọ Lem đánh rơi hài và đợi hoàng tử tìm thấy. Cuộc sống hiện tại chính là nếu bạn không đi tìm, bạn sẽ không có bất cứ điều gì, huống hồ là hoàng tử ở phương xa.

4. Phụ nữ, ai cũng muốn lấy được người chồng giàu có để không phải u sầu lo nghĩ. Phụ nữ có chồng biết kiếm tiền, ắt không khổ. Nhưng phụ nữ chỉ biết sống dựa vào đàn ông thì chắc chắn sẽ khổ. Bạn phải kiếm tiền, đó mới là đảm bảo hạnh phúc an toàn nhất.

5. Phụ nữ chỉ biết cười, dù là cười cho người khác xem thì hạnh phúc ở đâu? Hãy khóc nếu mỏi mệt và kiệt sức, đừng bắt bản thân phải kiên cường một cách vô cảm như thế.

Muốn không thua thiệt ở đời, phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm 11 điều này - Ảnh 2
Bạn phải kiếm tiền, đó mới là đảm bảo hạnh phúc an toàn nhất - Ảnh minh họa: Internet

6. Chuyện tình yêu từ trước đến nay vốn chỉ là chuyện của hai người, không nên và cũng không được cho người thứ ba, thứ tư biết hay xen vào. Bạn hạnh phúc thế nào, không cần phải khoe, bạn yêu thế nào cũng không cần người khác phải có ý kiến. Hãy can đảm làm theo điều bạn muốn, có trách nhiệm với quyết định của mình.

7. Phụ nữ có khí chất biết giới hạn của mọi chuyện, không nắm quá chặt, cũng không đi quá xa. Lúc cần buông thì phải buông, lúc cần rời đi cũng phải thật dứt khoát. Giận dữ, oán hận chỉ làm bạn kém sang và mất kiêu hãnh.

8. Tiền nhiều hay ít quan trọng thật, nhưng với phụ nữ khôn ngoan, làm sao sử dụng tiền hiệu quả nhất mới là quan trọng hơn. Hãy suy nghĩ tinh tế và sâu sắc hơn, đừng chỉ thấy bề nổi mà không nhìn hết bề chìm.

9. Đã là phụ nữ thì dù đêm trước có khóc sưng cả mắt thì sáng hôm sau vẫn phải đẹp đẽ gọn gàng nhất khi bước ra ngoài. Đừng bao giờ đánh mất phong thái của mình vì một người đàn ông hay sự việc nào.

Muốn không thua thiệt ở đời, phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm 11 điều này - Ảnh 3
Đừng bao giờ đánh mất phong thái của mình vì một người đàn ông hay sự việc nào - Ảnh minh họa: Internet

10. Phụ nữ sống ở đời không nên quá ích kỉ hay thực dụng, nhưng nhất định phải biết trân quý bản thân. Yêu ai nhiều hay ít cũng không quan trọng bằng yêu chính mình trước tiên.

11. Đã là phụ nữ thì bạn chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi không ít. Nhưng hãy vì những thiệt thòi đó mà kiên cường và mạnh mẽ hơn gấp trăm lần!

6 cách ứng xử của phụ nữ khôn ngoan, sắc sảo

6 cách ứng xử của phụ nữ khôn ngoan, sắc sảo

Phụ nữ khôn ngoan luôn quan niệm nói là một loại năng lực, im lặng lại là một loại trí tuệ. Với phụ nữ khôn ngoan, thông minh hơn những lời nói có sức sát thương người khác là sự im lặng có thể khiến người khác vừa nể trọng vừa không dám động chạm đến họ.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 12 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này