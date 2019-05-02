6 cách ứng xử của phụ nữ khôn ngoan, sắc sảo

Phụ nữ khôn ngoan luôn quan niệm nói là một loại năng lực, im lặng lại là một loại trí tuệ. Họ có thể dùng lời nói để bảo vệ mình, đả thương người khác nhưng họ chọn im lặng để thể hiện bản lĩnh và năng lực của bản thân. Vì với phụ nữ khôn ngoan, thông minh hơn những lời nói có sức sát thương người khác, là sự im lặng có thể khiến người khác vừa nể trọng vừa không dám động chạm đến họ.

Sự im lặng với phụ nữ khôn ngoan vừa là vũ khí bảo vệ bản thân, vừa là vốn tài sản khiến họ trở nên sắc sảo hơn trong mắt người khác.

Có những chuyện không cần mọi người phải hiểu và bản thân cũng không phải giải thích với cả thế giới. Phụ nữ khôn ngoan chỉ lên tiếng khi họ thấy đó là việc, là người xứng đáng để họ lên tiếng. Nếu không, họ sẽ chọn im lặng như một cách đáp trả thông minh nhất.

Bình tĩnh

Mỗi lần vấp ngã, không thể mỉm cười hay vui vẻ, nhưng nhất định phải bình tĩnh. Phụ nữ khôn ngoan rèn giũa sự bình tĩnh đến mức bình thản trước mọi chuyện không hay xảy ra với họ. Để có sự bình tĩnh đó, phụ nữ ắt đã trải qua đủ những lần không đứng vững. Nhưng càng trải qua nhiều, họ càng vững vàng hơn. Vì họ hiểu nếu không bình tĩnh thì sẽ chẳng điều gì được giải quyết.

Uyển chuyển

Phụ nữ sắc sảo khôn ngoan có một sự khiêm nhường nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sắc sảo khôn ngoan có một sự khiêm nhường nhất định. Họ không nhún nhường, càng không cam chịu. Họ tinh tế và uyển chuyển trong mọi tình huống. Họ có thể nhường nhịn nhưng không chịu thiệt. Họ có thể chịu thua một lần nhưng chắc chắn sẽ thắng nhiều lần sau đó. Sự uyển chuyển của phụ nữ khôn ngoan đều có dự tính rõ ràng.

Chính nhờ sự khôn khéo đó, phụ nữ thông minh luôn có ứng biến nhạy bén với mọi chuyện.

Không bao giờ nghĩ hai chữ “nếu như”

Trong từ điển của phụ nữ khôn ngoan không bao giờ có hai từ “nếu như”. Dù là lựa chọn gì, họ cũng không bao giờ hối hận. Họ chấp nhận đã là lựa chọn thì sẽ có sai có đúng, và không hối hận vì lúc quyết định đó là điều họ muốn. Đây không chỉ là sự dứt khoát trong quyết định của đàn bà khôn ngoan mà còn là cách họ không tự làm khổ chính mình vì những gì đã xảy ra.

Trong suy nghĩ của phụ nữ khôn ngoan mọi chuyện đều rõ ràng, sai thì sai, đúng thì đúng và bản thân thì vẫn phải tiến về phía trước.

Nỗ lực

Nỗ lực với phụ nữ không chỉ để chứng tỏ mình, mà còn để bản thân mạnh mẽ và có khả năng bảo vệ bản thân và người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan cố gắng để khi cha mẹ cần, họ không chỉ có nước mắt. Họ nỗ lực để khi con cái cần, họ không chỉ có hổ thẹn. Nỗ lực với phụ nữ không chỉ để chứng tỏ mình, mà còn để bản thân mạnh mẽ và có khả năng bảo vệ bản thân và người xung quanh. Vì họ biết là phụ nữ thì cuộc sống vốn không dễ dàng và chỉ có nỗ lực mới có thể khiến họ sống bớt khó khăn hơn đôi chút.

“Phá cách” cũng cần thiết

Phụ nữ sống đừng quá gò bó mình vào quá nhiều khuôn khổ, nhất là từ người khác. Phụ nữ ngoan quá, biết điều quá chưa chắc hạnh phúc, nhưng nếu sống phá cách theo cách mình muốn chắc chắn sẽ có niềm vui riêng. Khi ấy, bạn biết mình muốn gì, nuông chiều mình khi cần, tự làm mình vui khi có thể, thì cuộc sống tự khắc sẽ nhiều niềm vui và ý nghĩa hơn.