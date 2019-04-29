Những bài học phụ nữ luôn ước phải chi có thể biết trước khi 40

Ở độ tuổi 40, phụ nữ hoàn toàn chưa già. Quá trình lão hóa của phụ nữ đã xuất hiện từ những năm trước 30, chứ không phải là từ 40. Nhưng đây chỉ là điều không tránh khỏi của tuổi tác, còn già nua hay không lại là ở tâm hồn và cách sống của chúng ta. Phụ nữ 40 tuổi nếu có thể hoạt động, làm việc, ăn uống lành mạnh thì vẫn có thể làm được mọi việc khi ở độ tuổi 30.

Có ai từng nói, không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi mà là bạn muốn sống như khi bao nhiêu tuổi. Bạn có thể 20 tuổi và trông già đi khi sống như một người phụ nữ 30 tuổi. Và bạn cũng có thể 40 tuổi và vẫn trẻ trung với một trái tim như 30 tuổi. Điều quan trọng là bạn hãy để cuộc sống của mình tươi trẻ và đừng ngại làm những gì bạn muốn.

Ở độ tuổi này, hãy tận hưởng thời gian bình yên thư thả cùng bạn đời, bớt âu lo và hướng về con sẽ giúp bạn thấy nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là lúc bạn có thể tìm kiếm nhiều hạnh phúc hơn từ những điều mới mẻ khác.

Ở độ tuổi 40, con bắt đầu đi học xa, bạn sẽ buồn đôi chút. Nhưng đây sẽ là cơ hội tốt để bạn dành thời gian cho bản thân và bạn đời. Thay vì dành thời gian để chăm sóc, theo sát con trong học hành, bạn đã có thời gian cho những sở thích của bản thân. Hãy nghĩ về những việc mình có thể làm cho bản thân và bạn đời khi bắt đầu một ngày mới.

3. Một ngôi nhà nhỏ, đơn giản hơn sẽ tốt hơn

Ở độ tuổi 40, có lẽ bạn dần thấy việc dọn dẹp một ngôi nhà lớn mỏi mệt hơn, hay hai vợ chồng sống trong một ngôi nhà lớn quá trống trải. Bạn cũng có thể muốn tìm một ngôi nhà nhỏ hơn, hay có mong muốn trở về quê với không khí và không gian quen thuộc, ấm cúng hơn.

Đó không hề là ước mong kì quặc. Ở độ tuổi này, những gì càng đơn giản sẽ càng dễ cho bạn cảm giác thoải mái. Nhà không cần to, chỉ cần ấm, cuộc sống không cần xa xỉ chỉ cần bình yên.

Ở độ tuổi này, những gì càng đơn giản sẽ càng dễ cho bạn cảm giác thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

4. Không còn muốn suy nghĩ về ý kiến của những người không biết điều

Càng đến những năm tuổi 40, 50 hay thậm chí là 60, những người thật sự quý mến bạn sẽ chỉ còn ở một số lượng ít. Đó là những người sẽ ở lại bên bạn và không thể thay thế. Bên cạnh đó, cũng có những người không ưa gì bạn. Họ chỉ ở đó và trút vào bạn những điều bạn không thích với những ý kiến bạn không thể chấp nhận nổi. Nhưng bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về họ, vì bạn dù bao nhiêu tuổi cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Tuổi càng lớn, cùng với việc bạn điều hòa lại những hoạt động một cách nhẹ nhàng hơn là việc không cần phải tốn sức với người không biết điều như thế.

5. Hãy làm điều bạn muốn lúc này, đừng đợi đến khi đã quá già

Nhiều phụ nữ đến tận lúc xuôi tay nhắm mắt vẫn chưa thể làm được điều họ muốn khi còn trẻ. Nhiều phụ nữ dành quá nhiều thời gian cho người khác, mà quên mất phải làm điều mình muốn đầu tiên. Và không ít phụ nữ khi 40 nghĩ rằng những năm rực rỡ nhất cuộc đời họ đã qua rồi. Thật ra, năm tháng nào cũng có thể rực rỡ nếu bạn còn muốn làm điều mình muốn.

Thật ra, năm tháng nào cũng có thể rực rỡ nếu bạn còn muốn làm điều mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Ở tuổi 40, bạn vẫn có thể học một bộ môn thể thao, một khóa học cắm hoa hay vẽ vời nếu bạn thích. Thanh xuân không hạn định trong tuổi tác của bạn mà nằm ở trái tim và mong muốn của bạn. Và sự thật là chúng ta không bao giờ quá già để khiến mình hiểu biết, thú vị và hạnh phúc hơn mỗi ngày.