5 điều tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng của đàn bà 40

Đàn bà 40 không sân si từng chuyện nhỏ nhặt như giận hờn đôi co với chồng như thuở hai mươi, ba mươi. Họ cũng không chạy theo những hào nhoáng, xa hoa xa xôi. Họ cũng chẳng thèm để bụng những gì không đáng. Với đàn bà 40 , hạnh phúc từ sự bình yên trong tâm hồn mới là điều họ theo đuổi.

Cách giải khuây của một người đàn bà 40 từng trải cũng đầy thi vị. Họ có thể chọn cách dạo chơi với bạn bè, dừng lại đâu đó uống một tách trà, hay chỉ là đi dạo khi trời vừa ửng sáng. Họ tạo niềm vui, hay trút bỏ nỗi buồn bằng những việc có ích, cũng chẳng phải phiền lòng ai.

Đàn bà 40 đã từng đi qua hết thăng trầm của những năm 20 và 30. Gai góc thực tế ở đàn bà 40 từ cái nhìn đã thôi huyễn hoặc, bồng bột mà đầy trải nghiệm. Họ ít khi thở than chuyện không vui, hay chia sẻ quá mức khiến ai phải liên lụy nghĩ suy. Vì thay vì đợi người khác giúp họ sáng tỏ, họ sẽ tự đi tìm hiểu, chịu khó lắng lòng và tinh tế giải quyết mọi chuyện. Đứng trước nỗi đau, đàn bà 40 không sợ bước qua khi đủ dũng cảm đối mặt và biết cách tạo niềm vui cho bản thân.

Họ đảm đang và sống chu toàn

Sự nhẹ nhàng thư thái ở đàn bà 40 luôn là phúc khí cho một gia đình êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 luôn khéo léo và đảm đang. Ở họ đã có bóng dáng một người phụ nữ trong gia đình, vững vàng và cũng thật ngọt ngào. Họ cho chồng một nơi ấm cúng để trở về, một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Ngày có thể dài, việc có thể nhiều nhưng họ vẫn đủ gọn gàng và tươi tắn mỗi khi xuất hiện trước mặt chồng. Không phải là gượng gạo hay chịu đựng, mà là họ tìm niềm vui trong việc làm mẹ, làm vợ, làm người phụ nữ nhóm lửa trong nhà. Sự nhẹ nhàng thư thái ở họ luôn là phúc khí cho một gia đình êm ấm.

Họ hiểu mình, hiểu đời

Ở độ tuổi 40, đàn bà hiểu mình rõ ràng nhất trong đời. Khi sự nghiệp đã ổn định, con đã lớn, họ có sự từng trải đã “đủ chín” để có thể tự nhìn lại và hoàn thiện chính mình. Họ chọn cách từ tốn và im lìm học hỏi, cải thiện và không ngừng phấn đấu. Sự kiên nhẫn giàu trải nghiệm ấy khiến đàn bà 40 đẹp mặn mà và sắc sảo. Họ không còn tươi trẻ như viên đường ngọt gắt, mà đã là thứ mật ong lâu năm thơm lâu nồng vị.

Họ không quá mảnh mai

Ở đàn bà 40 như chứa đựng căng tràn sức sống, đầy hấp dẫn về cả thị giác lẫn dục vọng với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đây có lẽ là nét đẹp đàn ông thích nhất ở một người đàn bà có chồng. Phụ nữ trẻ thon thả gợi cảm với vóc dáng đàn ông thích là đương nhiên. Nhưng khi phụ nữ có da thịt, đẫy đà trong từng đường cong lại khiến đàn ông thấy hứng thú hơn. Ở đàn bà 40 như chứa đựng căng tràn sức sống, đầy hấp dẫn về cả thị giác lẫn dục vọng với đàn ông.

Họ biết đàn ông muốn gì

Như cách họ biết chồng họ thích gì và muốn gì, đàn bà 40 như có thể nhìn thấu được một người đàn ông. Đơn giản như cách họ yêu thương và để ý đến chồng mình, ở đàn bà 40 là sự thấu hiểu và bao dung lớn dành cho cánh mày râu. Bởi thế, đứng trước đàn ông, họ trở nên khác biệt và đầy gần gũi.