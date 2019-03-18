5 điều tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng của đàn bà 40

Phụ nữ yêu 18/03/2019 05:30

Đẳng cấp của một người đàn bà 40 không còn nằm ở vẻ bề ngoài mà là sự thú vị từ bên trong. Sức quyến rũ của họ không nằm ở sắc hồng đôi má hay sức nóng từ tươi trẻ mơn mởn. Đàn bà 40 chứa đựng sự quyến rũ từ 5 điều đơn giản nhưng sâu sắc này.

Đàn bà 40 không sân si từng chuyện nhỏ nhặt như giận hờn đôi co với chồng như thuở hai mươi, ba mươi. Họ cũng không chạy theo những hào nhoáng, xa hoa xa xôi. Họ cũng chẳng thèm để bụng những gì không đáng. Với đàn bà 40, hạnh phúc từ sự bình yên trong tâm hồn mới là điều họ theo đuổi.

Sức quyến rũ của đàn bà 40 không nằm ở sắc hồng đôi má hay sức nóng từ tươi trẻ mơn mởn. Đàn bà 40 chứa đựng sự quyến rũ từ 5 điều đơn giản nhưng sâu sắc này.

Họ kiên cường và từng trải

5 điều tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng của đàn bà 40 - Ảnh 1
Đứng trước nỗi đau, đàn bà 40 không sợ bước qua khi đủ dũng cảm đối mặt và biết cách tạo niềm vui cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 đã từng đi qua hết thăng trầm của những năm 20 và 30. Gai góc thực tế ở đàn bà 40 từ cái nhìn đã thôi huyễn hoặc, bồng bột mà đầy trải nghiệm. Họ ít khi thở than chuyện không vui, hay chia sẻ quá mức khiến ai phải liên lụy nghĩ suy. Vì thay vì đợi người khác giúp họ sáng tỏ, họ sẽ tự đi tìm hiểu, chịu khó lắng lòng và tinh tế giải quyết mọi chuyện. Đứng trước nỗi đau, đàn bà 40 không sợ bước qua khi đủ dũng cảm đối mặt và biết cách tạo niềm vui cho bản thân.

Cách giải khuây của một người đàn bà 40 từng trải cũng đầy thi vị. Họ có thể chọn cách dạo chơi với bạn bè, dừng lại đâu đó uống một tách trà, hay chỉ là đi dạo khi trời vừa ửng sáng. Họ tạo niềm vui, hay trút bỏ nỗi buồn bằng những việc có ích, cũng chẳng phải phiền lòng ai.

Họ đảm đang và sống chu toàn

5 điều tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng của đàn bà 40 - Ảnh 2
Sự nhẹ nhàng thư thái ở đàn bà 40 luôn là phúc khí cho một gia đình êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 luôn khéo léo và đảm đang. Ở họ đã có bóng dáng một người phụ nữ trong gia đình, vững vàng và cũng thật ngọt ngào. Họ cho chồng một nơi ấm cúng để trở về, một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Ngày có thể dài, việc có thể nhiều nhưng họ vẫn đủ gọn gàng và tươi tắn mỗi khi xuất hiện trước mặt chồng. Không phải là gượng gạo hay chịu đựng, mà là họ tìm niềm vui trong việc làm mẹ, làm vợ, làm người phụ nữ nhóm lửa trong nhà. Sự nhẹ nhàng thư thái ở họ luôn là phúc khí cho một gia đình êm ấm.

Họ hiểu mình, hiểu đời

Ở độ tuổi 40, đàn bà hiểu mình rõ ràng nhất trong đời. Khi sự nghiệp đã ổn định, con đã lớn, họ có sự từng trải đã “đủ chín” để có thể tự nhìn lại và hoàn thiện chính mình. Họ chọn cách từ tốn và im lìm học hỏi, cải thiện và không ngừng phấn đấu. Sự kiên nhẫn giàu trải nghiệm ấy khiến đàn bà 40 đẹp mặn mà và sắc sảo. Họ không còn tươi trẻ như viên đường ngọt gắt, mà đã là thứ mật ong lâu năm thơm lâu nồng vị.

Họ không quá mảnh mai

5 điều tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng của đàn bà 40 - Ảnh 3
Ở đàn bà 40 như chứa đựng căng tràn sức sống, đầy hấp dẫn về cả thị giác lẫn dục vọng với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đây có lẽ là nét đẹp đàn ông thích nhất ở một người đàn bà có chồng. Phụ nữ trẻ thon thả gợi cảm với vóc dáng đàn ông thích là đương nhiên. Nhưng khi phụ nữ có da thịt, đẫy đà trong từng đường cong lại khiến đàn ông thấy hứng thú hơn. Ở đàn bà 40 như chứa đựng căng tràn sức sống, đầy hấp dẫn về cả thị giác lẫn dục vọng với đàn ông.

Họ biết đàn ông muốn gì

Như cách họ biết chồng họ thích gì và muốn gì, đàn bà 40 như có thể nhìn thấu được một người đàn ông. Đơn giản như cách họ yêu thương và để ý đến chồng mình, ở đàn bà 40 là sự thấu hiểu và bao dung lớn dành cho cánh mày râu. Bởi thế, đứng trước đàn ông, họ trở nên khác biệt và đầy gần gũi.

Phụ nữ tuổi 40 và 6 điều cần khắc cốt ghi tâm

Phụ nữ tuổi 40 và 6 điều cần khắc cốt ghi tâm

Phụ nữ nếu đã qua tuổi 40 hãy nhớ kĩ những điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà 40 sự quyến rũ của đàn bà

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 54 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này