Đàn bà 40: 2 nơi không nhìn, 3 điều không quản và 3 thứ không cho

Phụ nữ yêu 23/01/2019 05:30

Đàn bà đã bước sang tuổi 40 hãy để lòng an yên với những gì mình có. 2 nơi không nhìn, 3 điều không quản và 3 thứ không cho thì đàn bà mới mong không chuốc phiền nhiễu nửa đời còn lại.

2 nơi không nhìn

Cuộc sống của người khác

Đàn bà đã bước sang tuổi 40 hãy để lòng an yên với những gì mình có. Những so đo tính toán đều nên để lại phía sau với tuổi trẻ đã qua. Cuộc sống của đàn bà tuổi này không phải là nhìn vào người khác để tìm kiếm thứ mình chưa có, mà là tìm hạnh phúc ở những gì mình đang có. Cuộc sống sẽ chỉ chuốc mỏi mệt khi chỉ nhìn thấy những gì người khác có mà không hay mình cũng có những điều người khác muốn.

Bởi thế, đàn bà 40 nên có một thế giới riêng chiêm nghiệm, nhìn ngắm để tìm kiếm hài lòng, thỏa mãn và cả tự hào. Tháng năm này, đàn bà không hơn nhau ai có được những gì hơn ai, mà là ai hạnh phúc viên mãn hơn ai. Của ở đời tìm hoài chẳng hết, còn hạnh phúc thì chẳng mấy ai biết tự sức tìm lấy.

Đàn bà 40: 2 nơi không nhìn, 3 điều không quản và 3 thứ không cho - Ảnh 1
Đàn bà đã bước sang tuổi 40 hãy để lòng an yên với những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet

Mong muốn của người khác

Đàn bà 40 đã không còn cần nhìn vào mong muốn của người khác để sống, để hoàn thiện mình. Ở quãng này của cuộc đời, đàn bà đã biết mình cần gì, muốn gì và phải sống vì điều gì. Ánh mắt, mong muốn hay thậm chí là yêu cầu của bất kì ai cũng không nên có giá trị trong suy nghĩ của đàn bà. Năm tháng đã qua, những gì đàn bà gặt hái được đã đủ để tự mình soi rọi và trưởng thành. Bởi thế, điều đàn bà nên nhìn ngắm chỉ nên là mong muốn của mình. Tháng năm sẽ chẳng còn dài, đàn bà 40 chỉ nên sống vì mình.

3 điều không quản

Miệng thiên hạ

Suốt những năm tháng tuổi trẻ, đàn bà chắc hẳn đã biết điều khó quản nhất ở đời chính là miệng của thiên hạ. Đàn bà 40 cũng chẳng cần phải quản điều khó khăn ấy, để mệt mình phiền cả người. Nếu phải quản, đàn bà chỉ muốn quản mình, còn lại đều không cần thiết. Điều người ta nói, đàn bà nghe rồi cũng chẳng nhớ, có làm được như thế mới mong an yên nửa đời sau.

Chuyện của người khác

Đàn bà 40 cũng chẳng cần phải để ý chuyện của người khác. Không hẳn là vô tâm vô tình, chỉ là đã hiểu có những chuyện thật sự không cần phải để tâm, khi cuộc đời của mỗi người đều có những quyết định và mong muốn riêng. Có thể thông cảm, có thể thấu hiểu, nhưng chắc chắn không thể đòi quản cuộc đời của ai. Đàn bà 40 muốn người khác tôn trọng cuộc đời mình thì cũng sẽ tôn trọng cuộc đời của người khác.

Đàn bà 40: 2 nơi không nhìn, 3 điều không quản và 3 thứ không cho - Ảnh 2
Đàn bà 40 muốn người khác tôn trọng cuộc đời mình thì cũng sẽ tôn trọng cuộc đời của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người không xứng đáng

Với những người không xứng đáng với sự đối đãi của mình, đàn bà 40 không cần phải quản. Đã đủ hiểu ở đời luật nhân quả chẳng chừa ai, thế thì cũng không cần phải nhọc công “thay trời hành đạo”. Điều đàn bà 40 nên làm chỉ là an yên sống, còn lại cứ để cuộc đời lo. Và nếu may mắn, mình sẽ được chứng kiến điều mình muốn thấy, vậy thôi.

3 thứ không cho

Vốn liếng cho tuổi già

Đàn bà đã đến 40, hãy giữ cho mình một chút vốn liếng tuổi già. Đó là sức khỏe, là tiền bạc, là sự an yên trong tâm hồn. Đàn bà đã đến tuổi này, nếu đã có một công việc ổn định, con cái dần khôn lớn, cũng đừng quá buộc mình phải vất vả. Khi tuổi già chuẩn bị đến, đàn bà phải biết giữ sức khỏe vì chính mình, cũng vì con cháu sau này đỡ cực nhọc. Tiền bạc cũng phải giữ lấy để về già không khiến ai khổ tâm. Cả sự an yên trong tâm hồn cũng đừng để điều gì bên ngoài quấy nhiễu.

Những gì con cái muốn

Đàn bà 40: 2 nơi không nhìn, 3 điều không quản và 3 thứ không cho - Ảnh 3
Đàn bà đã đến tuổi trung niên không hẳn là ích kỷ, nhưng hãy chọn lọc những mong muốn của người khác dành cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Con cái càng lớn lên sẽ càng muốn nhiều điều. Khi đàn bà 30, điều con cái muốn có khi là nghĩa vụ đàn bà phải làm vì con. Nhưng khi đã sang 40, những mong ước của con cái hãy để chúng từ từ thực hiện. Đừng cho con hết những gì con muốn, con sẽ không biết cố gắng. Huống hồ, đàn bà sẽ không thể theo con cả đời để thỏa hết những ước mong của con. Thay vì vậy, hãy dạy con cách thực hiện điều con muốn, có thứ con cần. Đó mới là thứ của cải lớn nhất đàn bà có thể để lại cho con sau này.

Những gì người khác muốn

Đàn bà đã đến tuổi trung niên không hẳn là ích kỷ, nhưng hãy chọn lọc những mong muốn của người khác dành cho mình. Không ai là hoàn hảo và cũng đến tuổi đàn bà phải biết lượng sức mình để giữ bình yên cho bản thân. Quan trọng là tâm yên, sức khỏe tốt, thong dong tháng ngày còn lại. Còn lại, lời người khác đánh giá, được lòng mất lòng cũng không còn mấy giá trị.

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