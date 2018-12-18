Phụ nữ trước 40 và 15 sự thật đắt đỏ hơn vàng bạc

1. Phụ nữ muốn một mình hay có lúc phải ly hôn cũng không sao đâu. Vì phụ nữ mình đều xinh đẹp mà, độc thân cũng là một nét đẹp riêng biệt. Một mình thì một mình, chuyện gì cũng có thể tự quyết. Phụ nữ hơn nhau không nằm ở người đàn ông đi cùng mà là ai chịu được cô đơn giỏi hơn ai, ai biết tìm hạnh phúc khi đi dưới mưa một mình để đợi trời nắng lên.

Ở tuổi 40, tôi dành hầu như toàn bộ thời gian cho bản thân và cha mẹ, con cái. Tôi đã ly hôn khi 35, cuộc sống của tôi từ lúc đó đã hoàn toàn như bước sang một trang mới. Tôi có thể dành hẳn vài ngày để đi đâu đó với con và cha mẹ. Hay chỉ đơn giản là một ngày cuối tuần đi chợ cùng mẹ, dạo phố cùng bạn bè. Như chỉ cần có thời gian, tôi đều muốn bước ra ngoài, đến những nơi đẹp đẽ. Và đến tận hôm nay, khi đã đi qua hết đổ vỡ dở dang, tôi muốn nhắn gửi đến phụ nữ ở mọi lứa tuổi những bài học mà chúng ta đáng lẽ phải biết từ trước khi 40…

3. Bạn hãy hiểu, thứ tha và bao dung đắt đỏ với mình, vì đó là nước mắt, là cố gắng. Nhưng những điều ấy cũng có thể là rẻ mạt với kẻ khác, nếu họ chưa từng để tâm mình tổn thương và nỗ lực vì họ thế nào.

2. Thật lòng khuyên bạn đừng giảm cân, hành hạ bản thân bằng nhịn ăn khổ sở làm gì. Cũng đừng cứ quẩn quanh xem chồng giờ ở đâu, làm gì, còn mình thì cứ đợi đến nao lòng. Mình có thể đợi người ta tháng năm, nhưng thanh xuân đâu có đợi mình. Cuộc sống này cũng chỉ có một lần, hãy nghĩ cho mình nhiều hơn một chút.

4. Chắc sẽ có người đàn ông từng hứa yêu bạn thiên trường địa cửu. Nhưng nếu lỡ không may có một ngày anh ta quên mất thì đừng cố ở lại. Người khắc lòng tạc dạ là bạn, sao trách kẻ lỡ quên hay cố tình quên. Đàn ông còn tình hay không, bạn cứ thử nhìn nụ cười của mình trong gương là sẽ rõ. Bạn còn vui vẻ là vì còn được yêu thương. Bạn sầu thảm bi ai, là vì tình yêu đã không còn. Thế thì đừng tiếc, tháng năm qua rồi đâu giữ được người hết thương mình.

5. Lòng thủy chung của đàn ông luôn là sự tự nguyện không cần điều kiện. Do đó, nếu một mai anh ta chung giường với kẻ khác thì cũng có nghĩa là ân tình có sâu mấy giờ cũng đã cạn cùng.

6 Đàn bà hạnh phúc hay là nằm ở một chữ “đủ”. Còn đủ thương thì cố giữ, mà đã đủ đau thì buộc phải buông. Nắm buông ở đời khó học nhưng nhất định phải nằm lòng.

7. Đừng vương lòng kẻ cộc tính. Đừng nhớ thương người lăng nhăng. Đừng một lòng với kẻ dối trá. Và đừng hết lòng với đàn ông phản bội.

Đàn bà hạnh phúc hay không là biết học được một chữ “đủ” - Ảnh minh họa: Internet

8. Phụ nữ ở đời có chồng hoặc không cần chồng. Nhưng nếu một khi đã lấy chồng thì nhất định phải chọn người sợ mình đau lòng, thương mình thua thiệt, và vì mình thấu hiểu và bao dung.

9. Phụ nữ một khi không cậy dựa đàn ông, nhất định sẽ tự khắc kiên cường. Hãy yêu mình trước khi biết thương ai khác. Hãy sợ mình đau lòng trước khi bị ai khác thương tổn.

10. Phụ nữ đối tốt với ai cũng không bằng tử tế với chính mình. Thứ tha không phải thứ cho không, đừng để người ta xem rẻ mà vứt đi. Đừng khóc trước mặt người muốn mình đau lòng, đừng yếu đuối với kẻ chỉ đòi ra đi. Đàn ông của mình, mình giữ, đàn ông không còn là của mình, mình không cần giữ.

11. Dù có đợi đến bao lâu cũng phải chờ được người chân thành cho mình một bờ vai vững chắc. Trong muôn vàn người, qua hết mọi va vấp thăng trầm, chắc chắn sẽ có một người tình nguyện yêu thương mình hết lòng. Vì vậy, cứ bình tĩnh, tỉnh táo mà chọn thật kỹ. Đàn bà chọn nhầm người trao thân, cuộc đời khó lòng yên bình.

Phụ nữ đối tốt với ai cũng không bằng tử tế với chính mình - Ảnh minh họa: Internet

12. Phụ nữ mà, tránh không xuể tổn thương, vấp ngã. Nhưng nên biết nỗi đau đáng nhất ở đời là để mình khôn ngoan hơn, người đáng để hy vọng nhất là bản thân. Đừng đặt kỳ vọng vào bất cứ ai, dù là chồng.

13. Đừng ngại nếu đời mình đã qua một lần dở dang. Đàn bà nếu tự sức bản lĩnh thì cũng có ngày thản nhiên bình yên.

14. Phụ nữ, có thể gặp được người tử tế thì đừng dại buông bỏ. Nhưng lỡ lấy nhầm kẻ tệ bạc thì nhất định phải bỏ cho bằng được. Người tốt khó gặp, nhưng khó hơn hết vẫn là liệu có buông được một kẻ không đáng không.

15. Bình yên sau cùng với đàn bà là lúc nhận ra mình sống chỉ vì mình, chẳng khổ vì ai, chẳng khóc vì ai, thư thả mà trọn vẹn đến sau cùng…