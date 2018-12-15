25 câu nói có thể đổi thay số phận của một người phụ nữ bất hạnh

Phụ nữ yêu 15/12/2018 05:30

Tình yêu của một người không bao giờ đủ cho hai người. Đợi chờ có thể được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không thể mua lại được thanh xuân. Chuyện khó nhất ở đời không phải là cố nắm thứ khó nắm, mà là biết buông thứ không còn hữu dụng.

1. Là phụ nữ, không phải là bao nhiêu tuổi, mà là nhìn bao nhiêu tuổi. Không phải là vóc dáng trông già hay trẻ, mà là tâm hồn liệu có còn thanh xuân. Giữ gìn nhan sắc và tâm hôn luôn đẹp mới là phụ nữ khôn ngoan.

2. Chuyện khó nhất ở đời không phải là cố nắm thứ khó nắm, mà là biết buông thứ không còn hữu dụng.

3. Phụ nữ thông minh xem nỗi đau là một loại tài sản, mỗi lần tổn thương chính là lại giàu thêm cho chính mình.

4. Đừng vì bỏ lỡ hoàng hôn mà ngủ vùi quên cả bình minh. Mọi điều xứng đáng đòi hỏi sự kiên nhẫn.

5. Đợi chờ có thể được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không thể mua lại được thanh xuân.

6. Tình yêu của một người không bao giờ đủ cho hai người.

25 câu nói có thể đổi thay số phận của một người phụ nữ bất hạnh - Ảnh 1
Đợi chờ có thể được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không thể mua lại được thanh xuân - Ảnh minh họa: Internet

7. Ai cũng có thể bỏ rơi bạn, chỉ có bạn là không được bỏ rơi chính mình.

8. Phụ nữ ở đời chỉ nên có 2 dạng, một là hạnh phúc, hai là cố gắng hạnh phúc.

9. Nếu có ai không xem bạn ra gì, thì chính bạn hãy trân trọng bản thân thì đã là tốt.

10. Nếu một việc mà ai cũng xem là cơ hội thì thực ra nó đã không chỉ là cơ hội của riêng ai.

11. Đừng ôm hoài quá khứ không buông, cự tuyệt hiện tại thì sẽ không thể có tương lai.

12. Sinh mệnh không hạn đựng ở tháng ngày bạn sống bao nhiêu mà là ở việc liệu bạn biết những điều tốt đẹp sớm hay muộn.

13. Cá khi còn sống có thể bơi ngược dòng, cá chết rồi mới bị cuốn theo dòng nước chẳng biết về đâu.

25 câu nói có thể đổi thay số phận của một người phụ nữ bất hạnh - Ảnh 2
Đừng ai ôm hoài quá khứ không buông, cự tuyệt hiện tại thì sẽ không thể có tương lai - Ảnh minh họa: Internet

14. Cuộc sống có khổ mấy thì cũng nên cười nhiều hơn là khóc. Vì dù sao cũng là phải sống, chọn niềm vui vẫn dễ chịu hơn nỗi buồn.

15. Đời người 10 phần thì hơn 7 8 phần chẳng như ý, thế thì cứ nghĩ có được 1 2 phần còn lại cũng đã là tốt.

16. Tâm hồn cũng cần được tắm, không phải là từ mưa giông, mà từ chính lòng mình. Có sạch có gọn gàng thì bụi nào cũng sẽ không còn.

17. Chuyện ở đời đừng vì việc nhỏ mà quá nghĩ suy tính toán, đừng chỉ vì bạc tiền mà cả ngày sầu não. Vì chuyện gì rồi cũng qua, bạc tiền có đó cũng mất đó. Chỉ có niềm vui và hạnh phúc là ta có quyền lưu giữ không hạn định.

18. Sắc dục ở đời là phúc hay họa đều do người chọn. Tình ở đời là hữu duyên hay nghiệp duyên cũng chưa biết. Đừng lấn sau cũng đừng quá say mê, khổ đau khó thoát.

25 câu nói có thể đổi thay số phận của một người phụ nữ bất hạnh - Ảnh 3
Đời người 10 phần thì hơn 7 8 phần chẳng như ý, thế thì cứ nghĩ có được 1 2 phần còn lại cũng đã là tốt - Ảnh minh họa: Internet

19. Trên đời này, điều gì cũng có thể đánh mất, chỉ duy hy vọng và niềm tin là đừng để mất.

20. Đừng chỉ cố so đo ai hơn mình, mình kém ai. Phép so sánh đúng đắn nhất chính là chính mình của hôm qua và hôm nay.

21. Giàu là vì biết đủ, quý là vì thoát tục, nghèo vì thiếu hiểu biết, thấp hèn là vì không có can đảm.

22. Mỗi con người đều mạnh mẽ nhất khi biết đặt niềm tin vào bản thân.

23. Chuyện của ai mình cũng không quản được, thế thì chỉ nên quản chính mình càng hoàn mỹ hơn.

24. Thanh thoát nhất ở phụ nữ là nét đẹp từ sự điềm tĩnh.

25. Thôi phàn nàn, đừng so đo, cũng đừng tự trách chính mình.

Không phải chồng, đây mới là ‘lá bùa hộ mệnh’ bảo vệ đàn bà cả đời

Không phải chồng, đây mới là ‘lá bùa hộ mệnh’ bảo vệ đàn bà cả đời

Chồng không phải là bùa hộ mệnh duy nhất, đầy “quyền năng” nhất với đàn bà. Thật ra, 3 điều sau đây mới thật sự có thể đảm bảo cho hạnh phúc cả đời của đàn bà.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà bất hạnh tình yêu hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 51 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 26 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 51 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này