2. Chuyện khó nhất ở đời không phải là cố nắm thứ khó nắm, mà là biết buông thứ không còn hữu dụng.

1. Là phụ nữ, không phải là bao nhiêu tuổi, mà là nhìn bao nhiêu tuổi. Không phải là vóc dáng trông già hay trẻ, mà là tâm hồn liệu có còn thanh xuân. Giữ gìn nhan sắc và tâm hôn luôn đẹp mới là phụ nữ khôn ngoan.

4. Đừng vì bỏ lỡ hoàng hôn mà ngủ vùi quên cả bình minh. Mọi điều xứng đáng đòi hỏi sự kiên nhẫn.

3. Phụ nữ thông minh xem nỗi đau là một loại tài sản, mỗi lần tổn thương chính là lại giàu thêm cho chính mình.

5. Đợi chờ có thể được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không thể mua lại được thanh xuân.

6. Tình yêu của một người không bao giờ đủ cho hai người.

Đợi chờ có thể được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không thể mua lại được thanh xuân - Ảnh minh họa: Internet

7. Ai cũng có thể bỏ rơi bạn, chỉ có bạn là không được bỏ rơi chính mình.

8. Phụ nữ ở đời chỉ nên có 2 dạng, một là hạnh phúc, hai là cố gắng hạnh phúc.

9. Nếu có ai không xem bạn ra gì, thì chính bạn hãy trân trọng bản thân thì đã là tốt.

10. Nếu một việc mà ai cũng xem là cơ hội thì thực ra nó đã không chỉ là cơ hội của riêng ai.

11. Đừng ôm hoài quá khứ không buông, cự tuyệt hiện tại thì sẽ không thể có tương lai.

12. Sinh mệnh không hạn đựng ở tháng ngày bạn sống bao nhiêu mà là ở việc liệu bạn biết những điều tốt đẹp sớm hay muộn.

13. Cá khi còn sống có thể bơi ngược dòng, cá chết rồi mới bị cuốn theo dòng nước chẳng biết về đâu.

Đừng ai ôm hoài quá khứ không buông, cự tuyệt hiện tại thì sẽ không thể có tương lai - Ảnh minh họa: Internet

14. Cuộc sống có khổ mấy thì cũng nên cười nhiều hơn là khóc. Vì dù sao cũng là phải sống, chọn niềm vui vẫn dễ chịu hơn nỗi buồn.

15. Đời người 10 phần thì hơn 7 8 phần chẳng như ý, thế thì cứ nghĩ có được 1 2 phần còn lại cũng đã là tốt.

16. Tâm hồn cũng cần được tắm, không phải là từ mưa giông, mà từ chính lòng mình. Có sạch có gọn gàng thì bụi nào cũng sẽ không còn.

17. Chuyện ở đời đừng vì việc nhỏ mà quá nghĩ suy tính toán, đừng chỉ vì bạc tiền mà cả ngày sầu não. Vì chuyện gì rồi cũng qua, bạc tiền có đó cũng mất đó. Chỉ có niềm vui và hạnh phúc là ta có quyền lưu giữ không hạn định.

18. Sắc dục ở đời là phúc hay họa đều do người chọn. Tình ở đời là hữu duyên hay nghiệp duyên cũng chưa biết. Đừng lấn sau cũng đừng quá say mê, khổ đau khó thoát.

Đời người 10 phần thì hơn 7 8 phần chẳng như ý, thế thì cứ nghĩ có được 1 2 phần còn lại cũng đã là tốt - Ảnh minh họa: Internet

19. Trên đời này, điều gì cũng có thể đánh mất, chỉ duy hy vọng và niềm tin là đừng để mất.

20. Đừng chỉ cố so đo ai hơn mình, mình kém ai. Phép so sánh đúng đắn nhất chính là chính mình của hôm qua và hôm nay.

21. Giàu là vì biết đủ, quý là vì thoát tục, nghèo vì thiếu hiểu biết, thấp hèn là vì không có can đảm.

22. Mỗi con người đều mạnh mẽ nhất khi biết đặt niềm tin vào bản thân.

23. Chuyện của ai mình cũng không quản được, thế thì chỉ nên quản chính mình càng hoàn mỹ hơn.

24. Thanh thoát nhất ở phụ nữ là nét đẹp từ sự điềm tĩnh.

25. Thôi phàn nàn, đừng so đo, cũng đừng tự trách chính mình.