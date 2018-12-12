3 người đàn bà đi qua đời đàn ông còn quan trọng hơn cả người phụ nữ đang ở cạnh bên

Phụ nữ yêu 12/12/2018 05:30

Trong đời đàn ông, có những khoảnh khắc mà một người đàn bà rời đi khiến họ cả đời đổi thay. Để đến rất lâu sau này, những người đàn bà đi qua đời đàn ông thế này còn quan trọng hơn người phụ nữ đang ở cạnh bên.

Một người đàn ông có sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc từng khiến tôi bất ngờ khi nói rằng trong đời ông ấy quan trọng nhất không phải là người vợ cạnh bên. Dù rằng đó là người chồng yêu vợ nhất tôi từng biết. Ông ấy nói quan trọng không phải là ưu tiên, là nhớ nhung khôn nguôi, mà là vì nếu không có những người đàn bà đó, ông ấy sẽ không thể có được một người vợ, một gia đình hay một sự nghiệp thế này. Một người đàn bà luôn có thể cho đàn ông một cú đau thật sâu, hay một cú nhảy thật xa, đều có thể…

Trong đời đàn ông, có những khoảnh khắc mà một người đàn bà rời đi khiến họ cả đời đổi thay. Để đến rất lâu sau này, những người đàn bà đi qua đời đàn ông thế này còn quan trọng hơn người phụ nữ đang ở cạnh bên.

Người đàn bà bên họ khi tay trắng

Đàn ông khi trắng tay chính là khi họ yếu đuối nhất. Nhưng người đàn bà này vẫn chọn ở lại, cùng họ cố gắng, cho họ niềm tin và nghị lực. Đàn ông khi được yêu thương, đều sẽ nên mạnh mẽ hơn. Và người đàn bà ấy dù từng biến mất bằng sự khinh miệt, hay chỉ đơn giản là rời đi vì mỏi mệt thì đều để lại nơi đàn ông sự cảm kích lẫn đả kích lớn. Cảm kích vì ở những năm tháng đàn ông chưa có gì đó, họ đã chịu ở bên. Đả kích chính là vì cũng chính sự ra đi của người đàn bà này cho họ động lực để thành công bằng được vào ngày mai.

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Người đàn bà ấy dù từng biến mất bằng sự khinh miệt, hay chỉ đơn giản là rời đi vì mỏi mệt thì đều để lại nơi đàn ông sự cảm kích lẫn đả kích lớn - Ảnh minh họa: Internet

Thật sự, cũng có những người đàn ông tàn nhẫn từ bỏ người phụ nữ từng bên mình khi trắng tay. Đó là khi đàn ông đã có gì đó trong tay, lộ trình của họ thay đổi thì họ cũng muốn đổi thay người phụ nữ cạnh bên. Nhưng kiểu đàn ông này rồi sẽ day dứt vì đánh mất người phụ nữ bên mình những ngày chưa có gì.

Người đàn bà cho họ một bài học lớn

Một người đàn bà có thể cho đàn ông một bài học lớn, về cuộc sống, về tình yêu sẽ thường ở mãi trong lòng đàn ông. Không hẳn vì họ nhớ thương da diết hay còn yêu điên cuồng, mà là họ biết ơn người đàn bà ấy.

Trong một thời khắc nhất định nào đó trong đời, đàn ông có thể từng khờ dại và thiếu trưởng thành. Họ không nhận ra có những người phụ nữ mang những hiểu biết và mong muốn đàn ông có thể tốt hơn. Người đàn bà đó từng nhẫn nhịn, từng hy sinh để lấp đầy những khiếm khuyết của đàn ông. Chỉ tiếc là, đến khi đàn ông đủ trưởng thành, người đàn bà ấy cũng đã rời đi.

3 người đàn bà đi qua đời đàn ông còn quan trọng hơn cả người phụ nữ đang ở cạnh bên - Ảnh 2
Chỉ tiếc là, đến khi đàn ông đủ trưởng thành, người đàn bà ấy cũng đã rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Sự nuối tiếc này có lẽ đàn ông chẳng dễ quên đi. Nhưng hơn hết, chính là họ luôn thấy biết ơn vì mình đã trưởng thành, dù đã muộn màng để đánh mất một người phụ nữ quan trọng.

Người đàn bà để lại cho họ một nỗi đau lớn

Đàn ông cũng có những nỗi đau trong tình yêu như đàn bà. Nhưng có lẽ đó sẽ là nỗi đau sâu hơn, lớn hơn khi tình yêu của đàn ông còn gắn liền với danh dự và tự trọng. Một sự phản bội, một sự bỏ rơi tàn nhẫn đủ để đánh gục đàn ông. Họ thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương vì một người phụ nữ, đó là nỗi nhục đàn ông khó chấp nhận. Nhưng nỗi đau càng lớn, đàn ông sẽ càng mạnh mẽ và kiên cường hơn. Để đi qua tất cả, họ lại thấy thật đáng giá cho một lần đau để trưởng thành và bản lĩnh hơn.

3 người đàn bà đi qua đời đàn ông còn quan trọng hơn cả người phụ nữ đang ở cạnh bên - Ảnh 3
Để đi qua tất cả, họ lại thấy thật đáng giá cho một lần đau để trưởng thành và bản lĩnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông càng thành công và sống tốt sẽ càng xem những nỗi đau và những ai đã làm họ thương tổn là những điều đã góp phần giúp họ trưởng thành hơn. Hay có thể nói những người phụ nữ kia quan trọng như chính từng điều góp phần tạo nên thành công của họ. Sự quan trọng mang ý nghĩa khiến họ thấy biết ơn, cũng thấy thật đáng để trải qua.

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