Không phải chồng, đây mới là ‘lá bùa hộ mệnh’ bảo vệ đàn bà cả đời

Phụ nữ yêu 11/12/2018 05:30

Chồng không phải là bùa hộ mệnh duy nhất, đầy “quyền năng” nhất với đàn bà. Thật ra, 3 điều sau đây mới thật sự có thể đảm bảo cho hạnh phúc cả đời của đàn bà.

Sự nghiệp và tiền bạc

Với đàn bà, đàn ông có thể không có nhưng sự nghiệp và tiền bạc thì không thể thiếu cái nào. Đây là lá bùa hộ mệnh có ý nghĩa và giá trị nhất với đàn bà. Khi có sự nghiệp, đàn bà có quyền lực và kiêu hãnh riêng. Khi có tiền, đàn bà tự lo tự quyết, chẳng cần cậy dựa ai. Có sự nghiệp, có tiền, đàn bà tự khắc đầy khí chất và tự tin hơn.

Bão giông có khi chẳng đến từ bên ngoài, mà ở ngay lòng ngực trái của đàn ông. Tình yêu của đàn ông dù nhiều đến đâu cũng chưa cho đủ đầy để cả đời đàn bà không phải lo nghĩ. Chỉ khi đàn bà có tiền và sự nghiệp thì mới được đàn ông tôn trọng, có một cuộc sống ổn yên. Khi ấy, chồng nể trọng, tự mình không yếu đuối hay vô dụng, đàn bà sẽ chỉ càng đẹp hơn, mặn mà hơn theo năm tháng.

Không phải chồng, đây mới là ‘lá bùa hộ mệnh’ bảo vệ đàn bà cả đời - Ảnh 1
Chỉ khi đàn bà có tiền và sự nghiệp thì mới được đàn ông tôn trọng, có một cuộc sống ổn yên - Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, một người phụ nữ có sự nghiệp, có tiền không bao giờ nhạt nhòa được. Khi ấy, phụ nữ đẹp, nét đẹp rực rỡ của trí thức, thành tựu và kiêu hãnh.

Độc lập, tự chủ

Sự độc lập mà mọi đàn bà nên theo đuổi chính là có đủ khả năng làm chủ cuộc sống của mình. Làm chủ ở đây chính là ở mọi thời điểm, mình đều có thể đưa ra quyết định cho bản thân, mà không phải vì điều gì hay lệ thuộc ai. Nếu muốn giúp đỡ chồng, mình cũng có khả năng tiền bạc. Nếu muốn ly hôn, mình có tiền để tự an nhàn thoải mái. Nếu muốn tận hưởng, đều có thể thỏa mãn mọi sở thích riêng.

Độc lập ở đàn bà chính là có thể chọn cuộc sống mình muốn. Không phải cứ lấy chồng là từ bỏ hết đam mê hay vui thích của bản thân. Quan trọng là bạn có đủ tiềm năng nội lực và điều kiện để vừa đảm bảo chuyện gia đình, vừa tận hưởng cuộc sống theo ý mình muốn. Và để có những nền tảng đó, đàn bà cần sự chuẩn bị trong một thời gian dài, nỗ lực thật sự.

Không phải chồng, đây mới là ‘lá bùa hộ mệnh’ bảo vệ đàn bà cả đời - Ảnh 2
Sự độc lập mà mọi đàn bà nên theo đuổi chính là có đủ khả năng làm chủ cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có quan điểm riêng

Độc lập về tài chính, vật chất chưa đủ, đàn bà còn phải có sự tự chủ trong tinh thần, bản lĩnh và ý chí. Khi đàn bà có chính kiến riêng, sẽ càng giúp mình có nhiều lợi thế, cuộc sống cũng dễ dàng hơn. Hơn hết, khi đàn bà tự tin nhấn mạnh quan điểm của mình sẽ càng trở nên thu hút hơn bao giờ hết.

Quan điểm chính kiến cũng sẽ tạo nên một chuẩn mực đời sống tốt cho đàn bà. Như  yêu cầu một mức sống riêng, một người thế nào để chọn ở cạnh bên, hay một công việc nào đáng để mình theo đuổi và cố gắng. Nói khác hơn chính là khi đàn bà biết đề cao điều mình xứng đáng đạt được. Có quan điểm riêng, đàn bà càng có thể quyết định mọi thứ xung quanh mình. Nếu có thể nắm vững lá bùa hộ mệnh này, đàn bà không bao giờ phải thua thiệt.

Không phải chồng, đây mới là ‘lá bùa hộ mệnh’ bảo vệ đàn bà cả đời - Ảnh 3
Có quan điểm riêng, đàn bà càng có thể quyết định mọi thứ xung quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà thời nay, chồng không phải và cũng không nên là tất cả. Thay vì chỉ đòi hỏi một người chồng cho mình mọi thứ, đàn bà hãy bắt đầu đòi hỏi ở chính mình nhiều hơn. Như bản thân mình cần điều gì, phải tốt hơn thế nào, phải có những gì. Khi đàn bà giá trị hơn thì chắc chắn người đàn ông cạnh bên cũng sẽ mang đến cho bạn những giá trị tốt hơn.

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