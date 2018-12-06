Thật mong ai cũng hiểu rằng khó nhất ở đời không phải là tìm một người đàn ông tốt nào khác, mà là liệu mình có buông bỏ được một gã tệ bạc hay không. Một người đàn ông tệ chính là kiếp nạn của đàn bà. Thế thì có vượt kiếp nạn để đến ngày hoan hỉ hay không là ở đàn bà thôi…

Có lẽ đàn ông nào cũng từng nghe rằng chỉ đến khi đánh mất người phụ nữ bên cạnh thì lúc đó mới hiểu họ không thể sống thiếu cô ấy. Nhưng đáng tiếc là, nghe rồi lại chưa chắc hiểu, và chẳng mấy đàn ông tin sẽ có ngày mình hối hận. Thật ra, đàn ông luôn nhận thức rõ sự tồn tại của người phụ nữ bên cạnh mình. Là từng bữa cơm cô ấy nấu thơm nóng, từng chiếc quần cái áo cũng là vợ mua, hay từng góc nào trong nhà cũng có bàn tay của cô ấy. Chỉ là, đàn ông thường có tâm với cả thế gian, chỉ vô tâm hờ hững với mỗi vợ mình. Họ có thể nhìn thấy mọi thứ, chỉ trừ nỗi cô đơn của vợ. Để rồi đến một ngày đàn ông lại ngu ngốc mà tổn thương vợ, để cô ấy vì đau lòng quá mà rời đi.

Nhưng đáng tiếc là, nghe rồi lại chưa chắc hiểu, và chẳng mấy đàn ông tin sẽ có ngày mình hối hận - Ảnh minh họa: Internet Và người ta cũng hay nói chỉ khi phụ nữ học được cách buông bỏ được một người đàn ông đã tệ bạc với mình thì cô ấy mới nhận ra vẫn còn nhiều người đàn ông chân thành và tử tế ngoài kia. Thật ra, phụ nữ luôn biết thừa rằng một người đàn ông thế nào là tốt, là xứng đáng. Nhưng chỉ vì khi yêu thương, phụ nữ đều thật chân thành và nhiều nhẫn nhịn. Để rồi, họ bao dung thứ tha cho đàn ông hết lần này đến lần khác. Trong tình yêu hay cả hôn nhân, đàn ông và phụ nữ luôn có cách ở lại và rời đi khác nhau. Phụ nữ luôn cố gắng không rời đi, họ chỉ đổi thay để ở lại. Và họ chỉ rời đi khi đàn ông đã cạn cùng nghĩa tình. Còn đàn ông chỉ ở lại khi họ còn thấy mình cần vợ và sẽ chọn ra đi khi một mai họ cần thêm một người đàn bà khác. Đàn ông đổi thay để ra đi, chứ chẳng khi nào cố gắng để ở lại.

Đàn ông đổi thay để ra đi, chứ chẳng khi nào cố gắng để ở lại - Ảnh minh họa: Internet Thật mong đàn ông trên thế gian này nếu đã có được một người phụ nữ vì mình sớm hôm tần tảo, hết lòng hết dạ yêu thương chồng con thì đừng cố rời đi, dù là vì điều gì. Nếu cô ấy đã chịu bên anh khi xuân thì chưa vơi, khi anh chưa có gì thì đừng rời đi lúc cô ấy cạn son sắc, còn anh đã dư dả mọi điều. Đời người đàn ông chẳng vẻ vang gì khi đầy tiền mua được một ả đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình. Hơn nhau là đến cùng vẫn yêu chiều cưng nựng người đàn bà có thể yêu mình khi mình còn chưa có gì hơn ai. Đàn ông hơn nhau là đến cùng vẫn yêu chiều cưng nựng người đàn bà có thể yêu mình khi mình còn chưa có gì hơn ai - Ảnh minh họa: Internet Còn đàn bà, thật mong ai cũng hiểu rằng khó nhất ở đời không phải là tìm một người đàn ông tốt nào khác, mà là liệu mình có buông bỏ được một gã tệ bạc hay không. Có thể khi đau khổ bị phản bội, bạn nghĩ đó là tình yêu, là cam lòng cố chấp. Nhưng lúc biết buông bỏ rồi bạn sẽ thấy hóa ra chỉ là kiếp nạn. Một người đàn ông tệ chính là kiếp nạn của đàn bà. Thế thì có vượt kiếp nạn để đến ngày hoan hỉ hay không là ở đàn bà thôi…

Những góc khuất bí ẩn của người đàn bà ly hôn Đằng sau mỗi người đàn bà ly hôn đều là có những góc khuất chẳng mấy ai thấy. Tủi hờn có, nước mắt có, nhưng cũng đầy kiên cường và kiêu hãnh...

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