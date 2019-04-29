Những chân lý bất di bất dịch về đàn ông phụ nữ nên đọc một lần

- Bạn không phải là một món đồ để đàn ông thử và chơi. Nếu anh ta đến với bạn chỉ với ý định ấy, cứ nói lời từ biệt và không lưu luyến.

- Người đàn ông đáng trọng là người có thể bảo vệ bạn một cách hoàn hảo. Họ bảo vệ trái tim, cảm xúc, danh dự và kiêu hãnh của bạn. Họ cũng sẽ là người động viên, ủi an, là nguồn sức mạnh cho bạn bất cứ lúc nào. Phụ nữ phải chọn người đàn ông đáng trọng để làm chỗ dựa cho mình cả đời.

- Đàn ông tốt xứng đáng để bạn đối xử tốt. Còn đàn ông tệ, bạn không cần phải tốn thời gian để đối tệ với anh ta.

- Đàn ông nào cũng biết phụ nữ có một trái tim mỏng manh và dễ tổn thương. Đàn ông đáng khinh cũng biết điều đó nhưng họ không muốn tôn trọng sự thật này. Họ sẵn sàng chơi đùa với trái tim của phụ nữ không chút đắn đo. Bởi thế, phụ nữ phải tự biết bảo vệ trái tim yếu đuối của mình tránh khỏi những kẻ tồi tệ.

- Đàn ông đáng khinh xem thường tình dục như một môn thể thao mà phụ nữ là món hời phút chốc, còn những đứa trẻ là thứ thừa thãi không nên có. Phụ nữ trao thân cho người đàn ông này thì chính là tự giết mình và con.

- Hãy để ý đến những lời khuyên của những người anh, người đàn ông tốt xung quanh bạn. Bạn phải hiểu đàn ông tốt không thiếu, hãy kiên trì đợi một người thật sự dành cho bạn.

- Đàn ông nghe lời mẹ quá mức thì chỉ thuộc về một người duy nhất mà thôi, đó là mẹ của anh ta. Và dù bạn có làm gì cũng không thay đổi được điều này. Cứ để anh ta về với mẹ của mình, còn bạn phải đi tìm một người đàn ông khác xứng đáng hơn.

Đàn ông tốt xứng đáng để bạn đối xử tốt. Còn đàn ông tệ, bạn không cần phải tốn thời gian để đối tệ với anh ta - Ảnh minh họa: Internet

- Nếu bạn không biết yêu thương bản thân thì không ai yêu bạn được, dù là một người đàn ông tốt thế nào.

- Mùi hương có sức quyến rũ đặc biệt với đàn ông. Nếu bạn muốn thu hút họ, hãy trở nên thơm tho mọi lúc mọi nơi.

- Bạn không phải đàn ông, và bạn không thể là người cha, người thầy để dạy đàn ông. Nếu bạn thấy đàn ông không có sự bản lĩnh, kiên định, nam tính cần có, hãy bỏ qua anh ta. Bởi bạn sẽ không thể dạy anh ta những điều đó được.

- Có những kiểu đàn ông “dị ứng” với phụ nữ, bạn nên biết điều đó. Và vì hạnh phúc của bản thân, đừng dây dưa với kiểu đàn ông này.

- Đừng tự lừa dối chính mình. Gương mặt xinh đẹp, cơ thể nóng bỏng, khả năng giường chiếu, hay tâm hồn mạnh mẽ nhưng giàu bao dung của bạn cũng không bao giờ có thể thay đổi được một người đàn ông.

- Đừng bỏ qua những dấu hiệu đàn ông không tôn trọng bạn. Thất hứa, đùa cợt cảm xúc của bạn, xem thường người thân bạn bè của bạn… Người đàn ông này sẽ không phải là người dành cho bạn.

Mùi hương có sức quyến rũ đặc biệt với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

- Cốt lõi của sự tự trọng, cái tôi của đàn ông là khao khát đem đến cho phụ nữ một tình yêu chân thành và mãnh liệt. Nếu bạn không thấy điều này ở đàn ông thì anh ta là kiểu đàn ông đáng khinh.

- Mong muốn một người đàn ông đáng khinh tôn trọng bạn thật là điều khó khăn như việc một con cá nhỏ bị mắc cạn tìm cơ hội ra biển.

- Khi đàn ông để lại bạn những câu hỏi như tại sao anh ta không dành thời gian cho bạn, không ưu tiên bạn, không xem trọng bạn… thì có nghĩa là anh ta chưa từng coi trọng bạn.

- Với đàn ông, không điều gì đẹp đẽ hơn tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng của một người phụ nữ.