Những chân lý bất di bất dịch về đàn ông phụ nữ nên đọc một lần

Phụ nữ yêu 29/04/2019 05:30

Có hai loại đàn ông trên đời này, một là đáng khinh, hai là đáng trọng. Bạn tuyệt đối đừng hẹn hò hay kết hôn khi chưa phân biệt được đàn ông thuộc loại nào. Đây là cách duy nhất để phụ nữ bớt khổ tâm khi yêu.

- Người đàn ông đáng trọng là người có thể bảo vệ bạn một cách hoàn hảo. Họ bảo vệ trái tim, cảm xúc, danh dự và kiêu hãnh của bạn. Họ cũng sẽ là người động viên, ủi an, là nguồn sức mạnh cho bạn bất cứ lúc nào. Phụ nữ phải chọn người đàn ông đáng trọng để làm chỗ dựa cho mình cả đời.

- Bạn không phải là một món đồ để đàn ông thử và chơi. Nếu anh ta đến với bạn chỉ với ý định ấy, cứ nói lời từ biệt và không lưu luyến.

Những chân lý bất di bất dịch về đàn ông phụ nữ nên đọc một lần - Ảnh 1
Người đàn ông đáng trọng là người có thể bảo vệ bạn một cách hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

- Đàn ông nào cũng biết phụ nữ có một trái tim mỏng manh và dễ tổn thương. Đàn ông đáng khinh cũng biết điều đó nhưng họ không muốn tôn trọng sự thật này. Họ sẵn sàng chơi đùa với trái tim của phụ nữ không chút đắn đo. Bởi thế, phụ nữ phải tự biết bảo vệ trái tim yếu đuối của mình tránh khỏi những kẻ tồi tệ.

- Đàn ông tốt xứng đáng để bạn đối xử tốt. Còn đàn ông tệ, bạn không cần phải tốn thời gian để đối tệ với anh ta.

- Đàn ông đáng khinh xem thường tình dục như một môn thể thao mà phụ nữ là món hời phút chốc, còn những đứa trẻ là thứ thừa thãi không nên có. Phụ nữ trao thân cho người đàn ông này thì chính là tự giết mình và con.

- Hãy để ý đến những lời khuyên của những người anh, người đàn ông tốt xung quanh bạn. Bạn phải hiểu đàn ông tốt không thiếu, hãy kiên trì đợi một người thật sự dành cho bạn.

- Đàn ông nghe lời mẹ quá mức thì chỉ thuộc về một người duy nhất mà thôi, đó là mẹ của anh ta. Và dù bạn có làm gì cũng không thay đổi được điều này. Cứ để anh ta về với mẹ của mình, còn bạn phải đi tìm một người đàn ông khác xứng đáng hơn.

Những chân lý bất di bất dịch về đàn ông phụ nữ nên đọc một lần - Ảnh 2
Đàn ông tốt xứng đáng để bạn đối xử tốt. Còn đàn ông tệ, bạn không cần phải tốn thời gian để đối tệ với anh ta - Ảnh minh họa: Internet

- Nếu bạn không biết yêu thương bản thân thì không ai yêu bạn được, dù là một người đàn ông tốt thế nào.

- Mùi hương có sức quyến rũ đặc biệt với đàn ông. Nếu bạn muốn thu hút họ, hãy trở nên thơm tho mọi lúc mọi nơi.

- Bạn không phải đàn ông, và bạn không thể là người cha, người thầy để dạy đàn ông. Nếu bạn thấy đàn ông không có sự bản lĩnh, kiên định, nam tính cần có, hãy bỏ qua anh ta. Bởi bạn sẽ không thể dạy anh ta những điều đó được.

- Có những kiểu đàn ông “dị ứng” với phụ nữ, bạn nên biết điều đó. Và vì hạnh phúc của bản thân, đừng dây dưa với kiểu đàn ông này.

- Đừng tự lừa dối chính mình. Gương mặt xinh đẹp, cơ thể nóng bỏng, khả năng giường chiếu, hay tâm hồn mạnh mẽ nhưng giàu bao dung của bạn cũng không bao giờ có thể thay đổi được một người đàn ông.

- Đừng bỏ qua những dấu hiệu đàn ông không tôn trọng bạn. Thất hứa, đùa cợt cảm xúc của bạn, xem thường người thân bạn bè của bạn… Người đàn ông này sẽ không phải là người dành cho bạn.

Những chân lý bất di bất dịch về đàn ông phụ nữ nên đọc một lần - Ảnh 3
Mùi hương có sức quyến rũ đặc biệt với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

- Cốt lõi của sự tự trọng, cái tôi của đàn ông là khao khát đem đến cho phụ nữ một tình yêu chân thành và mãnh liệt. Nếu bạn không thấy điều này ở đàn ông thì anh ta là kiểu đàn ông đáng khinh.

- Mong muốn một người đàn ông đáng khinh tôn trọng bạn thật là điều khó khăn như việc một con cá nhỏ bị mắc cạn tìm cơ hội ra biển.

- Khi đàn ông để lại bạn những câu hỏi như tại sao anh ta không dành thời gian cho bạn, không ưu tiên bạn, không xem trọng bạn… thì có nghĩa là anh ta chưa từng coi trọng bạn.

- Với đàn ông, không điều gì đẹp đẽ hơn tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng của một người phụ nữ.

Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn cố gắng để bạn biết điều này

Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn cố gắng để bạn biết điều này

Điều hạnh phúc nhất không phải là có bao người yêu chiều, cung phụng bạn mà là khi trời tối có một người không để bạn một mình, khi đi xa có một người sẽ đợi bạn về, và dù bạn là ai thì bạn vẫn sẽ là người đặc biệt với người ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 20 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này