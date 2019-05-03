Sức hấp dẫn không thể chối từ ở người phụ nữ bí ẩn

Phụ nữ đừng trao hết cho đàn ông chỉ qua vài lời nói chẳng lưu giữ được gì. Bởi đàn ông là những kẻ dễ bị hút hồn bằng một ánh mắt, cử chỉ thách đố, một nụ cười, vẻ mặt im lặng đầy thách thức. Sự bí ẩn luôn có thể là kẻ dẫn dắt đàn ông đến những nơi mà phụ nữ muốn.

Mẫu phụ nữ đa số đàn ông đều sợ là người hay nói và nói nhiều. Ngay lần gặp đầu tiên, đàn ông cũng sẽ chọn một người phụ nữ ít lời hơn là một cô nàng chuyện gì cũng có thể nói. Phụ nữ ít nói không phải là e dè, không biết gây chú ý. Bởi chuyện để nói không ít, nhưng khả năng nói để người khác chú ý lại không dễ có được. Phụ nữ hơn nhau là cách biết điều chỉnh và kiểm soát ngôn từ của mình, sao cho vừa, sao cho đúng. Với đàn ông, một người phụ nữ ít nói luôn khiến anh ấy muốn khám phá nhiều hơn. Làm sao để cô ấy mở lời nhiều hơn, chủ đề nào có thể khiến cô ấy nói nhiều hơn? Còn với những cô nàng cái gì cũng nói thẳng, cái gì cũng để đàn ông biết, thế thì còn gì để đàn ông muốn hiểu, muốn tìm? Đàn ông vốn là sinh vật ưa chủ động tìm kiếm, phụ nữ khôn khéo thì phải biết giấu biết khoe đúng chỗ đúng mức. Bởi cái gì càng khó có được, người ta lại càng trân quý hơn.

Đàn ông vốn là sinh vật ưa chủ động tìm kiếm, phụ nữ khôn khéo thì phải biết giấu biết khoe đúng chỗ đúng mức - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà đừng quên, đàn ông sinh ra là giống loài thích chinh phục. Đàn bà muốn giữ chân đàn ông thì phải có nét bí hiểm riêng của mình. Đàn ông có nhọc công tìm kiếm thì mới thấy thú vị, mới càng đắm say. Như việc khó khăn lắm mới biết người phụ nữ của mình thích gì, anh ấy sẽ biết cách tặng những món quà khiến bạn vui. Cái sai nhất của phụ nữ là chuyện gì cũng để cả thế gian biết, bao gồm người đàn ông của mình. Nếu thế thì anh ấy có còn thấy mình đặc biệt để chỉ biết những điều đặc biệt của riêng bạn? Hay nếu thế thì bạn có còn giữ lại gì để đàn ông cả đời phải khám phá không dứt? Hãy nhớ, phụ nữ quyến rũ thì phải có những bí mật riêng, có những điều, những giá trị mà đàn ông vẫn chưa thể biết hết.

Đàn bà đừng quên, đàn ông sinh ra là giống loài thích chinh phục - Ảnh minh họa: Internet Đương nhiên, đàn bà cứ im im thì lại bị cho là không chính kiến, bị hờn trách vì chỉ mang đến mỏi mệt cho người khác. Nhưng hãy im đúng lúc, khi đàn ông cần thời gian, khi bảo vệ chính mình bằng sự im lặng, khi để đàn ông phải nể trọng những lúc mình không cất lời. Và hãy lên tiếng khi câu nói của mình có sức hấp dẫn, giá trị và tác động đến đàn ông. Đừng chuyện gì cũng có thể thốt ra, đàn ông sẽ xem thường lời nói của mình. Và phụ nữ đừng chuyện gì cũng nói chi tiết và rõ ràng với đàn ông. Nếu muốn đàn ông biết thói quen của mình, hãy để anh ấy chú ý mà tự tìm hiểu. Nếu muốn đàn ông tò mò hôm nay mình đi đâu làm gì, hãy cứ giữ lại đôi chút để anh ấy phải gọi hỏi, tìm kiếm. Nếu muốn đàn ông tặng quà, đem đến niềm vui cho mình, hãy khiến anh ấy tò mò về những gì bạn thích, bạn muốn. Và nếu muốn đàn ông say mê mình không ngừng, hãy để đàn ông đặt những câu hỏi, thay vì hỏi và nói để buộc đàn ông phải nhớ. Sự bí ẩn luôn có thể là kẻ dẫn dắt đàn ông đến những nơi mà phụ nữ muốn - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đừng trao hết cho đàn ông chỉ qua vài lời nói chẳng lưu giữ được gì. Bởi đàn ông là những kẻ dễ bị hút hồn bằng một ánh mắt, cử chỉ thách đố, một nụ cười, vẻ mặt im lặng đầy thách thức. Sự bí ẩn luôn có thể là kẻ dẫn dắt đàn ông đến những nơi mà phụ nữ muốn.

3 giới hạn riêng đàn bà khôn không để ai chạm vào dù chỉ một lần Đàn bà khôn luôn giữ những giới hạn riêng không để ai phạm đến. Dẫu là người đàn ông mình yêu, đàn bà khôn cũng không để họ chạm vào dù chỉ một lần...

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