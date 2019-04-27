Đàn ông Việt thường làm gì khi chán vợ?

Phụ nữ yêu 27/04/2019 05:30

Mỗi khi chán vợ, đàn ông thường có không ít thú vui. Nếu chú ý quan sát, phụ nữ có thể nhận ra những thú vui này chỉ xuất hiện khi chồng chán mình.

Dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn

Một người đàn ông thực sự yêu thương vợ sẽ luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho vợ. Nhưng khi đã chán vợ rồi, đàn ông lại muốn tìm niềm vui bên bạn bè nhiều hơn.

Dấu hiệu dễ thấy nhất ở đàn ông chán vợ là họ không còn cảm giác đi làm về là muốn về nhà ngay. Thay vào đó, họ sẽ hẹn hò bạn bè, nhậu nhẹt hay tiệc tùng đến tận khuya.

Đi du lịch một thời gian

Đàn ông Việt thường làm gì khi chán vợ? - Ảnh 1
Khi đàn ông chán vợ, họ sẽ muốn tìm đến một nơi mới mẻ, thật xa gia đình để tự tìm lại sự cân bằng cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều đàn ông xem việc du lịch như một cách giải tỏa căng thẳng, xả stress một cách hiệu quả nhất. Khi đàn ông chán vợ, họ sẽ muốn tìm đến một nơi mới mẻ, thật xa gia đình để tự tìm lại sự cân bằng cho bản thân. Việc đi du lịch xa cũng cho đàn ông cảm giác thoải mái hơn.

Chơi game

Khi chán vợ, đàn ông không còn muốn chia sẻ hay làm cùng vợ việc gì nữa. Thay vì ngày trước sẽ cùng vợ ra ngoài, đi chơi, giờ họ chỉ muốn tìm niềm vui trong các trò chơi game. Có nhiều người cứ làm về là chẳng còn quan tâm gì việc nhà, vợ con mà chơi game đến tận khuya, thậm chí là thâu đêm suốt sáng.

Lao vào công việc, bận rộn bất thường

Với đàn ông có vợ, sự thăng hoa cao nhất trong tình yêu chính là trách nhiệm với gia đình. Họ yêu vợ thương con nên sẽ cố gắng vững vàng tài chính, để cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp nhất. Dù vậy, khi đã chán vợ rồi, đàn ông cũng tìm đến công việc. Nhưng thay vì cố gắng thu xếp công việc để về nhà sớm, họ sẽ làm đến quên cả thời gian để không phải có cảm giác chán nản khi về nhà.

Đàn ông Việt thường làm gì khi chán vợ? - Ảnh 2
Khi đã chán vợ rồi, đàn ông cũng tìm đến công việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình

Không ít đàn ông dù đã chán vợ nhưng vẫn không thể nói ly hôn, vì họ thấy có lỗi với vợ. Và để khỏa lấp sự thiếu thốn trong tinh thần và tình dục, họ tìm đến ngoại tình. Đây là sự thật mà phụ nữ không thể phủ nhận.

Với đàn ông, ngoại tình là bản năng khi họ đã không còn thiết tha gia đình, vợ con. Nguồn cơn lớn nhất cho một cuộc ngoại tình căn bản đều là từ cảm giác chán vợ của đàn ông.

Phụ nữ nên làm gì khi chồng chán mình?

Điều đau lòng nhất với phụ nữ là biết chồng chán mình. Đó không chỉ là tổn thương, buồn lòng, mà đôi khi còn là sự bất lực không biết phải làm sao. Vì nhiều phụ nữ nghĩ rằng họ luôn cố gắng để hài lòng chồng, thì tại sao chồng lại chán mình?

Đàn ông Việt thường làm gì khi chán vợ? - Ảnh 3
Điều đau lòng nhất với phụ nữ là biết chồng chán mình - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, phụ nữ nên hiểu vợ chồng nào cũng sẽ có lúc chán nhau. Sự chán chường trong hôn nhân có khi chính phụ nữ cũng trải qua, nhưng bạn lại không xem đó là vấn đề lớn. Nhưng với đàn ông, một cơn chán vợ có thể khiến họ lạc đường. Bởi thế, hãy xem đây là một vấn đề phải giải quyết trong hôn nhân, hơn là bi kịch. Hãy ngồi xuống nói chuyện với chồng, cùng nhau tìm ra lý do và cách khắc phục. Vì không ai hiểu bạn bằng chồng, và cũng không ai hiểu chồng bằng bạn. Mấu chốt trong hôn nhân đều là từ hai người. Chỉ là, hãy thẳng thắn với nhau hơn.

Sự thật là trong hôn nhân, chán chường chẳng bỏ nhau được, người ta chỉ bỏ cuộc khi vì chán nhau mà làm những điều có lỗi với nhau. Bởi thế, hãy làm điều gì đó trước khi những chuyện tệ hơn có thể xảy ra giữa hai vợ chồng.

Nếu một ngày ta cảm thấy chán nhau, hãy nhớ về lý do lúc bắt đầu...

Nếu một ngày ta cảm thấy chán nhau, hãy nhớ về lý do lúc bắt đầu...

Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, lãng mạn. Yêu lâu rồi đến một lúc nào đó, ta bỗng cảm thấy chán nhau. Thế nhưng, trước khi vội vã buông tay hãy tự hỏi, tại sao chúng ta lại gặp nhau giữa vạn nghìn người xa lạ?

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Từ khóa:   đàn ông chán vợ chồng chán vợ

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