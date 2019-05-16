7 điểm chung của kiểu phụ nữ dễ bị đàn ông dụ lên giường

Phụ nữ yêu 16/05/2019 05:23

Phụ nữ thường không hay biết bản thân có những điểm khiến đàn ông tận dụng để lợi dụng. Phụ nữ dễ bị đàn ông tệ bạc nhắm tới để lừa gạt tình cảm, dụ dỗ lên giường thường có chung những đặc điểm này.

Cô đơn quá lâu

Với phụ nữ, cô đơn là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất, đặc biệt là phụ nữ độc thân hay sống không gần chồng quá lâu. Không người phụ nữ nào chịu đựng được cô đơn quá lâu. Phụ nữ luôn cần cảm giác được yêu thương, vỗ về và có người đồng hành. Bởi thế, nếu một mình quá lâu thì dù có chồng hay độc thân, phụ nữ cũng đều dễ mềm lòng trước người đàn ông khác.

Thích làm “dân chơi”

Kiểu phụ nữ này luôn có mong muốn trở nên sang chảnh, quý tộc trong mắt người khác bằng một cái tên “dân chơi”. Họ muốn thể hiện mình sành đời, sành điệu với những thú vui vũ trường, phóng khoáng trong tình cảm… Kiểu đàn ông người phụ nữ này nhắm tới là những anh chàng đi xe đẹp, ăn mặc kiểu cách hợp thời, có khả năng đưa họ đến những nơi ăn chơi. Nhưng chính vì chỉ muốn thể hiện, ăn chơi, kiểu phụ nữ này không quan tâm đến phẩm hạnh, lý trí hay con tim của mình. Vì thế, họ dễ đánh mất bản thân khi luôn ham chơi.

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Kiểu phụ nữ này luôn có mong muốn trở nên sang chảnh, quý tộc trong mắt người khác bằng một cái tên “dân chơi” - Ảnh minh họa: Internet

Ham mê vật chất

Kiểu phụ nữ ham mê vật chất dễ bị “lóa mắt” trước tiền bạc, những vật chất có giá trị. Bởi thế, họ dễ bị đàn ông giàu có dụ dỗ quan hệ. Nhưng đàn ông vốn rất thông minh, với kiểu phụ nữ này, đàn ông chỉ như dùng tiền để mua niềm vui. Một khi đàn ông đã chán, họ sẵn sàng rời đi không chút tiếc nuối.

Phụ nữ mê vật chất chỉ thích hưởng thụ, không thích lao động. Và không người đàn ông nào có thể thật lòng yêu thương họ nếu họ không thay đổi suy nghĩ và cách sống.

Oán hận vì chồng từng ngoại tình

Kiểu phụ nữ này đâm đầu vào người đàn ông khác chỉ để trả thù chồng từng ngoại tình. Nhưng chính họ sẽ bị đàn ông lừa gạt lúc nào không hay. Gia đình của họ cũng sẽ sớm đổ vỡ vì suy nghĩ hoàn toàn sai lệch của họ.

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Phụ nữ đâm đầu vào người đàn ông khác chỉ để trả thù chồng từng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quá tự cao

Đây là người phụ nữ trông thì tài giỏi, thông minh, không bao giờ để bị đàn ông lừa gạt nhưng thật sự lại không như thế. Kiểu phụ nữ này cho đàn ông cảm giác muốn chinh phục, thử thách rất lớn. Nhưng khi đã chinh phục được rồi, đàn ông lại không muốn lấy họ làm vợ. Bởi đàn ông không muốn lấy người quá tài giỏi và thông minh hơn mình.

Phụ nữ cả tin nhưng lại lụy tình

Có một kiểu phụ nữ dễ bị đàn ông lừa gạt tình cảm nhất, chính là mềm lòng nhưng quá đỗi lụy tình. Họ cả tin đàn ông tới mức không hề nghi ngờ hay đề phòng. Đàn ông vịn vào sự ngây thơ của họ mà lợi dụng. Đến khi bị phản bội, kiểu phụ nữ này lại lụy tình không thoát ra được.

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Có một kiểu phụ nữ dễ bị đàn ông lừa gạt tình cảm nhất, chính là vì mềm lòng nhưng quá đỗi lụy tình - Ảnh minh họa: Internet

Giàu kinh nghiệm giường chiếu

Một người phụ nữ chủ động chuyện giường chiếu, có nhiều kinh nghiệm ân ái thường dễ bị đàn ông lợi dụng. Đàn ông tìm mọi cách lấy lòng, lên giường với họ để nếm trải cảm giác thăng hoa. Nhưng sau khi đã chán chê, đàn ông cũng sẽ rời đi.

Phụ nữ nên nhớ, giá trị của một người phụ nữ không nằm ở việc bạn đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông. Nhưng bạn giá trị hay không là ở cách bạn giữ được mình và không để bị đàn ông lừa gạt. Chuyện tình dục là bình thường, nhưng hãy cùng làm với người xứng đáng, trao bản thân cho một người trân trọng bạn. Bạn quý giá thì đừng để ai chà đạp và xem thường.

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