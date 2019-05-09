Phụ nữ trước 40 tuổi: Phải biết ‘yêu tiền’

Một trong những nỗi sợ lớn nhất của phụ nữ khi ấy chính là một chữ “tiền”. Tiền đâu để nuôi con? Tiền đâu để mua món đồ gia đình cần? Tiền đâu để lo cho cha mẹ hai bên khi bệnh tật? Và tiền đâu để cho chính mình một cuộc sống bình yên không chông chênh?

Ở giai đoạn gần đến 40, phụ nữ thường nhận ra sự hữu hạn của bản thân, biết mình có gì, đã làm được gì và không thể làm gì. Bạn bắt đầu có những sự hoảng loạn trước tuổi tác và cuộc đời. Bạn lo lắng, muộn phiền và không ít khi nhìn ngắm lại chính tuổi trẻ của mình mà tiếc nuối.

Nghe có vẻ thực dụng nhưng thực tế chính là tiền thật sự rất quan trọng, nhất là với phụ nữ. Càng lớn tuổi, bạn càng nhìn thấy nhiều phụ nữ khổ sở vì đồng tiền, bạn sẽ càng thấm thía sự thật này.

Ở độ tuổi trung niên, nếu bạn vẫn có một gia đình hạnh phúc, bạn sẽ phải hao tốn nhiều cho chính mình và chồng con. Bạn phải đến nhiều nơi, cần nhiều thứ và phải có nhiều thứ. Túi tiền sẽ quyết định chất lượng của cuộc sống của bạn và gia đình.

Nếu bạn không có tiền, thì chỉ có thể nhìn ngắm con cái của người khác có điều kiện mở mang kiến thức, theo đuổi tài năng, còn bạn thì chỉ có thể ái ngại khuyên nhủ con mình phải tự sức vươn lên.

Nếu bạn không có tiền thì quần áo đẹp cho chồng con còn không thể có, làm sao nghĩ đến việc chính bạn mặc đẹp?

Nếu bạn không có tiền do chính mình làm ra thì đến một món đồ sinh hoạt rẻ tiền bạn cũng phải thỏ thẻ ngỏ lời xin tiền chồng.

Túi tiền sẽ quyết định chất lượng của cuộc sống của bạn và gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Hay nếu bạn độc thân, hoặc đã ly hôn một mình nuôi con, tiền chính là bảo đảm bình yên cho bạn. Nếu không thể có tiền đủ hay nhiều, bạn sẽ chỉ sống trong khổ sở và mỏi mệt. Nếu không có tiền, bạn liệu có thể nhẹ nhàng đóng vai trò làm mẹ và cha cho con mình? Và nếu không có tiền, bạn lấy gì mong con có thể lớn lên như những đứa trẻ đủ đầy khác?

Có thể nhiều người sẽ nói, sao phải so sánh với người khác để khổ mình như thế? Nhưng thực tế cuộc sống chính là như thế. Đồng tiền sẽ nói lên năng lực, mức độ vui vẻ và hạnh phúc của bạn. Nếu bạn không “yêu tiền”, không cố gắng miệt mài kiếm tiền, những gì sau đó thật sự sẽ vô cùng tồi tệ. Nỗi đau khi không có đủ tiền hoặc nhẵn túi khi cần thiết ở tuổi này có thể khiến bạn cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Vì bạn đã trưởng thành, vì nhiệm vụ nuôi sống chính mình và những người bạn yêu là ở bạn.

Đồng tiền sẽ nói lên năng lực, mức độ vui vẻ và hạnh phúc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, hãy bỏ qua hết những gì không đáng để chỉ tập trung kiếm tiền. Bạn phải chấp nhận rằng sẽ không ai nói về hạnh phúc nếu họ chưa có vật chất. Chúng ta không thể từ chối sự thật đó. Bạn có thể sống không thực dụng nhưng không thể không thực tế. Đó là cuộc sống và phụ nữ càng phải tuân theo quy luật phũ phàng ấy.

Hạnh phúc với phụ nữ trước 40 tuổi chỉ thật sự tồn tại khi bạn có đủ tiền để thấy bình yên. Có một số dư thoải mái trong tài khoản, mọi thứ với phụ nữ khi ấy đều tự khắc bình yên theo. Dù bạn độc thân, có gia đình, hay ly hôn, chỉ cần biết “yêu tiền” bạn ắt không thể bất hạnh được.