Đàn ông chia tay khi đã yêu người khác, phụ nữ chia tay khi đã hết tình cảm

Phụ nữ yêu 17/05/2019 05:15

Một khi đàn ông đã có người khác thì đã không còn cần người phụ nữ bên cạnh nữa. Và chuyện chia tay khi ấy dù muốn hay không cũng là điều sẽ xảy ra…

Trong nhiều cuộc ly hôn, người chủ động là phụ nữ, họ dứt khoát, kiên định và thậm chí là tuyệt tình nhất khi ra đi. Họ đều từng là người vợ yêu thương chồng hết mực. Nhưng họ không thể tiếp tục sống cùng người chồng không cho họ đủ yêu thương, sẻ chia và dịu dàng. Phụ nữ chọn ly hôn chỉ vì duy nhất một lý do là họ không còn tình cảm. Với phụ nữ, nguồn sức mạnh lớn nhất trong hôn nhân chính là tình cảm.

Bởi vì trong tình yêu, phụ nữ thường đặt nhiều kỳ vọng vào đàn ông. Họ muốn sự chung thủy tuyệt đối, được nhận yêu thương và quan tâm từ chồng. Phụ nữ dù từng có nhiều tiêu chí chọn đàn ông thế nào thì khi đã kết hôn, điều họ cần vẫn chỉ là được tôn trọng và yêu thương.

Đàn ông chia tay khi đã yêu người khác, phụ nữ chia tay khi đã hết tình cảm - Ảnh 1
Phụ nữ dù từng có nhiều tiêu chí chọn đàn ông thế nào thì khi đã kết hôn, điều họ cần vẫn chỉ là được tôn trọng và yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chỉ cần tình yêu là đủ. Họ sẽ ở lại khi còn thương chồng và sẽ rời đi khi lòng đã cạn cùng. Phụ nữ chọn chia tay chỉ vì họ không còn được yêu thương như mong muốn.

Riêng đàn ông, trong tình cảm họ cũng rất mãnh liệt và giản đơn. Điều họ cần là tìm được một người có thể khiến họ rung động. Được ở bên người đó, là điểm tựa, chăm sóc người đó, vậy là bình yên với đàn ông. Tình cảm của đàn ông một khi còn đều giàu yêu thương, cảm thông. Nhưng đó chỉ là khi họ còn yêu và thủy chung.

Một khi đàn ông đã có người thứ ba, họ sẽ không cần người phụ nữ bên cạnh nữa. Chuyện chia tay cũng chỉ là sớm hay muộn. Đàn ông thâm tình hay tuyệt tình cũng là vì còn thủy chung hay là không.

Đàn ông chia tay khi đã yêu người khác, phụ nữ chia tay khi đã hết tình cảm - Ảnh 2
Một khi đàn ông đã có người thứ ba, anh ấy sẽ không cần người phụ nữ bên cạnh nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là những kẻ thích chinh phục. Phụ nữ lại như những ngọn núi với đàn ông. Đàn ông cho mình một mục tiêu là chinh phục cho bằng được một ngọn núi họ mong muốn. Nhưng núi này cao thì sẽ có nhiều ngọn núi cao hơn. Niềm hãnh diện và hạnh phúc của đàn ông khi đứng trên đỉnh của một ngọn núi tồn tại lâu hay mau là ở đôi mắt của họ. Nếu trong đôi mắt của đàn ông chỉ bao trùm khung cảnh ở ngọn núi họ đang đứng thì đàn ông cả đời nguyện cung phụng nơi mình đã dày công chinh phục. Nhưng nếu mắt đàn ông lại hướng sang một ngọn núi khác thì lòng tham hay khao khát chinh phục ắt sẽ trỗi dậy.

Có một người đàn ông ly hôn vợ đến với người thứ ba từng nói: “Vợ cũ là người tôi từng yêu nhưng người phụ nữ hiện tại mới là người tôi thật sự muốn ở bên”. Đàn ông thủy chung vẫn có, chỉ là họ thủy chung trong bao lâu, với bao nhiêu người trong suốt cuộc đời. Đàn ông không vô tình, họ vẫn có tình cảm, chỉ là chuyển đổi đối tượng bên cạnh mà thôi.

Đàn ông chia tay khi đã yêu người khác, phụ nữ chia tay khi đã hết tình cảm - Ảnh 3
Đàn ông thủy chung vẫn có, chỉ là họ thủy chung trong bao lâu, với bao nhiêu người trong suốt cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Có những người đàn ông thật sự đã từng rất yêu vợ mình, muốn ở bên vợ cả đời… cho đến khi một người thứ ba xuất hiện. Có lẽ đàn ông cũng đã từng cố gắng, nhịn nhường nhưng vẫn không thoát khỏi mong muốn riêng của bản thân. Có lẽ đàn ông không đủ kiên nhẫn thêm, để cảm thông hay cho vợ mình nhiều hơn những cơ hội. Hay có lẽ người phụ nữ cạnh bên họ đã không kịp nhận ra trái tim đàn ông đã đổi thay từng chút thế nào. Suy cho cùng, mọi vết nứt trong hôn nhân đều có nguyên nhân, để sau đó đàn ông và phụ nữ lại chọn những cách rời đi khác nhau…

Phía sau người đàn ông chung tình

Phía sau người đàn ông chung tình

Đàn ông không bao giờ so sánh người phụ nữ mới với người phụ nữ cũ. Mỗi phụ nữ là một giao tiếp riêng biệt. Họ không lầm lẫn giữa tình dục và tình yêu. Họ cũng không phù phiếm như phụ nữ, họ biết họ yêu ai nhiều hơn, ai thực sự làm họ hạnh phúc...

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