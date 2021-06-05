Sau trận cãi vã, 3 việc nhìn thì dễ nhưng không phải đàn ông nào cũng làm được

Phụ nữ yêu 05/06/2021 10:11

Muốn biết đàn ông có yêu mình thật lòng không phụ nữ đừng chỉ nhìn lúc vui mà hãy biết dò xét lúc buồn, lúc cãi nhau. Những lúc nóng giận thế này chỉ có người đàn ông có con tim yêu thương chân thành mới có thể làm được 3 việc này.

Đây là 3 việc nhìn thì dễ nhưng không phải ai cũng làm được, đặc biệt là khi vợ chồng cãi nhau. Quả thật, chỉ người đàn ông yêu thật lòng, xem vợ là cả thế giới mới có thể làm được.

Anh ấy chủ động xin lỗi

Không phải người đàn ông nào cũng dễ dàng nói lời xin lỗi, đặc biệt là với người bạn đời của mình. Kỳ thực, trong hôn nhân có nhiều lúc vợ chồng căng thẳng tới mức tổn thương nhau bằng lời nói. Nhưng một người chồng thương vợ thì sẵn sàng nói xin lỗi sau khi tranh cãi. Anh ấy có thể nói xin lỗi vì thật sự thấy mình sai, không ngại nhận sai để vợ chồng thấu hiểu nhau. Hoặc anh ấy hiểu vợ cảm thấy tổn thương và cần một lời xin lỗi từ chồng để thấy nhẹ nhàng hơn.

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Người đàn ông yêu thật lòng quan trọng tình cảm của cả hai hơn chút sĩ diện hão của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng quan trọng tình cảm của cả hai hơn chút sĩ diện hão của mình. Anh ấy còn có suy nghĩ vợ mình đã vất vả vì gia đình, nhường vợ một chút cũng chẳng sao, xin lỗi vợ một lời cũng không mất mát gì.

Nếu phụ nữ lấy được người chồng thế này thì chính là đã lấy đúng người, vì trái tim của anh ấy luôn hướng về gia đình, sẵn sàng làm mọi thứ cho vợ con.

Nếu thấy bạn khóc, anh ấy sẽ vội vàng dỗ dành

Dấu hiệu của người đàn ông vô tâm chính là khi cãi nhau dù bạn có khóc sưng mắt thì anh ta cũng chẳng quan tâm. Vì anh ta không hiểu cho nỗi lòng của bạn, càng không xót thương cho những giọt nước mắt của bạn.

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Ngược lại, đàn ông yêu vợ thì dù trước đó có cãi nhau gay gắt với bạn thì khi bạn khóc anh ấy vẫn không nỡ - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông yêu vợ thì dù trước đó có cãi nhau gay gắt với bạn thì khi bạn khóc anh ấy vẫn không nỡ. Anh ấy sẽ vội vàng dỗ dành bạn, lau khô nước mắt cho bạn, cố gắng để bạn thấy dễ chịu hơn. Đàn ông yêu bạn nhiều rất sợ nhìn thấy bạn khóc, nói đúng hơn là không muốn mình trở thành nguyên nhân khiến bạn buồn, chỉ muốn cho bạn niềm vui và hạnh phúc.

Dù vậy, phụ nữ nên nhớ đừng thường xuyên dùng nước mắt để đàn ông mủi lòng, sẽ mất tác dụng đấy.

Không bao giờ bỏ đi mà luôn ở lại bên bạn

Đàn ông không yêu vợ nhiều thường cảm thấy mất kiên nhẫn và bình tĩnh với những cuộc cãi vã. Anh ta chỉ muốn bỏ đi đâu đó một mình, mặc kệ bạn đang đau lòng, mặc kệ mâu thuẫn của cả hai vẫn chưa được giải quyết.

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Đàn ông yêu thật lòng đặc biệt không bao giờ bỏ bạn đi khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn ông yêu thật lòng đặc biệt không bao giờ bỏ bạn đi khi cãi nhau. Vì anh ấy hiểu đó là lúc tình cảm của cả hai chênh vênh nhất, dễ rạn nứt nhất. Anh ấy muốn ở lại bên cạnh bạn để cùng bạn giải quyết, tìm cách để bạn thấy thoải mái, bớt tổn thương hơn. Anh ấy cũng hiểu rằng cãi nhau là chuyện thường với vợ chồng, và cãi nhau là để bên nhau lâu dài hơn.

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