Phụ nữ bỏ mặc cảm xúc của mình thì mãi mãi không hạnh phúc, bạn có không?

Phụ nữ yêu 04/06/2021 19:45

Người phụ nữ nào thuộc 3 kiểu dưới đây phần lớn sẽ có cuộc sống không hạnh phúc bởi họ chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác mà quên đi cảm xúc của bản thân.

Từ bỏ sự nghiệp vì gia đình

Phụ nữ không nên quá coi trọng sự nghiệp mà bỏ bê gia đình nhưng cũng không thể vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp. Phụ nữ khi ra ngoài đi làm, kiếm được tiền không chỉ giúp bản thân vui vẻ, tự tin mà còn giữ được tiếng nói trong gia đình. Một người vợ biết kiếm ra tiền, luôn phát triển bản thân thì không bao giờ bị chồng đánh giá thấp.

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Ngược lại, phụ nữ từ bỏ sự nghiệp để phụ thuộc kinh tế vào chồng trở nên mất tiếng nói với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, phụ nữ từ bỏ sự nghiệp để phụ thuộc kinh tế vào chồng trở nên mất tiếng nói với chồng. Khi có biến cố, họ không có quyền được lên tiếng hay quyết định. Đó là thế bị động phụ nữ không hạnh phúc tự giao đời mình cho người khác quyết, không thể làm chủ hạnh phúc riêng.

Không chỉ vậy, phụ nữ chỉ ở nhà chăm con, làm nội trợ thì sẽ giữ suy nghĩ và tầm nhìn hẹp hơn, sự nhanh nhạy cũng không còn. Đàn ông ra ngoài gặp bao nhiêu người tài giỏi, tiếp thu bao nhiêu thứ mới mẻ, rồi sẽ có lúc họ thấy vợ gàn dở, lạc hậu khi chỉ biết chuyện bếp núc.

Người phụ nữ cam chịu

Dấu hiệu của người vợ cam chịu là không có sức phản kháng và luôn chiều theo ý kiến của cồng. Phụ nữ bao dung là tốt nhưng trở nên cam chịu thì chồng sẽ dần vô tâm, bạc tình.

Phụ nữ càng cam chịu sẽ càng gánh nhiều tổn thương trong hôn nhân. Họ không có chính kiến, không có tiếng nói, không bảo vệ được bản thân. Nếu bị chồng phản bội, thậm chí là đánh đập, họ cũng không đủ can đảm để đứng lên chống lại.

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Phụ nữ càng cam chịu sẽ càng gánh nhiều tổn thương trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, phụ nữ nếu không thể bảo vệ bản thân thì 100% bất hạnh trong hôn nhân.

Phụ nữ quá để ý ánh mắt của thiên hạ

Có một kiểu phụ nữ khổ tâm vì người dưng lạ, vì họ quá để ý ánh mắt của người khác. Họ sợ bị chê bai, phê phán, sợ làm người khác buồn, sợ người khác chẳng hài lòng. Và vì quá để tâm đến ý kiến của người khác như thế nên họ không bao giờ sống nhẹ nhàng được. Kiểu phụ nữ này luôn ép mình trở nên hoàn hảo hơn trong mắt người khác mà quên đi bản chất thật của mình.

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Có một kiểu phụ nữ khổ tâm vì người dưng bởi họ quá để ý ánh mắt của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Dần dà, thay vì trở thành người phụ nữ bản thân mong muốn, họ lại thành người mà thiên hạ muốn. Phụ nữ sống như thế chính là đày ải chính mình, tự chuốc khổ vào bản thân. Huống hồ, không người đàn ông nào thích phụ nữ sống như thế. Đàn ông thích phụ nữ có chính kiến, cá tính riêng ngay cả khi đi ngược lại với đa số người khác.

Phụ nữ muốn sống hạnh phúc trong hôn nhân phải luôn giữ 3 điều trong đầu: sống thật, có khả năng kiếm tiền và biết bảo vệ bản thân. Chỉ có như thế thì phụ nữ mới không bị tổn thương hay tự làm đau chính mình.

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