Đàn ông có 3 dấu hiệu này chứng tỏ đang ‘chán cơm thèm phở’, sớm muộn gì cũng ‘cắm sừng’ vợ mình

Phụ nữ yêu 04/06/2021 12:07

Cùng kiểm tra xem chồng bạn đang có dấu hiệu nào dưới đây không nhé, nếu có hãy cẩn thận vì rất có thể anh ấy sắp trở thành người đàn ông ngoại tình.

Thường xuyên nói về chuyện ly hôn

Nếu người đàn ông một lòng một dạ yêu vợ mình thì chắc chắn một điều rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ nhắc về chuyện ly hôn. Ngay cả trong tâm trí của người đàn ông như vậy cũng chắc chắn không thể nào xuất hiện ý nghĩ về việc ấy, chưa nói gì đến việc đem chuyện đó ra để nói với vợ của mình.

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 Đàn ông yêu thật lòng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ý nghĩ về chuyện ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Trừ khi anh ấy chính là một người đàn ông tệ bạc, vốn dĩ đã ấp ủ và nảy sinh ý định này trong đầu. Có thể anh ấy đã có một người mới ở bên ngoài và sẵn sàng ly hôn với bạn bất cứ lúc nào. Vì vậy, khi thấy chồng mình thường xuyên nhắc về chuyện này, dù có là trêu đùa nhưng chí ý anh ấy đã dám nghĩ đến nó thì đừng bao giờ loại trừ khả năng anh ấy chính là người đàn ông ngoại tình.

Thường xuyên khuyên bạn bè không nên cưới vợ

Cánh mày râu thường xuyên trêu đùa với nhau về chuyện vợ chồng, cuộc sống hôn nhân. Mọi chuyện sẽ chỉ là bình thường nếu như chồng bạn không khuyên nhủ và can ngăn bạn bè đừng nên lấy vợ. Sau đó anh ấy sẽ kể hết những chuyện giữa hai vợ chồng khiến cho anh ấy cảm thấy hối hận vì đã lấy vợ cho bạn bè nghe. Đàn ông yêu vợ thật sự chẳng ai lại đi nói đến những chuyện ấy.

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 Đàn ông tệ bạc thường khuyên bạn bè đừng kết hôn, nhưng một cách thể hiện sự hối hận cho cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên lấy cớ để không ở nhà với vợ

Nếu anh ấy không còn tình cảm với bạn, không còn cảm thấy nôn nóng được trở về nhà sau mỗi ngày làm việc để được ở bên bạn mà suốt ngày kiếm cớ để ở lại bên ngoài thì hãy coi chừng vì rất có thể anh ấy đã chán bạn.

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 Đàn ông thường chọn cách không đối diện với người phụ nữ mà họ đã không còn tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cuộc hôn nhân khiến họ cảm thấy quá bí bách, ngột ngạt và mệt mỏi, sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm cách để chạy trốn khỏi nó. Vì vậy, phụ nữ hãy chú ý để không làm cho chồng rơi vào trạng thái như vậy, kẻo anh ấy cắm sừng lúc nào không hay.

Dù có cố gắng đến đâu, đàn ông cũng không thể che đậy sự phản bội của mình chỉ qua 3 dấu hiệu này

Dù có cố gắng đến đâu, đàn ông cũng không thể che đậy sự phản bội của mình chỉ qua 3 dấu hiệu này

Đàn ông một khi đã phản bội thì dù có che đậy kiểu gì cũng sẽ bị lộ. Phụ nữ khôn ngoan chỉ cần để ý đúng 3 điểm này chắc chắn nhận ra ngay đàn ông phản bội.

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Từ khóa:   tâm sự phụ nữ tâm sự chuyện vợ chồng chuyện vợ chồng

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