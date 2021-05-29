3 thứ đàn bà khôn không bao giờ nhắc đến, đàn bà dại suốt ngày khoe lên mạng, có ngày mất như chơi

Phụ nữ yêu 29/05/2021 12:40

Phụ nữ khôn ngoan chẳng bao giờ phải đem những thứ thuộc về mình khoe lên mạng xã hội để rồi phải canh chừng mỗi ngày.

Tài sản

Việc sở hữu một khối tài sản lớn được thừa hưởng hay do bản thân tự tích lũy sau nhiều năm cố gắng chính là một niềm tự hào chính đáng của chị em phụ nữ. Chúng ta hoàn toàn có quyền tận hưởng một cuộc sống sang chảnh và thường xuyên cập nhật trên mạng xã hội như một niềm vui của mình. Đây cũng được xem là một cách khoe  tế nhị, không cần phải thông báo cho thiên hạ biết mình đang có bao nhiều tiền trong tài khoản, có bao nhiêu nhà xe… Mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó, đừng dại dột gì mà mang cả tất cả tài sản bạn có được và khoe chúng trên mạng xã hội.

phu nu khon ngoan 1
 Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ khoe tiền trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Việc chia sẻ những thông tin về tài sản của mình lên mạng xã hội, không những khiến người khác nghĩ bạn là một phụ nữ chỉ biết tận hưởng và khoe của, mà đôi khi còn dẫn đến những thị phi không đáng có, làm xuất hiện rắc rối cho cuộc sống của bạn. Phụ nữ khôn ngoan chẳng bao giờ phải khoe tiền, mà quan trọng là thể hiện thần thái, tâm thế tận hưởng cuộc sống như thế nào mà thôi.

Khoe chồng

Nhiều chị em phụ nữ cưới được tấm chồng hiền lành, yêu thương vợ con, lại kiếm tiền giỏi quả là có phước đức, là niềm tự hào to lớn của chị em. Tuy nhiên, đừng dại dột gì mà khoe hết những điều chồng làm cho mình lên mạng xã hội, cũng đừng dành quá nhiều lời mỹ miều, ngợi khen cho chồng mình trên mạng. Điều này vô tình khiến người khác nhìn vào sẽ thấy bạn đang cố gồng lên xây dựng một cuộc sống màu hồng. Chưa hết, những thứ tốt đẹp nhất hãy nên giữ lấy cho riêng mình. Nếu không, kẻ khác có thể rình rập và cuỗm mất bất cứ lúc nào.

phu nu khon ngoan 2
 Quan trọng là vợ chồng sống hạnh phúc hay không, chứ đừng quan tâm việc người ta sẽ nghĩ gì về mình – Ảnh mình họa: Internet

Khoe con cái

Rõ ràng con cái là niềm tự hào của cha mẹ, chỉ ai có con cái rồi mới hiểu, mỗi sự thay đổi của con, mỗi câu chuyện của con đều là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Việc khoe con cái lên mạng xã hội cũng có thể thông cảm được. Đôi khi đó đơn giản chỉ là sự sẻ chia niềm vui về con cái với những người xung quanh.

phu nu khon ngoan 3
 Nhiều chị em phụ nữ mê khoe con trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đừng lạm dụng quá hình ảnh của con trẻ để đưa lên mạng xã hội, bởi đây chính là con dao hai lưỡi. Chưa nói đến việc nếu vô tình các bé trở nên nổi tiếng, được nhiều người yêu mến, các bé sẽ bị một áp lực rất lớn đè lên người. Còn không, các bé cũng sẽ không còn được thỏa thích, tự do khi nhất cử nhất động đều được đưa lên mạng xã hội.

Đàn ông thật ra chỉ cần 3 điều này ở phụ nữ, nếu được đáp ứng sẽ chẳng hơi đâu tìm của lạ bên ngoài

Đàn ông thật ra chỉ cần 3 điều này ở phụ nữ, nếu được đáp ứng sẽ chẳng hơi đâu tìm của lạ bên ngoài

Muốn hạnh phúc, được chồng cưng chiều, si mê, chị em phụ nữ nhất định phải biết đến 3 điều này. Biết, hiểu và làm được, đó mới chính là người phụ nữ khôn ngoan.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự phụ nữ tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 36 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này