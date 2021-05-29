3 thứ đàn bà khôn không bao giờ nhắc đến, đàn bà dại suốt ngày khoe lên mạng, có ngày mất như chơi

Việc sở hữu một khối tài sản lớn được thừa hưởng hay do bản thân tự tích lũy sau nhiều năm cố gắng chính là một niềm tự hào chính đáng của chị em phụ nữ. Chúng ta hoàn toàn có quyền tận hưởng một cuộc sống sang chảnh và thường xuyên cập nhật trên mạng xã hội như một niềm vui của mình. Đây cũng được xem là một cách khoe tế nhị, không cần phải thông báo cho thiên hạ biết mình đang có bao nhiều tiền trong tài khoản, có bao nhiêu nhà xe… Mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó, đừng dại dột gì mà mang cả tất cả tài sản bạn có được và khoe chúng trên mạng xã hội.

Việc chia sẻ những thông tin về tài sản của mình lên mạng xã hội, không những khiến người khác nghĩ bạn là một phụ nữ chỉ biết tận hưởng và khoe của, mà đôi khi còn dẫn đến những thị phi không đáng có, làm xuất hiện rắc rối cho cuộc sống của bạn. Phụ nữ khôn ngoan chẳng bao giờ phải khoe tiền, mà quan trọng là thể hiện thần thái, tâm thế tận hưởng cuộc sống như thế nào mà thôi.

Nhiều chị em phụ nữ cưới được tấm chồng hiền lành, yêu thương vợ con, lại kiếm tiền giỏi quả là có phước đức, là niềm tự hào to lớn của chị em. Tuy nhiên, đừng dại dột gì mà khoe hết những điều chồng làm cho mình lên mạng xã hội, cũng đừng dành quá nhiều lời mỹ miều, ngợi khen cho chồng mình trên mạng. Điều này vô tình khiến người khác nhìn vào sẽ thấy bạn đang cố gồng lên xây dựng một cuộc sống màu hồng. Chưa hết, những thứ tốt đẹp nhất hãy nên giữ lấy cho riêng mình. Nếu không, kẻ khác có thể rình rập và cuỗm mất bất cứ lúc nào.

Quan trọng là vợ chồng sống hạnh phúc hay không, chứ đừng quan tâm việc người ta sẽ nghĩ gì về mình – Ảnh mình họa: Internet

Khoe con cái

Rõ ràng con cái là niềm tự hào của cha mẹ, chỉ ai có con cái rồi mới hiểu, mỗi sự thay đổi của con, mỗi câu chuyện của con đều là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Việc khoe con cái lên mạng xã hội cũng có thể thông cảm được. Đôi khi đó đơn giản chỉ là sự sẻ chia niềm vui về con cái với những người xung quanh.

Nhiều chị em phụ nữ mê khoe con trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đừng lạm dụng quá hình ảnh của con trẻ để đưa lên mạng xã hội, bởi đây chính là con dao hai lưỡi. Chưa nói đến việc nếu vô tình các bé trở nên nổi tiếng, được nhiều người yêu mến, các bé sẽ bị một áp lực rất lớn đè lên người. Còn không, các bé cũng sẽ không còn được thỏa thích, tự do khi nhất cử nhất động đều được đưa lên mạng xã hội.