Những cái khổ muôn đời của phụ nữ, đàn ông chỉ cần hiểu 2/3 là chị em đã mãn nguyện, hạnh phúc

Phụ nữ yêu 24/05/2021 20:06

Người phụ nữ bất hạnh là khi vướng bận vào những cái khổ này. Nếu người đàn ông bên cạnh có thể thấu hiểu, dù chỉ một phần nào đó, cũng đã khiến người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc.

Chăm sóc gia đình như một nghĩa vụ

Trong cuộc sống gia đình, người phụ nữ luôn giữ vai trò chăm sóc, lo toan cho cả gia đình từ miếng ăn đến giấc ngủ. Với nhiều người, họ cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng cũng không ít phụ nữ cảm thấy mệt mỏi khi rơi vào trường hợp bị áp đặt công việc nội trợ, lo toan cho cả nhà.

phu nu bat hanh 1

Không ít phụ nữ có cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi khi bị áp đặt việc chăm sóc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ bất hạnh khi trong gia đình, vai trò của họ chỉ là người làm mọi việc trong nhà, không có quyền riêng tư, không được chăm sóc cho bản thân mình một cách chỉn chu theo ý muốn. Những phụ nữ như vậy thật sự rất khổ sở vì không nhận được sự đồng cảm của gia đình.

Không có tiếng nói trong gia đình

Bình đẳng nam nữ trong gia đình đang được xã hội đề cao hơn bao giờ hết. Vai trò và quyền lực của người đàn ông hay phụ nữ trong gia đình đều nên được xem trọng như nhau. Tuy nhiên, khi phụ nữ rơi vào trường hợp bị coi thường, lời nói của mình không còn giá trị, chắc chắn họ sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc. Đó là nỗi khổ tâm mà không ít chị em phụ nữ đang phải gánh chịu nhưng chưa chắc đàn ông đã hiểu được.

phu nu bat hanh 2
 Không phải đàn ông nào cũng có thể hiểu những nỗi khổ tâm thầm kín của chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ thuộc vào tình cảm của người đàn ông

Nhiều phụ nữ mắc phải một sai lầm cực lớn là để mình bị phụ thuộc vào người đàn ông của mình. Chính điều này có thể sẽ khiến họ không còn được coi trọng trong mắt đàn ông. Phụ nữ bất hạnh là khi suốt ngày phải chạy theo tình cảm của người khác, mà không được sống đúng với bản thân mình.

phu nu bat hanh 3
 Yêu đương mù quáng, bất chấp mọi thứ để chạy theo tình cảm của một người không xứng đáng sẽ khiến phụ nữ đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn thoát khỏi bất hạnh, tìm đến cuộc sống hạnh phúc, yên bình thì hãy nhớ và tránh xa 3 cái khổ phía trên. Bằng không, cả cuộc đời cứ chìm mãi trong gian truân, vất vả, chẳng thể nào có một phút bình yên.

3 điều phụ nữ nên làm trước tuổi 30, về sau ắt sẽ có cuộc sống viên mãn, tiền tình phúc lộc đều đầy đủ

3 điều phụ nữ nên làm trước tuổi 30, về sau ắt sẽ có cuộc sống viên mãn, tiền tình phúc lộc đều đầy đủ

Không phải đợi đến tuổi 30, ngay khi còn trẻ, phụ nữ khôn ngoan phải biết 3 điều này. Nếu làm được, cả đời về sau chẳng lo ngại gì, mặc cho thiên hạ ra sao, vẫn cứ sống cực kỳ hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khổ tâm tâm sự phụ nữ tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 7 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này