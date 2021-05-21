3 điều phụ nữ nên làm trước tuổi 30, về sau ắt sẽ có cuộc sống viên mãn, tiền tình phúc lộc đều đầy đủ

Hiện nay, hầu hết phụ nữ đều có xu hướng lập gia đình khá muộn, một phần vì cuộc sống ngày càng bận rộn, phần vì họ e dè việc lấy chồng sinh con sẽ cản trở sự nghiệp, cuộc sống thanh xuân tươi đẹp của mình. Kết hôn khi đã ở độ tuổi chững chạc, đã có những suy nghĩ chín chắn là một điều đúng đắn. Tuy nhiên, nếu kết hôn quá muộn, trên 30 tuổi thì phụ nữ lúc này sẽ phải hối tiếc nhiều thứ.

Nhiều trường hợp khi lập gia đình quá muộn, người phụ nữ đã bước vào giai đoạn cơ thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa, ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh con, chăm sóc gia đình. Chưa hết, nếu kết hôn quá muộn, cuộc hôn nhân cũng sẽ phần nào ảnh hưởng, có thể không trải qua những xúc cảm, những rung động như cặp vợ chồng trẻ. Vì thế, khi đã đủ trưởng thành, đủ sâu sắc và tự tin, đừng ngại ngần gì mà không kết hôn, đó mới là cách làm của phụ nữ khôn ngoan hiện đại.

Báo hiếu cho cha mẹ là việc làm cả đời mà con cái phải làm. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 30 trở đi, phụ nữ có nhiều mối lo hơn, từ công việc, gia đình, con cái, đa phần sẽ không có nhiều thời gian để chăm sóc cho cha mẹ. Vì thế, ngay từ lúc vẫn còn chưa bị cuộc sống bận rộn kéo đi, phụ nữ hãy tranh thủ ở bên cha mẹ nhiều hơn, đừng mải mê chạy theo những guồng quay bên ngoài mà quên đi những người thân yêu ở bên cạnh mình.

Trước khi bước sang tuổi 30, độ tuổi bận rộn với gia đình nhỏ, phụ nữ hãy dành thời gian chăm lo cho cha mẹ mình - Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng tài chính vững chắc trước tuổi 30

Những điều phụ nữ cần có cho mình để bước sang tuổi 30 không chỉ có gia đình, địa vị, công việc, mà còn cần có một nguồn tài chính ổn định. Phụ nữ, dù có thế nào đi nữa, cũng nhất định phải làm chủ tài chính của bản thân mình.

Tài chính ổn định, vững chắc là nền tảng quan trọng để phụ nữ bước vào tuổi 30 - Ảnh minh họa: Internet

Để có được nguồn tài chính ổn định, đòi hỏi người phụ nữ phải không ngừng cố gắng ngay từ khi còn trẻ và mới bước vào đời. Càng cố gắng, phụ nữ càng nhận ra giá trị của bản thân, của sự cố gắng. Khi bước chân vào độ tuổi 30 trở lên, họ sẽ càng thấm thía được giá trị ấy. Nếu không cố gắng ngay từ bây giờ, đợi đến sau 30 tuổi mới bắt đầu lại thì sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu.