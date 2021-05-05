3 điểm chung của người đàn ông tệ hại, phụ nữ có cô đơn đến mấy cũng đừng dại đồng ý yêu

Đối với những người đàn ông chân chính, yêu thật lòng, chắc chắn họ sẽ không bao giờ dóm ngó đến ví tiền của người phụ nữ. Còn nếu người đàn ông bạn đang đối diện ngược lại với điều này thì chắc chắn anh ta chính là một người đàn ông tệ hại , không xứng đáng có được tình yêu của bạn.

Kiểu đàn ông này yêu vì vật chất nhiều hơn là vì tình cảm. Họ chỉ lựa chọn những người phụ nữ có khả năng chu cấp, chi trả cho họ. Ban đầu có thể họ sẽ dùng lời ngon ngọt để dụ cho đối phương mắc vào bẫy, sau đó thường xuyên đề cập đến chuyện tiền bạc, khiến cho người phụ nữ khó có thể trốn tránh. Do đó, ngay từ đầu, hãy cố gắng tìm hiểu kỹ càng nhất có thể trước khi quyết định gắn bó dài lâu với bất cứ người đàn ông nào.

Đàn ông hèn nhất chính là dùng bạo lực với phụ nữ. Nếu dây phải kiểu người này, mỗi ngày của bạn sẽ đều là một ngày ở địa ngục, cả đời sẽ chẳng thể nào có được một ngày bình yên. Dấu hiệu nhận biết người đàn ông bạo lực rất dễ dàng. Hãy để ý trong những lần giữa bạn và anh ta xảy ra mâu thuẫn, anh ta có xu hướng bạo lực (kể cả lời nói và hành động) với bạn nhưng đang cố gắng kiềm nén hay không. Nếu có hãy tránh xa trước khi đâm đầu vào “rọ”.

Lấy phải người chồng vũ phu, cả đời bạn sẽ không thể có được một ngày bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên lừa dối

Lừa dối chính là “liều thuốc độc” khiến cho tình yêu tan vỡ. Nếu một ngày, bạn phát hiện người đàn ông bạn đang quen có dấu hiệu lừa dối mình thì hãy ngồi ngẫm lại xem, trước đây, anh ấy đã từng làm như vậy chưa nhé.

Thường xuyên nói dối là biểu hiện của người đàn ông tệ hại mà phụ nữ không nên dây vào - Ảnh minh họa: Internet

Điều này là rất quan trọng, bởi nếu anh ấy vì lý do bất đắc dĩ nào đó mà nói dối bạn và mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thì không sao. Nhưng nếu anh ấy đã thường xuyên lừa dối bạn hết lần này đến lần khác thì chắc chắn trong tương lai, anh ấy sẽ tiếp tục lừa dối bạn. Bạn có muốn lấy một người chồng suốt ngày nói dối, không thành thật? Vậy nên hãy tìm hiểu kỹ, dù cô đơn đến đâu, cũng đừng dại mà đâm đầu đi yêu một anh chàng chẳng ra gì như vậy nhé.