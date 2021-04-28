Đàn ông yêu bằng mắt, câu nói này cho đến muôn đời thì vẫn không thể sai được. Giữa một đám đông, người phụ nữ đẹp chắc chắn sẽ là người được chú ý đầu tiên, khiến cánh mày râu không thể rời mắt. Vì vậy, dù có làm gì, phụ nữ cũng đừng quên chăm chút cho bản thân mình để trở nên quyến rũ hơn trong mắt đàn ông.

Không chỉ yêu bằng mắt, đàn ông còn biết yêu bằng trái tim và lý trí. Khi con tim họ mách bảo, đây chính là kiểu phụ nữ mà anh ấy đang cần, chắc chắn họ sẽ không vì vẻ bề ngoài mà bỏ qua cơ hội được gắn bó với người phụ nữ ấy. Vậy nên mới nói, phụ nữ đẹp ở ngoại hình không chưa đủ, rất cần một tri thức đẹp, một cách sống đẹp, đủ để đàn ông nhìn vào là chỉ muốn suốt ngày ở nhà ôm giữ để không bị ai đánh mất.

Đàn ông khi yêu đều luôn mong được gắn kết cả đời với người phụ nữ mà họ yêu thương. Nếu người phụ nữ chỉ có vẻ bề ngoài lộng lẫy, thu hút, nhưng lại vô cùng đoản, không biết làm việc nhà, nấu ăn hoặc chăm sóc gia đình thì chắc chắn kiểu gì đàn ông cũng sẽ chán. Vậy nên ngay từ bây giờ, hãy cố gắng học làm một người phụ nữ quyến rũ, đảm đang để giữa chân người đàn ông của mình kẻo bị tiểu tam phá đám.

Đàn ông dù có trăng hoa đến đâu thì cũng sẽ chỉ hướng về người phụ nữ đảm đang biết chăm lo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nhân hậu

Nhiều đàn ông cho biết họ cảm thấy cực kỳ thu hút bởi những người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu. Ở người phụ nữ như vậy toát ra một khí chất rất riêng mà không phải ai cũng có. Chẳng cần làm gì cao xa, chỉ cần người phụ nữ biết cách sống tử tế, biết yêu thương quan tâm và lo lắng cho người xung quanh thôi cũng đã đủ khiến cho trái tim đàn ông phải rung động.

Tấm lòng nhân hậu và trái tim trong sáng chính là 'vũ khí' giúp phụ nữ chinh phục đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Khi ở bên một người phụ nữ lương thiện, đàn ông sẽ có được cảm giác an toàn, bình yên hơn. Đây đích thị chính là hậu phương vững chắc cho đàn ông sau bao phong ba, bão tố ở bên ngoài.