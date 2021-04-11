Tính cách mỗi người mỗi khác, không ai giống ai, cũng không ai có quyền áp đặt và yêu cầu người khác phải theo ý mình. Tuy nhiên, nếu người đàn ông của bạn có tính cách cộc cằn, nóng nảy một cách vô cớ thì nên xem xét lại mối quan hệ của mình với người này.

Những người đàn ông cộc tính, khi có chuyện xảy ra thường không kiểm soát được hành vi, lời nói của mình. Họ sẵn sàng làm tổn thương bạn một cách vô cớ, dù bạn không phải là nguyên nhân gây ra sự khó chịu trong người họ. Những người như vậy dù bình thường có nói ngon ngọt cỡ nào, phụ nữ cũng đừng vội tin. Hãy chịu khó quan sát để biết được bản tính thực sự của con người họ là như thế nào mới tiến xa hơn.

Nếu muốn biết tính tình, bản chất của người đàn ông, hãy quan sát cách họ đối xử với những người xung quanh, nhất là với gia đình, cha mẹ của họ. Người đàn ông có tấm lòng bao dung, hiền hòa, sẽ luôn dành tình cảm rất lớn cho gia đình. Anh ấy chính là mẫu đàn ông dành cho gia đình mà bạn nên nắm giữ. Ngược lại, với những người đàn ông tồi, chẳng mấy hiếu thuận với cha mẹ, anh chị em, chỉ biết cho bản thân mình thì tuyệt đối đừng dây dưa kẻo chỉ rước khổ vào người.

Chẳng thể mong đợi đàn ông tốt với bạn trong khi với gia đình, cha mẹ anh ấy còn chẳng hiếu thuận - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên thất hứa

Đàn ông hứa được thì phải làm được, đó mới là người đàn ông chuẩn mực, biết giữ gìn giá trị lời nói của bản thân mình. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào những người đàn ông như vậy. Họ biết mình là ai, mình sẽ làm được gì và chỉ hứa khi biết mình có khả năng thực hiện lời hứa ấy.

Đừng vội ngây thơ tin vào những lời hứa của đàn ông, hãy xem anh ấy có thực hiện được lời hứa ấy hay không, đó mới là điều quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, những người đàn ông chỉ biết hứa cho xong chuyện, rồi lại chẳng bao giờ thực hiện, là biểu hiện của con người không có trách nhiệm với chính mình. Đàn ông hay mở miệng ra hứa thật nhiều, nhưng thất hứa cũng thật nhiều, chỉ để ra oai, hoặc làm vui lòng người đối diện. Người như vậy, phụ nữ gắn bó một đời chỉ có khổ, chẳng thể trông đợi gì.