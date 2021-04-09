Đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng có 3 điểm yếu này, phụ nữ khôn ngoan nắm ngay 'thóp' để không bị yếu thế

Với đàn ông, thể diện bên ngoài đôi khi còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Dù con người thật của họ như thế nào thì họ vẫn luôn cố gắng che đậy cái xấu, cái chưa tốt và phô bày những thứ tốt nhất ra bên ngoài. Sự quan tâm, ánh nhìn của người khác về mình chính là điều mà đàn ông luôn quan tâm chứ không riêng gì phụ nữ. Đây được xem là một trong những điểm yếu của đàn ông .

Phụ nữ nắm được điều này, chỉ cần khéo léo giữ gìn thể diện cho chồng, cố gắng tôn anh ấy lên ở trước mặt người khác. Nếu là người vợ yêu chồng thật sự thì đừng bao giờ làm cho anh ấy bị mất mặt trước người khác. Có thể đối với bạn đó không phải là điều gì to tát, nhưng với anh ấy, có thể nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh và anh ấy có thể bực tức với bạn vì điều này.

Đàn ông thường rất nhạy cảm về chuyện tiền bạc. Nhất là khi đã lập gia đình, họ thường xuyên bị kiểm soát chi tiêu, thậm chí có người còn không được động vào đồng tiền do chính mình làm ra. Một số trường hợp, đàn ông rơi vào khó khăn, túng thiếu và phải dựa vào vợ trong một thời gian để chờ cơ hội mới. Thời điểm này chính là lúc đàn ông sẽ nhạy cảm nhất. Nếu vợ không biết điều này mà cứ đem chuyện tiền bạc ra chỉ trích, xỉa xói chồng, chẳng khác nào đã chạm đến giới hạn chịu đựng của anh ấy. Ngược lại, nếu người phụ nữ tinh tế, nhận thấy đây là điểm yếu của chồng liền cố gắng vun vén, khéo léo để giúp anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng không bị cảm thấy thương hại thì chắc chắn sẽ được chồng yêu thương hết mực.

Đừng lôi chuyện tiền bạc ra để trách mắng chồng vì đây chính là giới hạn của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Sự chê bai

Đàn ông 10 người thì hết cả 10 người đều thích được khen ngợi. Chẳng ai muốn mình bị chê bai cả. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như dáng đi, dáng ngồi, cơ bắp, hàng râu hay kiểu tóc mới,… cho tới những chuyện đại sự như công chuyện làm ăn, chuyện nhà cửa, chăm sóc nuôi dạy con… họ đều muốn nhận được lời tán dương thay vì chê trách.

Luôn cố gắng khen ngợi chồng là biểu hiện của một người phụ nữ tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cần biết được điểm yếu này của đàn ông để chiều chuộng anh ấy. Một lời khen có cánh vô hại sẽ không khiến phụ nữ mất mát điều gì, ngược lại còn chiếm được tình cảm, sự tin tưởng của chồng. Anh ấy sẽ chẳng cần phải đi tìm nguồn vui bên ngoài để được nghe những lời ong bướm vì đã có vợ con ở nhà luôn động viên mọi lúc.