Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của 12 con giáp: Thân đại cát đại lợi, Mão phúc lộc tề thiên

Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của 12 con giáp ghi rõ, trong hôm nay, các con giáp Thân, Mão liên tục gặp may, được xếp top đầu về độ giàu có, tiền của làm 1 dư 10, chẳng mấy chốc mà tậu cả nhà lầu xe hơi tiền tỷ.

Tử vi hàng ngày của Tí hôm nay dự đoán con giáp này sẽ gặp khá nhiều cơ may về tài lộc. Tuy không phải là một trong những con giáp được xếp hạng giàu có nhất trong ngày này, nhưng Tí vẫn may mắn hơn người, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, chẳng còn nhiều rắc rối như trước nữa. Trong ngày này, Tí sẽ đối mặt với một số vấn đề trong công việc, hãy luôn nhớ giữ cái đầu tỉnh táo, né bỏ những so đo ganh tị sẽ giúp con giáp này sống và làm việc một cách thoải mái, có hiệu quả hơn.

Đường công danh sự nghiệp của Sửu được dự đoán là có bước thăng tiến rõ rệt trong ngày thứ Sáu 9/4/2021. Con giáp này đã làm việc rất cật lực, dù làm nhiều, kiếm được nhiều, nhưng chi tiêu rất dè xẻn. Điều này vừa có lợi lại vừa có hại. Lợi ở chỗ Sửu sẽ tích cóp được một số vốn kha khá trước cả mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, nếu chi tiêu quá tiết kiệm, thậm chí hà tiện, cuộc sống của Sửu lúc nào trông cũng đầy khó khăn, lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Lời khuyên cho con giáp này là hãy vạch ra những thứ cần chi tiêu và suy nghĩ nhiều lần về mỗi khoản chi tiêu để quyết định hợp lý.

Làm chơi mà ăn thật, chỉ trong nháy mắt, Sửu sẽ rũ bỏ sự nghèo khó, bước vào cuộc sống giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của Dần

Công việc của Dần trong ngày này sẽ có bước tiến triển mới, Dần được cấp trên tin tưởng giao cho thêm nhiều trọng trách, do đó, con giáp này khá bận bịu với công việc. Tiền kiếm được có thể nhiều hơn mọi khi, nhưng Dần cũng đừng quên phải dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Nếu chỉ chăm chăm làm việc, đến một lúc quay đầu nhìn lại đằng sau Dần sẽ chẳng còn ai.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của Mão

Đây là một trong những con giáp may mắn nhất hôm nay, được nhà trời ưu ái cho hưởng trọn phúc lộc, lại có quý nhân dẫn đường cho kiếm được rất nhiều tiền. Mão không phải là người chi tiêu phung phí, cho nên khi kiếm ra được tiền, con giáp này sẽ để dành, chăm lo cho cuộc sống gia đình của mình. Nhờ đó mà cuộc sống của con giáp này lúc nào cũng sung túc, viên mãn, ở ngoài nhìn vào ai cũng phát thèm và ghen tị.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của Thìn

Nhờ có cát tinh che chở nên trong thời gian này, Thìn tránh được rất nhiều chuyện không may. Thêm vào đó, con giáp này lại liên tục “nhặt” được tiền, được quý nhân chỉ đường dẫn lối cho làm ăn sinh lãi lớn. Tuy nhiên, thời gian này Thìn phải đối mặt với một vấn đề là cuộc sống hôn nhân của mình. Thìn quá chú tâm làm ăn và quên mất sự quan tâm, chăm sóc cho nửa kia. Nếu cứ tiếp tục đà này, chẳng mấy chốc mà cuộc sống hôn nhân của Thìn có dấu hiệu rạn nứt.

Thìn được dự đoán có cát tinh che chở, vận may bủa vây trong thứ Sáu ngày 9/4/2021 -

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của Tỵ

Vận trình tài lộc của Tỵ hôm nay không được may mắn cho lắm, có phần đi xuống một chút. Lý do là con giáp này đã đưa ra quyết định sai lầm khi thực hiện kế hoạch làm giàu của mình. Nhưng không sao, tử vi đã cho biết, số của Tỵ là số hưởng, làm chơi mà ăn thật, chỉ là thời cơ chưa đến đúng lúc với con giáp này. Trong lúc đợi thời cơ chín muồi, Tỵ cứ cố gắng làm việc hết mình, không ngừng học hỏi thêm.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của Ngọ

Sự nghiệp của Ngọ trong thứ Sáu ngày 9/4/2021 sẽ được củng cố khá vững chắc. Không những liên tục gặt hái thành công, được cấp trên khen ngợi, cấp dưới ngưỡng mộ, mà công việc của Ngọ còn mang lại cho con giáp này khoản tiền rất lớn. Ngọ có thể dùng số tiền này để đầu tư vào các khoản bên ngoài để kiếm thêm thu nhập, tránh bị động mãi vào một nguồn thu.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của Mùi

Tuổi Mùi đa số là những người thích tự lập, không bao giờ muốn nhờ vả đến ai. Chính vì vậy, con giáp này làm được rất nhiều thứ, việc gì vào tay cũng hoàn thành vô cùng xuất sắc, chẳng bao giờ phải lo thất nghiệp hay không có tiền. Nhìn chung, vận trình tài lộc trong ngày này của Mùi khá ổn định. Tuy bị một vài kẻ ghen ghét, nhưng Mùi vẫn tự tin ngẩng cao đầu bước qua và không mảy may bị ảnh hưởng.

Những người tuổi Mùi đa phần đều tự thân lập nghiệp, thành quả có được hôm nay cũng là do sự cố gắng không ngừng nghỉ trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của Thân

Con giáp này sẽ liên tục đạp trúng hố vàng, đại cát đại lợi, tài sản bùng nổ lớn trong ngày thứ Sáu 9/4/2021 này. Ơn trên phù hộ, Thân làm ăn lớn trúng đậm, tiền tài cứ tự động tăng vù vù đến chóng mặt. Sự thành công mỹ mãn này cũng nhờ vào những cố gắng, kiên trì trước đây của Thân. Trong khi những người khác đã bỏ cuộc khi gặp khó, con giáp này vẫn miệt mài để thu về thành quả như ngày hôm nay.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của Dậu

Vì những chuyện không hay xảy ra trong cuộc sống và chuyện tình cảm có dấu hiệu tan vỡ nên thời gian qua, Dậu dường như đã trượt dài trong công việc. Con giáp này cần phải tự mình vực dậy, chiến đấu để xua đuổi những năng lượng tiêu cực, tự tạo ra niềm vui và động lực cho cuộc sống của mình. Tài lộc vẫn đang chờ đợi Dậu phía trước, chỉ cần tập trung làm việc, con giáp này cũng có khả năng thành đại gia như bao người.

Tài lộc vẫn đang chờ đợi Dậu ở phía trước, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, con giáp này sẽ có cơ may đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của Tuất

Tuất được dự đoán sẽ là con giáp may mắn nhận được sự ưu ái của Thần Tài, công việc ăn nên làm ra, lợi nhuận nhiều vô kể. Trong thời gian này, những người tuổi Tuất cần đề phòng tiểu nhân hãm hại. Do đây là thời điểm Tuất có thể thu về khoản tài lộc rất lớn, tránh nghe theo lời xúi dục của người khác để đầu tư vào những chỗ không uy tín khiến Tuất mất trắng tiền của.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của Hợi

Bản tính Hợi là người đứng đắn, ham học hỏi và luôn cố gắng tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên, đường đời có lắm sự gian truân, thời gian này Hợi sẽ phải đối mặt với nhiều thị phi, cho rằng con giáp này dựa dẫm và chà đạp người khác mới có được thành công như hiện tại. Việc Hợi cần làm là hãy bỏ ngoài tai những lời lẽ này, chỉ cần quan tâm tới công việc của mình và tiêu xài những đồng tiền do chính mình làm ra.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.