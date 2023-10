Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của 12 con giáp: Thân đại cát đại lợi, Mão phúc lộc tề thiên

Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của 12 con giáp ghi rõ, trong hôm nay, các con giáp Thân, Mão liên tục gặp may, được xếp top đầu về độ giàu có, tiền của làm 1 dư 10, chẳng mấy chốc mà tậu cả nhà lầu xe hơi tiền tỷ.

Tử vi hàng ngày của Tí hôm nay dự đoán con giáp này sẽ gặp khá nhiều cơ may về tài lộc. Tuy không phải là một trong những con giáp được xếp hạng giàu có nhất trong ngày này, nhưng Tí vẫn may mắn hơn người, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, chẳng còn nhiều rắc rối như trước nữa. Trong ngày này, Tí sẽ đối mặt với một số vấn đề trong công việc, hãy luôn nhớ giữ cái đầu tỉnh táo, né bỏ những so đo ganh tị sẽ giúp con giáp này sống và làm việc một cách thoải mái, có hiệu quả hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 9/4/2021 của Sửu