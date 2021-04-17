3 dấu hiệu cho thấy chàng đã ‘đổ gục’ bạn nhưng chưa dám mở lời, dấu hiệu cuối cùng rõ nhất mà bạn không hề biết

Phụ nữ yêu 17/04/2021 06:00

Đàn ông yêu thật lòng thường không dành những người ngọt ngào, hoa mỹ để tán tỉnh phụ nữ. Những người như vậy một khi đã phải lòng ai thì sẽ yêu điên dại và mong muốn có một tình yêu lãng mạn với người phụ nữ ấy.

Luôn dành ánh mắt cho bạn mọi lúc mọi nơi

Đàn ông một khi đã để ý đến một người phụ nữ nào đó thì ánh mắt của họ sẽ luôn dành cho người ấy không rời. Mặc dù họ không có chủ ý nhìn ngắm bạn, nhưng bản năng và trái tim họ thì luôn điều khiển ánh mắt hướng về phía đối phương.

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 Một khi đã yêu ai, đàn ông sẽ luôn dành ánh mắt của mình hướng về phía người ấy mọi nơi mọi lúc - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói “Đàn ông yêu bằng mắt” quả không sai chút nào. Tuy nhiên, đối với những người đàn ông yêu thật lòng, điều này không có nghĩa là họ chỉ thích những người phụ nữ đẹp. Mà ánh mắt của họ thường sẽ bị thu hút bởi những hành động, cử chỉ quyến rũ của người phụ nữ. Nếu nhận thấy một anh chàng cứ mải mê nhìn ngắm bạn, ngay cả những lúc bạn không để ý, thì đấy chắc chắn sẽ là một người đang thầm thương trộm nhớ và mong muốn bắt đầu một tình yêu lãng mạn với bạn.

Thường cố tình chạm vào bạn

Sự động chạm cơ thể khiến cho đàn ông cảm thấy được gần gũi với người mình yêu thương. Nếu chàng thật sự đã để mắt đến bạn, chắc chắn trong đầu anh ấy luôn nghĩ đến việc được ở bên cạnh bạn. Tuy nhiên, do bản tính nhút nhát, chàng chưa dám thổ lộ tấm chân tình của mình. Chính vì vậy, chàng luôn lén lút cố tình động chạm bạn bằng những hành động rất đáng yêu như vuốt tóc, chạm tay, xoa đầu,… Chàng trai như vậy thường là những người rất ngọt ngào, lãng mạn, không nói nhiều mà chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động thiết thực.

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Những động chạm nhỏ sẽ khiến đàn ông cảm thấy hạnh phúc vì được gần gũi với người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đối xử với bạn đặc biệt hơn người khác

Nếu trong một đám bạn chơi cùng nhau, hoặc trong một tập thể, anh ấy luôn cố gắng đối xử với bạn đặc biệt hơn với người khác, nhất là với các bạn nữ khác thì chắc chắn đây là người đang si mê bạn rồi. Chẳng hạn, giữa rất nhiều phụ nữ, anh ấy chỉ chọn đi cùng với bạn, cầm túi xách giúp bạn hoặc kéo ghế cho bạn… Những hành động tưởng chừng đơn giản ấy nhưng thực ra chính là sự thể hiện tình cảm của chàng trai yêu thật lòng.

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 Chỉ có yêu si mê thì đàn ông mới dùng cách đối xử đặc biệt của mình dành cho người anh ấy để ý - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chị em thường không nhận ra dấu hiệu này, mặc dù nó được các anh chàng thể hiện ra rõ mồn một trước mắt. Phụ nữ nên nhớ, dù đàn ông có ga lăng, lịch thiệp đến đâu, thì cũng chẳng ai rảnh rỗi mà cứ chạy theo lo lắng, quan tâm cho một người phụ nữ khác nếu họ không có tình ý. Vậy nên, nếu thấy anh chàng nào có dấu hiệu này thì hãy ngay lập tức “đớp thính” nhé.

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