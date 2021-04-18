Dù vật đổi sao dời, cả thế giới có ngăn cản thì đàn ông vẫn yêu và bảo vệ 3 kiểu phụ nữ này

Phụ nữ yêu 18/04/2021 15:11

Đàn bà không sợ không gặp đúng người, chỉ sợ mình chưa phải là người phụ nữ quyến rũ, xứng đáng để đàn ông quyết tâm bảo vệ và luôn muốn ở bên.

Kiểu phụ nữ nhẹ nhàng, hiểu chuyện

Đàn ông chẳng ai muốn yêu và bảo vệ cho một người phụ nữ không biết điều, lại có phần thiếu tinh tế, nhẹ nhàng trong ứng xử. Ngược lại, với những người phụ nữ có lối cư xử bên ngoài nhẹ nhàng, điềm đạm, thanh lịch, bên trong lại có suy nghĩ chín chắn, hiểu chuyện, đàn ông cực kỳ say mê.

phu nu quyen ru 1
 Đàn ông 10 người thì hết cả 10 người mê phụ nữ nhẹ nhàng, hiểu chuyện -
Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này luôn khiến đàn ông có cảm giác khao khát chinh phục cho bằng được. Đàn ông bao giờ cũng muốn mình là người bao bọc, chở che cho phụ nữ. Và dù phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu, thì cốt cách nhẹ nhàng, sâu sắc vẫn vô cùng quan trọng và cần thiết phải có. Hơn nữa, người phụ nữ vừa nhẹ nhàng, lại vừa hiểu chuyện sẽ giúp đàn ông có cảm giác an toàn, yên tâm khi chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống mà không phải e ngại bất cứ điều gì.

Kiểu phụ nữ có tâm hồn đẹp

Đàn ông không chỉ yêu một người phụ nữ bằng vẻ bề ngoài. Bởi nhan sắc bên ngoài chỉ là thứ đầu tiên họ nhìn thấy và ấn tượng, nhưng tâm hồn mới là thứ níu giữ và khiến họ quyết định theo đuổi một người phụ nữ quyến rũ. Những người phụ nữ có tâm hồn đẹp sẽ là người có cái nhìn sâu sắc, nhân hậu với mọi thứ. Họ luôn có suy nghĩ tích cực trước mọi vấn đề, đồng thời luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất với người khác. Đàn ông cực kỳ bị thu hút trước những kiểu phụ nữ thánh thiện, có phần bí ẩn và cuốn hút như thế này.

phu nu quyen ru 2
 Nhan sắc thôi chưa đủ, một tâm hồn đẹp mới thực sự là 'vũ khí' giúp phụ nữ chinh phục trái tim đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ đảm đang

Đàn ông dù có đi đâu, làm gì thì vẫn muốn quay về ngôi nhà có người vợ hiền thục, đảm đang đang chờ đón. Nhiều người cho biết, suy nghĩ đầu tiên mà họ có khi đối diện một người phụ nữ đảm đang chính là muốn cưới người ấy làm vợ ngay lập tức.

phu nu quyen ru 3
 Dù cho cả thế giới có ngăn cản, đàn ông cũng sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cho kiểu người phụ nữ đảm đang, hết lòng vì gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đảm đang, thành thạo công việc chăm sóc gia đình chính là kiểu người mà nhiều đàn ông đang tìm kiếm. Dù có bị ai nói ra nói vào, dù cho cả thế giới có quay lưng lại, thì người đàn ông cũng sẽ chỉ muốn được ở bên người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, một lòng một dạ vì chồng vì con mà thôi.

3 dấu hiệu cho thấy chàng đã ‘đổ gục’ bạn nhưng chưa dám mở lời, dấu hiệu cuối cùng rõ nhất mà bạn không hề biết

3 dấu hiệu cho thấy chàng đã ‘đổ gục’ bạn nhưng chưa dám mở lời, dấu hiệu cuối cùng rõ nhất mà bạn không hề biết

Đàn ông yêu thật lòng thường không dành những người ngọt ngào, hoa mỹ để tán tỉnh phụ nữ. Những người như vậy một khi đã phải lòng ai thì sẽ yêu điên dại và mong muốn có một tình yêu lãng mạn với người phụ nữ ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự phụ nữ đàn ông yêu thật lòng bí quyết thu hút đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 39 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 45 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này