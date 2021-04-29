Muốn biết anh ấy có thích bạn hay không, chỉ cần nhìn vào 3 bộ phận này trên cơ thể là đoán được chính xác 99%

Phụ nữ yêu 29/04/2021 22:51

Bạn đã trót phải lòng người ấy, nhưng lại sợ người ta không thích mình. Làm thế nào để biết chàng trai mà bạn thầm thương trộm nhớ cũng đang thích bạn? Cùng xem ngay bí quyết yêu với 3 cách nhận diện cực chuẩn dựa theo các bộ phận trên cơ thể sau đây nhé.

Nhìn vào đôi mắt của anh ấy

Người đàn ông đã phải lòng bạn thì chắc chắn dù có đi đâu, ở đâu, anh ấy vẫn luôn hướng đôi mắt về phía bạn. Nhất là mỗi khi ở trong đám đông, dù đang trò chuyện với người khác, nhưng anh ấy vẫn thỉnh thoảng quay sang nhìn bạn. Hoặc những lúc cười nói với bạn bè, anh ấy vẫn tìm mắt bạn để nhìn.

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 Một khi đã yêu thì đôi mắt đàn ông luôn hướng về phía người phụ nữ mình yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang thầm thích một người, nhưng không biết liệu người ấy có tình cảm với mình hay không. Vậy hãy làm ngay một phép thử, để ý đôi mắt của người ấy xem nhé. Đây là bí quyết yêu mà bất cứ cô gái nào cũng phải nắm trong lòng bàn tay.

Nhìn vào đôi môi của anh ấy

Những người đàn ông yêu thật lòng thường sẽ luôn cố gắng đối xử nhẹ nhàng nhất với người phụ nữ của mình. Do đó, cách anh ấy nói chuyện với bạn cũng sẽ khác với những người xung quanh. Anh ấy luôn cố gắng dành những lời ngọt ngào nhất, chân thành nhất, đôi khi là thì thầm để được ghé sát vào bạn. Đây chính là dấu hiệu “tố cáo” anh ấy đã mê đắm bạn không thể rời.

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Đôi môi của người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn thốt ra những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng nhất dành cho người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào bàn tay của anh ấy

Dấu hiệu đầu tiên bạn hoàn toàn có thể quan sát được đó chính là nhìn vào đôi bàn tay của đối phương. Nếu đã có tình cảm với bạn, anh ấy luôn luôn dùng đôi bàn tay của mình để chăm sóc cho bạn mọi nơi mọi lúc. Kể cả ở giữa nơi đông người, anh ấy không ngần ngại có những cử chỉ quan tâm, lo lắng cho bạn.

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 Đàn ông luôn muốn được dùng chính đôi tay của mình để chăm sóc cho người phụ nữ mình yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ những hành động rất nhỏ, chẳng hạn như dùng tay vén mái tóc của bạn, xoa đầu bạn hoặc che mưa cho bạn thì chắc chắn người đàn ông ấy đang có tình ý với bạn chứ không phải ai khác. Dấu hiệu này cực kì dễ nhận thấy nhưng hầu như các cô gái đều không để ý đến.

3 kiểu phụ nữ đàn ông luôn canh chừng, dù đã là của mình nhưng vẫn lo bị cướp mất

3 kiểu phụ nữ đàn ông luôn canh chừng, dù đã là của mình nhưng vẫn lo bị cướp mất

99,99% đàn ông luôn muốn yêu và cưới 3 kiểu phụ nữ quyến rũ như dưới đây làm vợ. Họ luôn nơm nớp lo sợ sẽ bị người khác cướp mất nên lúc nào cũng canh chừng và yêu thương hết mực.

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