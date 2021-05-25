Đêm ngủ vợ thì thầm vào tai chồng đúng 3 câu nói này, đảm bảo sẽ được anh ấy cưng chiều, si mê không lối thoát

Phụ nữ yêu 25/05/2021 12:28

Chuyện không tưởng nhưng lại thật 100%. Vợ nào đọc xong làm theo chắc chắn được kết quả như ý, lập tức trở thành người phụ nữ khôn ngoan được chồng ngày càng cưng chiều, muốn gì được nấy.

Hỏi han ân cần về công việc, sức khỏe

Thời điểm trước khi đi ngủ chính là thời điểm tốt nhất, phù hợp nhất để vợ chồng có thể tâm sự với nhau. Bởi đây là lúc cả hai có khoảng không gian riêng tư bên nhau, không còn vướng bận công việc, con cái hay bất cứ điều gì.

phu nu khon ngoan 1
 Vợ chồng tâm sự trước khi đi ngủ là điều tuyệt vời để giữ gìn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đừng bao giờ để khoảng thời gian này trôi qua một cách lãng phí. Hãy dành thời gian để ân cần quan tâm, hỏi han chồng. Đôi khi chỉ cần hỏi một câu rằng hôm nay công việc của anh ấy thế nào? Hoặc mọi thứ hôm nay với anh ấy có ổn hay không. Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến người đàn ông cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được quan tâm và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với vợ mình. Phụ nữ khôn ngoan là phải biết điều này, làm được thì chẳng có con giáp thứ 13 nào có thể chen ngang cuộc sống.

Đừng quên chúc ông xã ngủ ngon vào mỗi tối

Dù đã là “bạn cùng giường”, mỗi tối đều đầu ấp tay gối với nhau, nhưng việc chúc ngủ ngon vẫn có vai trò vô cùng cần thiết. Đừng nghĩ đó là lời chúc khách sáo, ngược lại, nó lại là một lời chúc ngọt ngào, giúp đối phương cảm thấy cực hạnh phúc, mọi muộn phiền, lo âu dường như đều được tan biến để cùng nhau bước vào một giấc ngủ thật ngon.

phu nu khon ngoan 2

Chúc ngủ ngon là câu nói không thể thiếu mỗi tối của các cặp vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nói một câu thể hiện tình cảm với chồng

Dù là vợ chồng son hay đã cưới nhau lâu rồi thì bạn cũng đừng quên thể hiện tình cảm của mình với đối phương bạn nhé. Mặc dù điều quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm thể hiện bằng hành động, nhưng những câu nói ngọt ngào, chứa đầy tình cảm cũng được xem là một chất xúc tác cực kỳ quan trọng để vợ chồng có thể ngày càng gắn kết với nhau hơn.

phu nu khon ngoan 3

Đừng bao giờ nghĩ rằng những lời ngọt ngào là vô nghĩa, nếu không có nó, hôn nhân coi chừng bị nguội lạnh lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

Không cần phải quá hoa mỹ hay gượng gạo, chỉ cần nói cho chồng bạn biết hôm nay bạn đã nhớ anh ấy ra sao, đã mong ngóng anh ấy đi làm về như thế nào. Những câu nói đơn giản như vậy thôi nhưng cũng sẽ giúp ông xã bạn vui trông thấy đấy.

Những cái khổ muôn đời của phụ nữ, đàn ông chỉ cần hiểu 2/3 là chị em đã mãn nguyện, hạnh phúc

Những cái khổ muôn đời của phụ nữ, đàn ông chỉ cần hiểu 2/3 là chị em đã mãn nguyện, hạnh phúc

Người phụ nữ bất hạnh là khi vướng bận vào những cái khổ này. Nếu người đàn ông bên cạnh có thể thấu hiểu, dù chỉ một phần nào đó, cũng đã khiến người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự phụ nữ tâm sự chuyện vợ chồng tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này