Đêm ngủ vợ thì thầm vào tai chồng đúng 3 câu nói này, đảm bảo sẽ được anh ấy cưng chiều, si mê không lối thoát

Thời điểm trước khi đi ngủ chính là thời điểm tốt nhất, phù hợp nhất để vợ chồng có thể tâm sự với nhau. Bởi đây là lúc cả hai có khoảng không gian riêng tư bên nhau, không còn vướng bận công việc, con cái hay bất cứ điều gì.

Đừng bao giờ để khoảng thời gian này trôi qua một cách lãng phí. Hãy dành thời gian để ân cần quan tâm, hỏi han chồng. Đôi khi chỉ cần hỏi một câu rằng hôm nay công việc của anh ấy thế nào? Hoặc mọi thứ hôm nay với anh ấy có ổn hay không. Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến người đàn ông cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được quan tâm và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với vợ mình. Phụ nữ khôn ngoan là phải biết điều này, làm được thì chẳng có con giáp thứ 13 nào có thể chen ngang cuộc sống.

Dù đã là “bạn cùng giường”, mỗi tối đều đầu ấp tay gối với nhau, nhưng việc chúc ngủ ngon vẫn có vai trò vô cùng cần thiết. Đừng nghĩ đó là lời chúc khách sáo, ngược lại, nó lại là một lời chúc ngọt ngào, giúp đối phương cảm thấy cực hạnh phúc, mọi muộn phiền, lo âu dường như đều được tan biến để cùng nhau bước vào một giấc ngủ thật ngon.

Chúc ngủ ngon là câu nói không thể thiếu mỗi tối của các cặp vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nói một câu thể hiện tình cảm với chồng

Dù là vợ chồng son hay đã cưới nhau lâu rồi thì bạn cũng đừng quên thể hiện tình cảm của mình với đối phương bạn nhé. Mặc dù điều quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm thể hiện bằng hành động, nhưng những câu nói ngọt ngào, chứa đầy tình cảm cũng được xem là một chất xúc tác cực kỳ quan trọng để vợ chồng có thể ngày càng gắn kết với nhau hơn.

Đừng bao giờ nghĩ rằng những lời ngọt ngào là vô nghĩa, nếu không có nó, hôn nhân coi chừng bị nguội lạnh lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

Không cần phải quá hoa mỹ hay gượng gạo, chỉ cần nói cho chồng bạn biết hôm nay bạn đã nhớ anh ấy ra sao, đã mong ngóng anh ấy đi làm về như thế nào. Những câu nói đơn giản như vậy thôi nhưng cũng sẽ giúp ông xã bạn vui trông thấy đấy.