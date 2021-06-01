Nếu là người đàn ông yêu thật tâm, một lòng một dạ chỉ hướng về một người phụ nữ thì anh ấy sẽ luôn muốn được ở bên cạnh để chăm sóc, chở che. Ngược lại, với người đàn ông đã không còn dành tình cảm cho một người, anh ấy đã có một mối quan tâm khác ở bên ngoài thì chắc chắn anh ấy sẽ chẳng muốn tốn thời gian để ở bên cạnh bạn.

Đàn ông phản bội luôn đặt tâm trí mình cho người phụ nữ mới, không còn tìm đến bên bạn mỗi khi có thời gian. Và khi bạn cần đến anh ấy thì sẽ rất khó để nhận được sự hồi âm bởi lúc này, anh ấy đang có một người phụ nữ khác thu hút sự chú ý hơn. Đây là dấu hiệu rất dễ gặp ở một người đàn ông phản bội .

Lúc mới yêu, có thể anh ấy sẽ là người kiên nhẫn nhất để có thể ở bên lắng nghe, chịu đựng những cơn bực bội, cáu gắt vô cớ của bạn. Hoặc những khi bạn buồn vui đều có thể tìm đến anh ấy để giãi bày tâm sự. Tuy nhiên, điều này sẽ không còn nữa khi xuất hiện người thứ ba. Anh ấy sẽ luôn lấy cớ bận rộn hoặc kiếm một chuyện khác để khỏi phải nghe bạn nói. Mọi thứ bạn làm, anh ấy đều không mấy để tâm, cũng không kiên nhẫn để chờ đợi bạn làm cùng một việc nào đó… Hãy để ý xem chàng của bạn có dấu hiệu này hay không nhé. Nếu có thì đích thị anh đã không còn yêu thương bạn như trước nữa.

Nếu chàng của bạn có dấu hiệu này thì hãy cẩn thận bởi có thể bạn đang bị ‘cắm sừng’ - Ảnh minh họa: Internet

Không còn muốn làm những điều bất ngờ cho bạn

Chỉ khi nào bạn vẫn giữ vị trí quan trọng trong trái tim thì người đàn ông mới dành sự quan tâm, cưng chiều cho bạn mà thôi. Ngược lại, nếu đã không còn yêu thương, dành sự quan tâm cho người khác thì anh ấy sẽ chẳng hơi đâu mà cố gắng làm mọi thứ để bạn được vui, nhất là những việc làm bạn bất ngờ, hạnh phúc.

Nếu đã có người khác, đàn ông chẳng còn dành sự quan tâm làm những điều bất ngờ cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Những điều bất ngờ mà đàn ông tốt thường làm cho phụ nữ trong một tình yêu chân thành không phải là điều gì quá lớn lao. Đôi khi đó chỉ là một bữa cơm tối anh ấy bất ngờ vào bếp chuẩn bị, hoặc một món quà nhỏ ý nghĩa không cần phải đợi đến dịp nào… Làm được điều này thì người đàn ông ấy mới thực sự là người yêu bạn thật lòng.