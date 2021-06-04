Phụ nữ đừng tự 'kề dao vào cổ' khi dây dưa với 5 kiểu đàn ông này

Dưới đây là những kiểu đàn ông tồi, phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối đừng vướng phải để cuộc đời lúc nào cũng vui vẻ, trẻ trung phơi phới.

Họ lúc nào cũng sống trong thế giới riêng của mình nên sẽ vô tình làm bạn tổn thương mà không nhận ra. Thế nên đàn bà khôn ngoan muốn trẻ mãi không già, tốt nhất là tránh xa kiểu đàn ông vô tâm này.

Người đàn ông không tốt thường có tính trẻ con quá mức. Nếu vướng phải kiểu đàn ông này, bạn sẽ trở thành người chị, người mẹ gánh vác mọi trách nhiệm. Không những vậy, tính trẻ con của họ còn khiến bạn cảm thấy tủi thân vì không được quan tâm bảo vệ.

Ích kỷ, keo kiệt

Đàn ông keo kiệt thường không mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ. Họ lúc nào cũng tính toán thiệt hơn trong mối quan hệ nên khiến phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi. Đàn bà nên nhớ hãy chọn người có thể tiêu tiền vì mình mà không chút do dự. Chứ đừng ở bên người một đồng cũng tính toán với mình.

Bảo thủ, gia trưởng

Đàn ông bảo thủ thường không mang lại hạnh phúc cho ai - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông bảo thủ, gia trưởng thường chỉ thích làm theo ý mình. Họ không tôn trọng hoặc không bao giờ lắng nghe ý kiến của người phụ nữ bên cạnh. Thậm chí họ còn có tính vũ phu, bạo lực. Nếu không thể dùng lời lẽ để nói chuyện với nhau, có thể họ sẽ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với bạn.

Trăng hoa, thiếu nghiêm túc

Kẻ trăng hoa, thiếu nghiêm túc thường làm khổ phụ nữ trong chuyện tình yêu hôn nhân. Vì vốn dĩ họ không chân thành, không muốn có mối quan hệ lâu dài nên sẽ làm tổn thương người bên cạnh.

Kiểu đàn ông này chỉ thích vui chơi, không thích ràng buộc. Nếu phụ nữ chấp nhận ở bên cạnh người này, bạn phải có đủ bản lĩnh và sự khôn ngoan, còn không sẽ rất ê chề.

Quá tham vọng

Người tham vọng càng khiến cuộc sống của bạn mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Người quá tham vọng sẽ khiến bạn mệt mỏi vì anh ấy không có nhiều thời gian dành cho bạn. Hầu hết thời gian và tâm trí của anh ấy đã dồn hết cho công việc. Anh ấy luôn suy nghĩ làm cách nào để thăng tiến trong sự nghiệp chứ không bao giờ có suy nghĩ làm cách nào để duy trì mối quan hệ với bạn. Thế nên phụ nữ đừng dại chọn người có quá nhiều tham vọng.