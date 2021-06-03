'Lật tẩy' 15 dấu hiệu chàng yêu bạn điên cuồng nhưng chưa nói ra

Phụ nữ yêu 03/06/2021 18:21

Tùy đàn ông mà khi yêu sẽ "đánh đòn" trực diện, tấn công tới tấp cô gái, nhưng cũng có không ít đàn ông thích bạn rồi vẫn chưa dám ngỏ lời. Bạn chỉ còn cách nhận biết tình cảm của chàng qua 15 dấu hiệu sau.

Người đàn ông thích bạn nhưng không nói ra thường có những dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể thế này.

Nhướn lông mày

Anh ấy có thường nhướn lông mày khi nhìn thấy bạn? Nếu có cảm tình với bạn, anh ấy sẽ thích mọi thứ thuộc về bạn khi nhìn thấy, muốn nghe giọng nói của bạn, thậm chí là vô thức muốn nghe hoặc có thể nhìn bạn lâu hơn.

Khi hứng thú với một người hay một sự việc nào đó, con người thường có biểu hiện lông mày vô thức nhướn lên.

Đổ mồ hôi tay

Đây là dấu hiệu cơ thể chứng tỏ chàng đang hồi hộp, lo lắng khi ở bên bạn. Vì có cảm tình với bạn nên anh ấy mới sợ làm gì sai, đánh mất cảm tình tốt đẹp trong mắt bạn. Khi đàn ông thích ai, họ đều trở nên lo trước lo sau như thế.

Cơ thể có xu hướng dựa về phía bạn

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Chứng tỏ anh ấy muốn nghe rõ hơn những gì bạn nói, không muốn bỏ qua bất cứ câu từ nào - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ đây là điều hiển nhiên vì biểu hiển này nói lên nhiều điều hơn bạn nghĩ. Nếu cả hai đang cùng đi cà phê, nhạc trong quán không to, người xung quanh không nói chuyện ồn ào nhưng anh ấy vẫn dựa về phía bạn nhiều hơn thì chứng tỏ anh ấy muốn nghe rõ hơn những gì bạn nói, không muốn bỏ qua bất cứ câu từ nào.

Nắm lấy tay bạn thật chặt

Một cái nắm tay thật chặt chứng tỏ đàn ông muốn xác định quan hệ lâu dài với bạn. Đặc biệt, đàn ông thật lòng với bạn thì mỗi khi ra ngoài đều muốn giữ lấy tay bạn, chính là muốn bảo vệ, đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi.

Ngồi dạng chân

Đây là ngôn ngữ cơ thể chứng tỏ anh ấy tin tưởng vào bạn. Đây là tư thế thiếu cảnh giác với đàn ông. Và nếu anh ấy có dáng ngồi thế này khi bên cạnh bạn thì chứng tỏ anh ấy hoàn toàn tin tưởng bạn.

Hít thở sâu

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Bạn có nghe thấy tiếng anh ấy hít thở sâu mỗi khi bên cạnh bạn? - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nghe thấy tiếng anh ấy hít thở sâu mỗi khi bên cạnh bạn? Đây là vì anh ấy thấy hồi hộp trước sức hấp dẫn của bạn, thậm chí là “ngộp thở” phải cần thêm oxy. Nếu không có cảm tình với bạn, đàn ông chẳng bao giờ có dấu hiệu cơ thể này.

Nhìn vào mắt bạn

Nếu đang ở cùng nhiều người nhưng mỗi khi quay sang bạn đều thấy anh ấy nhìn bạn thì đây là dấu hiệu đàn ông có hứng thú với bạn. Đàn ông can đảm sẽ không ngại nhìn bạn lâu hơn, thậm chí là nhìn thẳng vào mắt bạn. Còn đàn ông khiêm tốn, nhút nhát hơn sẽ có cái nhìn kín đáo, tế nhị hơn.

Sờ vào cà vạt

Đây là ngôn ngữ cơ thể của đàn ông khi đang cảm thấy hồi hộp. Nhiều người có thói quen phải chạm hay nắm thứ gì đó khi lo âu. Và vì không muốn bạn biết mình đang lo âu nên anh ấy sẽ âm thầm làm điều này để bình tĩnh hơn.

Nụ cười chân thành

Đàn ông càng trưởng thành càng có nụ cười điềm đạm, thậm chí là xã giao khi cần thiết. Nhưng khi ở cạnh người mình thích, nụ cười của đàn ông sẽ chân thành và thiệt thà hơn. Họ thậm chí sẽ không ngại cười lộ cả hàm răng vì đang vui vẻ bên cạnh bạn. Họ cũng chẳng ngại để lộ nếp nhăn, nheo mắt vì thật sự không kiềm được mình trước sức hút từ bạn.

Giọng nói thay đổi

Bạn có nghe thấy tông giọng của anh ấy trở nên nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn? Anh ấy có thể nói chậm hơn khi ở cạnh bạn vì đang tận hưởng cảm giác vui vẻ, thư giãn nhất.

Thích đi cạnh bạn

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Nếu bạn luôn thấy anh ấy đi cạnh bạn, thì đây là dấu hiệu anh ấy thích bạn, muốn trò chuyện với bạn dù đi bất cứ đâu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn luôn thấy anh ấy đi cạnh bạn, thì đây là dấu hiệu anh ấy thích bạn, muốn trò chuyện với bạn dù đi bất cứ đâu.

Tôn trọng vật dụng, đồ đạc của bạn

Đàn ông có cảm tình với bạn sẽ có cách đối xử tôn trọng với đồ vật của bạn. Anh ấy sẽ cầm giúp bạn túi xách, cẩn thận giữ áo khoác cho bạn. Đàn ông càng tỏ thái độ tôn trọng đồ vật của bạn thì càng chứng tỏ anh ấy quý trọng bạn.

Những cái chạm tay tình cờ

Anh ấy thường có những cái chạm tay tình cờ, thì chứng tỏ anh ấy muốn có mối quan hệ thân thiết với bạn hơn.

Không dùng điện thoại

Khi một người có cảm tình với bạn anh ấy sẽ luôn tập trung vào bạn, anh ấy sẽ không quan tâm đến điện thoại. Đây vừa là cách anh ấy thể hiện sự tôn trọng với bạn, vừa vô thức thể hiện hứng thú với bạn.

Thường hé môi

Đôi môi sẽ thể hiện cảm xúc của mỗi người. Đàn ông thích bạn sẽ hường hé môi khi nhìn thấy bạn.

Mọi nỗ lực và sự quan tâm nhỏ bé đều góp phần duy trì một cuộc hôn nhân thành công.

Mọi nỗ lực và sự quan tâm nhỏ bé đều góp phần duy trì một cuộc hôn nhân thành công.

Mọi nỗ lực và sự quan tâm nhỏ bé đều góp phần duy trì một cuộc hôn nhân thành công.

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