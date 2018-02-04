Phụ nữ rơi vào tình yêu chênh lệch tuổi tác lớn cần chấp nhận điều gì?

Khi yêu đàn ông lớn tuổi, bạn rất dễ rơi vào những cảm xúc rung động bởi sự sâu sắc, từng trải của họ. Tuy nhiên, trước sự an toàn đó bạn cũng vấp phải những khó khăn do khoảng cách tuổi tác lớn. Thế nên bạn phải biết chấp nhận những điều sau nếu muốn hạnh phúc mĩ mãn:

Đối với đàn ông càng lớn tuổi việc gặp gỡ và giao tiếp trở nên hạn chế và có chọn lọc hơn, còn bạn đang ở độ tuổi mặn mà và các mối quan hệ rộng mở hơn. Đó chính là sự đối lập khiến đàn ông cả nghĩ và thấy bất an khi bạn tươi trẻ trong vòng vây của nhiều người. Nếu bạn thấu hiểu điều này và thường xuyên chia sẻ với anh ấy thì đây sẽ không còn là trở ngại lớn.

Nếu trong cuộc sống, bạn có nhiều nhu cầu và mối bận tâm khiến bản thân trở nên căng thẳng và mệt mỏi thì anh ấy cũng vậy. Bạn đừng nên quá can thiệp và chuyện đời tư của đối phương và cố gắng hẹn hò vào những lúc mà cả hai đang mệt mỏi. Tần suất gặp nhau không cần phải quá nhiều, chỉ cần ít mà “chất” là ổn.

Chấp nhận thời gian riêng tư của nhau hơn – Ảnh: Internet

Đôi khi phải chấp nhận thiệt thòi chuyện chăn gối

Nếu người bạn lớn tuổi của bạn vẫn còn phong độ về chuyện chăn gối thì bạn là người may mắn. Nhưng nếu anh ấy không còn mạnh mẽ như xưa nữa thì cũng không nên quá lo lắng bởi có thể anh ấy bớt mạnh mẽ nhưng lại tràn đầy kinh nghiệm. Những người như thế sẽ biết cách chiều chuộng và thỏa mãn cảm xúc của bạn thì còn tuyệt hơn rất nhiều. Đó chính là minh chứng đúng nhất cho câu nói “chất lượng hơn số lượng”.

Phụ nữ nên học cách lắng nghe và đưa ra lời khuyên

Anh ấy đang trong độ tuổi cần có một người phụ nữ hiểu biết bên cạnh chứ không cần một người đẹp với đôi chân dài miên man nhưng đầu óc rỗng tuếch. Một lời khuyên giúp anh ấy đưa ra quyết định đúng đắn sẽ giúp bạn hòa nhập với cuộc sống của anh ấy tốt hơn. Khi đàn ông tìm đến người phụ nữ của mình lúc khó khăn cũng là lúc anh ấy đặt bạn vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời.

Một lời khuyên giúp anh ấy đưa ra quyết định đúng đắn sẽ giúp bạn hòa nhập với cuộc sống của anh ấy tốt hơn – Ảnh: Internet

Thỉnh thoảng cũng nên làm chú mèo con

Khi bạn ngây ngô cần được che chở sẽ khiến anh ấy thấy mình quan trọng và có uy quyền. Bạn chẳng cần phải quá xinh đẹp ngút trời đâu, chỉ cần một chút hương thơm và cử chỉ nũng nịu thông minh như chú mèo sẽ khiến anh ấy “đổ gục”.