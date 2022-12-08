Phụ nữ có 3 đặc điểm này vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con, còn sinh lý mạnh, là "chuyên gia" về chuyện ấy

Hầu hết chị em có thân hình mũm mĩm đều có đời sống gối chăn khá phong phú.

Dáng người đồng hồ cát Dấu hiệu nhận biết phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao chính là thân hình chuẩn “đồng hồ cát”. Những phụ nữ có dáng người này cũng rất dễ thu hút ánh nhìn từ các đáng mày râu. Không chỉ có nhu cầu ân ái cao. Mà khả năng sinh sản của tuýp người này cũng rất khỏe mạnh. Hầu hết những người phụ nữ có vòng hai nhỏ và vòng ba lớn đều viên mãn về đời sống chăn gối và khả năng sinh sản. Những người phụ nữ này thường ít khi mắc các bệnh lý như tiêu đường, bệnh tim mạch, trầm cảm hay ung thư buồng trứng. Nguyên nhân được lý giải là do nồng độ hormone estrogen và testosterone luôn ở trang thái cân bằng nhất.

Ảnh minh họa: Internet Dáng người vạm vỡ Dấu hiệu nhận biết phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao không chỉ là những người phụ nữ mảnh mai. Những người có sức quyến rũ người khác giới cũng bao gồm những người có vóc dáng cao to, vạm vỡ, nhiều cơ bắp. Do những tuýp người này thường có xu hướng luyện tập thể thao nhiều. Vì vậy tuýp người này có nhu cầu sinh lý không thua kém nam giới. Điều này xảy ra khi trong cơ thể sản sinh nhiều hormone testossterone khi luyện tập thể thao điều độ. Tuy nhiên, những người phụ nữ kiểu này thường khiến giới mày râu dè chừng. Bởi sự mạnh mẽ và bạo dạn trong đời sống chăn gối. Nhưng những cô nàng này cũng rất thu hút đối với những cánh mày râu ưa sự chủ động.

Ảnh minh họa: Internet Dáng người mũm mĩm Dấu hiệu nhận biết nhu cầu sinh lý cao ở nữ qua dáng người mũm mĩm. Những người phụ nữ có vóc dáng hơi thừa cân một chút thường là đối tượng thu hút với phái mạnh. Cơ thể của họ có đủ những đường cong đặc trưng của nữ giới. Bên cạnh đó, thời gian “yêu” của họ cũng rất đáng nể. Có đến 92% phụ nữ mũm mĩm thừa nhận rằng họ có nhu cầu sinh lý cao. Và nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng. Hầu hết chị em có thân hình mũm mĩm đều có đời sống tình dục khá phong phú. Nguyên nhân là do phần mỡ thừa ở bụng tuýp người này có khả năng tiết ra hormone testosterone làm tăng cao nhu cầu sinh lý ở phụ nữ.

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