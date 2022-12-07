Sau khi trải qua những thăng hoa trong chuyện gối chăn, các cặp đôi, đặc biệt là nam giới dễ dàng lăn ra ngủ ngay nhưng điều này lại hoàn toàn có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Theo các chuyên gia, sau khi tàn cuộc "yêu" thì toàn bộ các cơ quan, kể cả phần cơ và hệ thần kinh đều phải hoạt động quá sức. Nhịp tim tăng lên kéo theo hô hấp gấp gáp, máu lưu thông với tốc độ cao khiến bộ phận sinh d.ục của cả hai người đều đang ở tình trạng dồn máu. Ngoài ra, hooc-môn sinh d.ục được tiết ra nhiều gây cảm giác hưng phấn cao nhưng cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thế nên việc lăn ra ngủ ngay sau khi tàn cuộc "yêu" sẽ khiến các cơ quan như trên không kịp thích nghi, và điều này dễ dẫn đến việc tăng thêm cảm giác mệt mỏi cho cả hai người.

Đi tiểu 5-10 phút ngay sau khi quan hệ chính là nguyên nhân gây tổn thương tới tiền liệt tuyến ở nam giới. Đối với bộ phận sinh dục của phái mạnh, đường tiết niệu khá dài và cong, việc tiểu tiện sau cuộc yêu sẽ khiến vi khuẩn và những chất cặn bã ngược xâm nhập vào tuyến tiền liệt, nếu lặp lại thường xuyên sẽ có nguy cơ mắc viêm tuyến tiền liệt.

Nghiên cứu chỉ ra, sau khi lâm trận, dương vật là nơi thường tụ nhiều máu nhất, tình trạng cương cứng không thể lập tức chấm dứt. Khi ấy, đường tiết niệu và tiền liệt tuyến vẫn đang co thắt, tạo ra sức cản ở ống dẫn tiểu. Nếu tiểu ngay lập tức, áp lực nước tiểu tăng cao đột ngột chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng vi khuẩn quay ngược lại, gây viêm nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuy nhiên, với nữ giới, sau khi quan hệ 5-10 phút, có thể tiểu tiện như một hình thức phòng viêm nhiễm đường tiết niệu. Lí do có sự trái ngược này là do đường tiết niệu của nữ giới khá ngắn và thẳng, việc tiểu sau khi mây mưa sẽ giống như một mẹo giúp làm sạch chất dư thừa ra khỏi cơ thể, đồng thời ngăn ngừa vi khuẩn quay ngược lại gây viêm nhiễm âm đạo.

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Bỏ bê sức khỏe "cô bé"

Các chị em trước khi chiều chồng thì cần tự chăm sóc và bảo vệ ‘nàng thơ’ của mình nha. Có thế thì ‘nàng thơ’ của bạn mới đủ sức để hoạt động cả đêm cùng chàng được nhé. Ngoài ra, việc chăm sóc hàng ngày sẽ giúp bạn luôn sạch sẽ, khô thoáng và tránh các bệnh phụ khoa.

Ngoài ra, có những điều không nên làm trong chốn phòng the mà các nàng cần chú ý. Một số thời điểm nếu tiến hành việc yêu sẽ không tốt như sau khi ăn no, uống rượu,… Những lúc này cơ thể của cả hai không sẵn sàng để tiến hành vận động tốn nhiều năng lượng như vậy. Ngoài ra, một số các cử chỉ, hành động mà chị em cũng nên né tránh như chê bai chàng, sau khi hành sự bỏ đi,… Đều sẽ làm cả hai không thoải mái và dễ gây mất hứng trong cuộc yêu.