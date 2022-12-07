3 điều chị em tuyệt đối không nên làm sau hoạt động chăn gối kẻo có thể gây bệnh cho mình và người bạn đời, thậm chí là đột tử

Phụ nữ yêu 07/12/2022 22:17

Chị em nhớ thuộc lòng 3 điều không nên làm sau khi làm "chuyện yêu" để không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Lăn ra ngủ ngay sau khi tàn cuộc "yêu"

Sau khi trải qua những thăng hoa trong chuyện gối chăn, các cặp đôi, đặc biệt là nam giới dễ dàng lăn ra ngủ ngay nhưng điều này lại hoàn toàn có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Theo các chuyên gia, sau khi tàn cuộc "yêu" thì toàn bộ các cơ quan, kể cả phần cơ và hệ thần kinh đều phải hoạt động quá sức. Nhịp tim tăng lên kéo theo hô hấp gấp gáp, máu lưu thông với tốc độ cao khiến bộ phận sinh d.ục của cả hai người đều đang ở tình trạng dồn máu. Ngoài ra, hooc-môn sinh d.ục được tiết ra nhiều gây cảm giác hưng phấn cao nhưng cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thế nên việc lăn ra ngủ ngay sau khi tàn cuộc "yêu" sẽ khiến các cơ quan như trên không kịp thích nghi, và điều này dễ dẫn đến việc tăng thêm cảm giác mệt mỏi cho cả hai người.

3 điều chị em tuyệt đối không nên làm sau hoạt động chăn gối kẻo có thể gây bệnh cho mình và người bạn đời, thậm chí là đột tử - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiểu tiện

Đi tiểu 5-10 phút ngay sau khi quan hệ chính là nguyên nhân gây tổn thương tới tiền liệt tuyến ở nam giới. Đối với bộ phận sinh dục của phái mạnh, đường tiết niệu khá dài và cong, việc tiểu tiện sau cuộc yêu sẽ khiến vi khuẩn và những chất cặn bã ngược xâm nhập vào tuyến tiền liệt, nếu lặp lại thường xuyên sẽ có nguy cơ mắc viêm tuyến tiền liệt. 

Nghiên cứu chỉ ra, sau khi lâm trận, dương vật là nơi thường tụ nhiều máu nhất, tình trạng cương cứng không thể lập tức chấm dứt. Khi ấy, đường tiết niệu và tiền liệt tuyến vẫn đang co thắt, tạo ra sức cản ở ống dẫn tiểu. Nếu tiểu ngay lập tức, áp lực nước tiểu tăng cao đột ngột chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng vi khuẩn quay ngược lại, gây viêm nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuy nhiên, với nữ giới, sau khi quan hệ 5-10 phút, có thể tiểu tiện như một hình thức phòng viêm nhiễm đường tiết niệu. Lí do có sự trái ngược này là do đường tiết niệu của nữ giới khá ngắn và thẳng, việc tiểu sau khi mây mưa sẽ giống như một mẹo giúp làm sạch chất dư thừa ra khỏi cơ thể, đồng thời ngăn ngừa vi khuẩn quay ngược lại gây viêm nhiễm âm đạo.

3 điều chị em tuyệt đối không nên làm sau hoạt động chăn gối kẻo có thể gây bệnh cho mình và người bạn đời, thậm chí là đột tử - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bỏ bê sức khỏe "cô bé"

Các chị em trước khi chiều chồng thì cần tự chăm sóc và bảo vệ ‘nàng thơ’ của mình nha. Có thế thì ‘nàng thơ’ của bạn mới đủ sức để hoạt động cả đêm cùng chàng được nhé. Ngoài ra, việc chăm sóc hàng ngày sẽ giúp bạn luôn sạch sẽ, khô thoáng và tránh các bệnh phụ khoa. 

Ngoài ra, có những điều không nên làm trong chốn phòng the mà các nàng cần chú ý. Một số thời điểm nếu tiến hành việc yêu sẽ không tốt như sau khi ăn no, uống rượu,… Những lúc này cơ thể của cả hai không sẵn sàng để tiến hành vận động tốn nhiều năng lượng như vậy. Ngoài ra, một số các cử chỉ, hành động mà chị em cũng nên né tránh như chê bai chàng, sau khi hành sự bỏ đi,… Đều sẽ làm cả hai không thoải mái và dễ gây mất hứng trong cuộc yêu.

Từ khóa:   Phụ nữ yêu chuyện ấy chuyện phòng the

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 16 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”