5 "bảo bối" phòng the giúp chàng thăng hoa trong mọi cuộc yêu, điều thứ 2 đơn giản nhưng ít chị em biết

Áp dụng ngay 5 "bảo bối" giúp cả hai hòa nhập vào cuộc yêu được dễ dàng và thăng hoa cảm xúc.

Vệ sinh thân thể, tay chân sạch sẽ Hãy đảm bảo bạn vệ sinh sạch sẽ cơ thể trước khi quan hệ. Đặc biệt là bộ phận vùng kín, tay và chân. Bởi không ai muốn người khác chạm vào mình khi người đầy mồ hôi và chất bẩn. Để đảm bảo sức khỏe cho cả bạn và người kia, hãy tắm rửa trước khi có 1 đêm ân ái tuyệt vời. Đây là chuyện phòng the hết sức cơ bản và quan trọng. Ảnh minh họa: Internet Vệ sinh răng miệng thơm tho Khi khoang miệng sạch sẽ, bạn không chỉ ngăn ngừa được các vi khuẩn gây bệnh qua đường răng miệng mà còn giúp tăng hưng phấn. Đây là điểm cộng giúp chồng hoặc người yêu trở nên thoải mái hơn với những cử chỉ âu yếm của cả hai. Giúp cả hai hòa nhập vào cuộc yêu được dễ dàng và thăng hoa cảm xúc.

Hãy chuẩn bị một chiếc váy ngủ gợi cảm Một chiếc váy ngủ gợi cảm sẽ rất dễ quyến rũ và khơi gợi ham muốn mãnh liệt với các chàng trai. Theo chuyên gia nghiên cứu, nam giới thường dễ bị kích thích bởi những chiếc váy ren mỏng. Đây là kinh nghiệm phòng the cho phụ nữ giúp dễ dàng kích thích lên ham muốn của chàng. Lựa chọn một chiếc váy ngủ thật sexy để có những cuộc hoan ái mãnh liệt nhé các nàng. Ảnh minh họa: Internet Chủ động trong màn dạo đầu Đàn ông sẽ rất thích thú và có cảm giác mới mẻ khi người phụ nữ của mình chủ động trong chuyện ấy. Kĩ thuật phòng the của một người phụ nữ cũng là cách hấp dẫn đàn ông trên giường. Một màn dạo đầu vui vẻ và ấn tượng sẽ khiến người ấy nhớ mãi không thôi. Đây chính là cách giữ chồng hiệu quả. Bởi các ông chồng sẽ cảm thấy lưu luyến màn dạo đầu đó. Đặc biệt, hãy đùa giỡn 1 chút và hôn nhẹ vào các bộ phận trên mặt chàng sẽ kích thích ham muốn nhanh chóng.

Thoải mái và thả lỏng cả tinh thần lẫn cơ thể Một khi đã là người yêu hay vợ chồng với nhau thì không có gì phải ngại cả. Nhiều chị em sẽ cảm thấy ngại lần đầu, nhưng ngại nhiều lần sau mà tiết chế cảm xúc sẽ gây mất hứng cho nửa kia. Hãy nói không với ngại ngùng e thẹn. Việc ngại ngùng xấu hổ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi đã vào cuộc yêu, hay thả lỏng mọi thứ. Và cuối cùng tận hưởng cuộc yêu 1 cách trọn vẹn nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-bao-boi-phong-the-giup-chang-thang-hoa-trong-moi-cuoc-yeu-ieu-thu-2-on-gian-nhung-it-chi-em-biet-532720.html