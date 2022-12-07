Muốn chồng yêu bạn hơn phải làm ngay 10 cách chiều chồng này khi "lâm trận"

Phụ nữ yêu 07/12/2022 06:30

Hãy là người chủ động khi ân ái để tạo không khí mới mẻ trong cuộc yêu.

Diện trang phục gợi cảm 

Như bạn cũng biết đàn ông thường yêu bằng mắt. Nên trang phục gợi cảm khi làm chuyện ấy cùng chồng là một vũ khí lợi hại cho bạn. Khi bạn mặc một bộ đồ ngủ sexy bằng chất liệu ren hay lụa sẽ khiến chàng nóng ngay từ những giây phút đầu tiên. Nhưng bạn cũng nên lưu ý đừng để cơ thể phô bày hoàn toàn. Bằng cách che những điểm cần che và để hờ hững những khu vực nhạy cảm sẽ khiến chàng vô cùng kích thích đấy nhé!

Muốn chồng yêu bạn hơn phải làm ngay 10 cách chiều chồng này khi 'lâm trận' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Massage kích thích các giác quan 

Việc dùng những ngón tay mềm mại của bạn massage cho chồng trong màn dạo đầu sẽ giúp chàng cảm nhận được sự âu yếm từ vợ mình. Từ đó kích thích hormone testosterone, khơi dậy ham muốn phái mạnh. Chủ yếu là ở những vùng điểm G như ngực, đùi, mông, và xung quanh “cậu nhỏ”.

Một nụ hôn đê mê

Nụ hôn luôn là lí do để dẫn đến một cuộc vận động nhẹ nhàng bên chàng. Hôn sẽ giúp chàng có thêm nhiều cảm xúc hơn. Bạn hãy thử chạm nhẹ môi chàng sau đó giữ cho nhịp độ chậm, theo dõi những phản ứng của cơ thể chàng. Nếu chàng đang phấn khích bạn có thể tăng nhanh tốc độ hơn. Hãy cố gắng tấn công chàng vào những điểm nhạy cảm. Đừng đứng yên vì như thế sẽ làm chàng tụt hứng.

 

Thay đổi cách tư thế khi ân ái 

Việc tìm hiểu và áp dụng các tư thế khi “lâm trận” rất quan trọng với các cặp đôi. Phái mạnh dễ bị kích thích, đạt khoái cảm khi thay đổi nhiều tư thế trong cuộc yêu. Hãy tỏ ra mình là người hiểu biết chuyện chăn gối, biết cách chiều chồng chốn phòng the. Chàng sẽ thêm trân quý và yêu bạn hơn đấy, chẳng ai thích quan hệ với một “khúc gỗ” phải không nào.

Muốn chồng yêu bạn hơn phải làm ngay 10 cách chiều chồng này khi 'lâm trận' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Thỉnh thoảng là người chủ động trong cuộc dạo đầu

Đàn ông họ luôn thích những sự mới mẻ và thú vị từ người phụ nữ của mình. Bạn phải vừa cứng vừa lỏng, vừa hiền mà cũng vừa táo bạo. Đó là những cách chiều chồng chốn phòng the cực hay mà các nàng nên thử. Hãy chủ động hãy “tấn công” bất ngờ để gây cảm giác thú vị. 

Ngoài ra bạn cũng nên học cách yêu trên giường với những tư thế mới. Những tư thế luôn là điểm quan trọng trong cảm xúc cuộc yêu. 

Áp dụng những tiếng “rên” khiến chàng mê đắm

Thực tế, các quý ông thường bị kích thích bởi những tiếng “rên” của đối phương khi quan hệ. Hành động hùng hục để người phụ nữ của mình phát ra những tiếng rên gợi cảm chính là điều mà họ theo đuổi. Tiếng rên càng thật sẽ càng giúp lòng tự tôn của quý ông được “vượt đỉnh”. Điều này khiến họ tự hào với những gì mình mang lại. Vì thế đừng ngại những tiếng rên gấp gáp khi cả 2 vuốt ve nhau. 

Đàn ông thích gì sau khi quan hệ? Câu trả lời khiến hội chị em "đỏ mặt tía tai"

Đàn ông thích gì sau khi quan hệ? Câu trả lời khiến hội chị em "đỏ mặt tía tai"

Sử dụng một vài mánh khóe để kích thích chàng sau khi làm chuyện ấy, đảm bảo các chàng sẽ sung sướng đến 'phát điên' lên đấy!

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 20 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”