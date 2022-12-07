Muốn chồng yêu bạn hơn phải làm ngay 10 cách chiều chồng này khi "lâm trận"

Việc dùng những ngón tay mềm mại của bạn massage cho chồng trong màn dạo đầu sẽ giúp chàng cảm nhận được sự âu yếm từ vợ mình. Từ đó kích thích hormone testosterone, khơi dậy ham muốn phái mạnh. Chủ yếu là ở những vùng điểm G như ngực, đùi, mông, và xung quanh “cậu nhỏ”.

Như bạn cũng biết đàn ông thường yêu bằng mắt. Nên trang phục gợi cảm khi làm chuyện ấy cùng chồng là một vũ khí lợi hại cho bạn. Khi bạn mặc một bộ đồ ngủ sexy bằng chất liệu ren hay lụa sẽ khiến chàng nóng ngay từ những giây phút đầu tiên. Nhưng bạn cũng nên lưu ý đừng để cơ thể phô bày hoàn toàn. Bằng cách che những điểm cần che và để hờ hững những khu vực nhạy cảm sẽ khiến chàng vô cùng kích thích đấy nhé!

Nụ hôn luôn là lí do để dẫn đến một cuộc vận động nhẹ nhàng bên chàng. Hôn sẽ giúp chàng có thêm nhiều cảm xúc hơn. Bạn hãy thử chạm nhẹ môi chàng sau đó giữ cho nhịp độ chậm, theo dõi những phản ứng của cơ thể chàng. Nếu chàng đang phấn khích bạn có thể tăng nhanh tốc độ hơn. Hãy cố gắng tấn công chàng vào những điểm nhạy cảm. Đừng đứng yên vì như thế sẽ làm chàng tụt hứng.

Thay đổi cách tư thế khi ân ái

Việc tìm hiểu và áp dụng các tư thế khi “lâm trận” rất quan trọng với các cặp đôi. Phái mạnh dễ bị kích thích, đạt khoái cảm khi thay đổi nhiều tư thế trong cuộc yêu. Hãy tỏ ra mình là người hiểu biết chuyện chăn gối, biết cách chiều chồng chốn phòng the. Chàng sẽ thêm trân quý và yêu bạn hơn đấy, chẳng ai thích quan hệ với một “khúc gỗ” phải không nào.

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Thỉnh thoảng là người chủ động trong cuộc dạo đầu

Đàn ông họ luôn thích những sự mới mẻ và thú vị từ người phụ nữ của mình. Bạn phải vừa cứng vừa lỏng, vừa hiền mà cũng vừa táo bạo. Đó là những cách chiều chồng chốn phòng the cực hay mà các nàng nên thử. Hãy chủ động hãy “tấn công” bất ngờ để gây cảm giác thú vị.

Ngoài ra bạn cũng nên học cách yêu trên giường với những tư thế mới. Những tư thế luôn là điểm quan trọng trong cảm xúc cuộc yêu.

Áp dụng những tiếng “rên” khiến chàng mê đắm

Thực tế, các quý ông thường bị kích thích bởi những tiếng “rên” của đối phương khi quan hệ. Hành động hùng hục để người phụ nữ của mình phát ra những tiếng rên gợi cảm chính là điều mà họ theo đuổi. Tiếng rên càng thật sẽ càng giúp lòng tự tôn của quý ông được “vượt đỉnh”. Điều này khiến họ tự hào với những gì mình mang lại. Vì thế đừng ngại những tiếng rên gấp gáp khi cả 2 vuốt ve nhau.