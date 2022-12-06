Học gái hư vài chiêu chiều chồng trên giường để "chuyện ấy" thêm quyến rũ

Phụ nữ yêu 06/12/2022 16:19

Ăn mặc đẹp cũng là bí kíp khiến chuyện ấy thêm "nồng" đó nhé.

 

Hành động hoang dại

Đây có lẽ là yếu tố chính khiến đàn ông mê mệt các cô gái hư bởi họ được trải nghiệm sự lạ lẫm, mạnh mẽ mà những người phụ nữ bình thường hiếm khi thể hiện. Các cô gái này dường như từ trong bản năng đã có cách thu hút đàn ông từ chính cử chỉ vô thức của mình. Trong chuyện ấy, sự cuồng nhiệt quan trọng lắm, cho nên các nàng hãy đừng chần chừ mà hãy học thêm đi nhé.

Biết làm nũng

Có rất nhiều phụ nữ khi lấy chồng rồi luôn cảm thấy ngại khi làm nũng. Bởi vì cảm thấy rằng đó là hành động trẻ con, trong bản thân cần chín chắn hơn để vun vén gia đình, chăm sóc các con. Nhưng đây là một sai lầm tai hại hầu hết các chị em phụ nữ đều mắc phải.

Tuy nhiên, do đàn ông luôn thích được nghe những lời ngọt ngào, thích được thể hiện mình là trụ cột gia đình đầy oai phong, uy quyền. Chính vì thế, khi có việc gì khó khăn, phụ nữ đừng tự cố mình gánh vác, cũng đừng sai bảo chồng, hãy hạ giọng, làm nũng một chút chắc chắn ông chồng sẽ xắn tay lên giúp vợ liền.

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Ảnh minh họa: Internet

Học cách quyến rũ chồng

Tình dục có thể chỉ là chất xúc tác, nhưng đó là chất xúc tác rất quan trọng để giữ lửa yêu đương. Bạn hãy tạo cảm giác mới lạ khiến chồng say mê đi. Thỉnh thoảng hãy thủ thỉ vào tai chồng vài lời ngọt ngào hoặc một nụ hôn sâu, một cái ôm phía sau bất ngờ chắc chắn sẽ khiến chồng rạo rực như thời mới yêu. Bạn không nên quá thụ động rụt rè sợ chồng đánh giá nhé!

Lúc nào cũng ăn mặc đẹp

Không những đẹp mà còn quyến rũ chết người ấy chứ. Đó là nhận xét của đa số đàn ông từng tiếp xúc với phụ nữ như thế này. Họ biết cách khai thác lợi thế hình thể để hấp dẫn đàn ông một cách hiệu quả nhất. Nên các cô gái ạ, dừng dại gì ăn mặc luộm thuộm khi đi ngủ bởi khoác lên mình một chiếc váy ngủ sexy đôi khi còn quan trọng hơn tìm mua chiếc váy hàng hiệu mặc ra đường.

Học gái hư vài chiêu chiều chồng trên giường để 'chuyện ấy' thêm quyến rũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Kiểm soát được cuộc yêu

Đây là cách diễn đạt cho những cô gái biết cách dẫn dắt người bạn khi ở trên giường. Đàn ông thường ở thế chủ động nhưng đôi lúc họ cũng thích được "dắt mũi" để làm theo mọi sự chỉ đạo hướng dẫn lắm, vì nó lạ mà. Vì thế chị em ạ, hãy thỉnh thoảng lên cầm quyền để cuộc sống gối chăn thêm thú vị nhé.

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Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy chuyện vợ chồng

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