Thường xuyên hôn vào 4 vị trí này của vợ/người yêu sau khi cả hai đang “ân ái” thì chứng tỏ chàng yêu nàng tới tận xương tủy đấy

Sau “cuộc yêu”, đã bao giờ chồng ôm bạn từ phía sau rồi nhẹ nhàng vén tóc và hôn lên mái tóc của bạn chưa? Nếu có thì chắc hẳn bạn là một người phụ nữ hạnh phúc và bạn có một cuộc hôn nhân viên mãn với người chồng rất yêu thương, chiều chuộng bạn.

Một nụ hôn lên tóc như thay cho lời yêu “anh yêu em”, đồng thời mang ý nghĩa chàng muốn gắn bó lâu dài và yêu thương bạn đến suốt phần đời còn lại. Còn nếu ở ngoài phòng ngủ, chàng chủ động hôn và sờ lên mái tóc bạn, nghĩa là anh rất say mê và “ham muốn làm một trận” với bạn đấy.

Đối với nam giới, ngực chính là bộ phận hấp dẫn nhất nhì trên cơ thể của phụ nữ. Một bộ ngực căng đầy là dấu hiệu cho biết nữ giới đã tràn đầy khả năng làm mẹ.

Đàn ông rất thích hôn ngực của phụ nữ trong cuộc yêu. Đã từ lâu, ngực của phụ nữ không còn là một bộ phận lưu trữ sữa dành cho trẻ nhỏ mà còn là một bộ phận nhạy cảm, tham gia vào hoạt động tình dục.

Trên ngực của nữ giới, nhất là ở núm vú có nhiều dây thần kinh. Những cái chạm môi của đàn ông sẽ giúp nữ giới tăng khoái cảm hơn trong cuộc yêu.

Sau gáy và cổ

Gáy là nơi kín đáo nhất đối với phụ nữ. Trong văn hoá của nhiều quốc gia, phụ nữ thường để tóc dài, che phủ phần sau gáy. Chính vì sự kín đáo ấy, rất nhiều nam giới thường thích hôn gáy của phụ nữ.

Bên cạnh đó, tại gáy và cổ của phụ nữ cũng có nhiều dây thần kinh. Mỗi chiếc hôn của đàn ông sẽ khiến phụ nữ nhận được những cảm giác mới lạ, thú vị, tựa như dòng điện lan truyền.

Mở đầu những cuộc yêu, nam giới có thể hôn gáy, bên cổ của phụ nữ để thoả sở thích và giúp tạo ra những khoái cảm cho nữ giới.

Ảnh minh họa: Internet

Hôn lên trán

Nụ hôn lên trán sau khi kết thúc “cuộc yêu” như một thông điệp “to bự”: “Cảm ơn em, em tuyệt vời lắm!”. Thật hạnh phúc khi được nằm gọn trong vòng tay chàng, được chàng hôn lên trán và nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chàng phải không nào.

Những người đàn ông hôn vợ ở vị trí này thường là mẫu người có tính cách ấm áp, nhạy cảm và có xu hướng nuông chiều vợ. Còn nếu chàng hôn vợ lên trán khi “yêu” thì chứng tỏ chàng rất dịu dàng và rất quan tâm đến cảm xúc của bạn đấy.