7 vị trí hôn khiến chồng 'sướng mê' hơn cả "bùa yêu" xa vợ 1 đêm là không chịu nổi

Phụ nữ yêu 05/12/2022 13:31

Một nụ hôn nhẹ di chuyển xung quanh phần cổ, sau gáy của chàng sẽ gây nên cảm giác kích thích cao độ. Đảm bảo chàng sẽ bất ngờ và vô cùng thích thú.

Môi

Thường thì đàn ông chủ động khi hôn đúng không? Cùng là việc chạm môi nhưng nếu phụ nữ chủ động thì sẽ mang đến cho anh ấy cảm giác hoàn toàn khác. Bất cứ người đàn ông nào cũng mong được chứng kiến sự "hoang dại" của bạn đời, nhất là khi được nàng hôn môi một cách mãnh liệt thì chàng càng hưng phấn, hạnh phúc hơn.

7 vị trí hôn khiến chồng 'sướng mê' hơn cả 'bùa yêu' xa vợ 1 đêm là không chịu nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tai

Đây cũng là vị trí nhạy cảm mà mọi ông chồng đều thích vợ hôn. Những màn vuốt ve, mơn chớn và hôn nhẹ ở những vùng xung quanh tai sẽ giúp càng chàng trở nên sung mãn và mãnh liệt hơn trong cuộc yêu. Hiểu và làm được điều này đã chứng tỏ trình độ “yêu” của bạn cao rồi đấy!

Má và mũi

Đừng bỏ qua nhé! Má và mũi của chàng cũng là nơi cần sự quan tâm đặc biệt của vợ đấy. Sau khi hôn môi, hãy lướt nhẹ bờ môi của mình lên hai bên má chàng, bạn còn có thể khẽ cắn một cái lên mũi anh ấy. Điều này sẽ làm chàng ngạc nhiên và thích thú, cảm giác như bạn đang mời gọi anh ấy "tiến lên" vậy.

Đùi trong

Da đùi khá mỏng và cực kì nhạy cảm với nhiều dây thần kinh ở đó. Muốn chàng thực sự mãn nguyện thì nàng hãy hôn và vuốt ve vùng đùi trong của anh ấy bằng tất cả sự chân thành ngọt ngào nhé! Lúc đó, chàng cũng sẽ đền đáp lại xứng đáng chứ không bao giờ để chị em chịu thiệt thòi đâu.

Thắt lưng

Đây là vùng nối tiếp giữa lưng và mông. Khi được hôn chỗ này, chàng sẽ có cảm giác như hàng trăm luồng điện đang chạy dọc cơ thể mình. Nó khá giống với cảm giác khi phụ nữ được đàn ông kích thích ở vùng dái tai và thì thầm những lời có cánh, chị em thích cảm giác đó đến đâu thì chàng cũng thích được hôn vào thắt lưng y như vậy.

7 vị trí hôn khiến chồng 'sướng mê' hơn cả 'bùa yêu' xa vợ 1 đêm là không chịu nổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rốn

Một điểm nhạy cảm ở đàn ông giúp kích thích khi hôn nữa mà các bà vợ nên để ý tới đó chính là vùng rốn. Chỉ cần những va chạm nhẹ của bàn tay hay đôi môi, sẽ giúp vùng bụng, quanh rốn phải co bóp bởi sự kích thích, khiến hoạt động lưu thông máu diễn ra tốt hơn, từ đó các xung điện trong tình yêu cũng trở nên mãnh liệt hơn.

Và tất nhiên là ‘vùng cấm địa’

Nếu đầu ngực là nơi cực kì nhạy cảm của phụ nữ thì ‘phần đó’ lại là nơi kích thích nhu cầu cao độ của đàn ông. Khi hôn, đừng quên vuốt ve 'chỗ đó' của chàng. Các bà vợ chỉ cần tập trung hôn ở 'phần đầu' là đã đủ khiến chàng ngất ngây và muốn ‘lao’ ngay vào bạn rồi.

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Cứ lượn lờ xung quanh chồng rồi thở gấp gáp, rên lên những tiếng khe khẽ để chồng thấy phấn khích.

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Từ khóa:   Chuyện ấy chuyện vợ chồng giới tính

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