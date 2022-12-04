Bị đàn ông phản bội chẳng ai chết được đâu, nhưng nếu bị đồng tiền quay lưng, phụ nữ chỉ có đường chết đói!

Phụ nữ yêu 04/12/2022 19:56

Mất tình yêu không đáng sợ, mất tiền mất việc mới là tận thế...

1. Nếu người khác nói bạn không xinh đẹp, hãy hiểu rằng bạn sinh ra không phải chỉ để làm vừa mắt một vài người. Giá trị và sức hút thật sự của bạn thì chỉ có người xứng đáng mới tìm thấy và nhận ra.

2. Đời này có hai thứ khó nhìn thấu nhất, là mặt trời và lòng người. Nhưng đời này cũng có 2 thứ bạn phải tin tưởng tuyệt đối, là trái tim và khối óc của mình.

3. Người đàn bà thông minh biết lên tiếng đúng lúc để bảo vệ bản thân và người khác. Nhưng họ cũng biết dùng sự im lặng làm vũ khí trong giao tiếp.

4. Phụ nữ xinh đẹp đương nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng một người đàn bà bản lĩnh được người khác cảm phục cốt ở 2 điều: là sự hài hước và sắc sảo.

Bị đàn ông phản bội chẳng ai chết được đâu, nhưng nếu bị đồng tiền quay lưng, phụ nữ chỉ có đường chết đói! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5. Miệng lưỡi của người khác là để tác động đến cảm xúc của bạn. Dung mạo và cảm xúc là của riêng bạn, đừng để ai tổn thương chúng.

6. Vạn sự tùy duyên. Người gặp người vui vẻ thì duyên dày phận lâu. Người gặp người bi ai thì duyên mỏng phận ngắn. Cùng nhau đi một quãng đường vui vẻ cũng là chút duyên lành. Nếu không vui thì đừng oán trách, nếu hết duyên thì đừng cưỡng cầu.

7. Váy vóc lụa là, giàu sang phú quý là giấc mộng của bất kì phụ nữ nào. Nhưng phụ nữ hơn nhau ở chỗ ai sớm nhận ra món quà đắt giá nhất đời là chân tình của người bên cạnh.

8. Chỉ cố gắng sống nổi bật trong miệng người khác không bằng sống dung dị trong lòng nở hoa. Bình yên là thứ xa xỉ với người chỉ có vật chất bầu bạn.

9. Để ba thứ này quay lưng với mình, phụ nữ cả đời khó bình yên, là tiền bạc, con cái và cha mẹ.

10. Phụ nữ càng mạnh mẽ càng không sợ cô đơn. Cô đơn so với việc ở bên sai người còn khá khẩm hơn rất nhiều.

11. Giá trị của một người phụ nữ không nằm ở tình trạng độc thân hay đã ly hôn, mà là ở cách cô ấy quyết định mình là ai. Phụ nữ cho mình là hoa thì chẳng ai dám nặng tay. Phụ nữ nghĩ mình là cỏ dại thì không thể trách người khác chà đạp.

Bị đàn ông phản bội chẳng ai chết được đâu, nhưng nếu bị đồng tiền quay lưng, phụ nữ chỉ có đường chết đói! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

12. So với việc sợ bị phản bội, phụ nữ khôn ngoan sợ trong túi không có tiền hơn. Mất tình yêu không đáng sợ, mất tiền mất việc mới là tận thế.

13. Khi đàn bà yêu, quan trọng nhất là sự tự nguyện của đàn ông. Nếu họ đã không còn tự nguyện cũng chính là không còn tình yêu.

14. Đàn ông dẫu có ưu tú thế nào cũng không thể là bùa hộ mệnh duy nhất cho phụ nữ cả đời. Bùa hộ mệnh cho phụ nữ là ý chí và nghị lực của bản thân.

15. Có những vận may nếu nó chưa đến thì không phải là vì bạn xui xẻo hơn người khác, mà là vì bạn nỗ lực chưa đủ nhiều. Nhưng trong tình yêu, nỗ lực càng nhiều mà không có kết quả thì chính là bạn đã chọn sai người. Vì trong tình yêu không có khái niệm vận may, chỉ có đúng người hay không.

16. Phụ nữ sống thì phải dám cầm dám buông, dám yêu dám hận, dám chọn dám chịu, dám sai dám từ bỏ. Tự do của phụ nữ chính là tự lo và do mình.

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Thực tế, nhân tình của đàn ông có gia đình thường có hai kiểu, kiểu thứ nhất là chỉ vì tiền và “đào mỏ” một cách triệt để, và kiểu thứ hai là vì tình nên chuyện gì cũng dám làm.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu yêu hôn nhân gia đình

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