3 nhận định sai quá sai của phụ nữ về "con giáp thứ 13", dừng lại ngay nếu không muốn tự hại mình vì dại khờ!

Phụ nữ yêu 03/12/2022 15:58

Thực tế, nhân tình của đàn ông có gia đình thường có hai kiểu, kiểu thứ nhất là chỉ vì tiền và “đào mỏ” một cách triệt để, và kiểu thứ hai là vì tình nên chuyện gì cũng dám làm.

Nhân tình chỉ đẹp và trẻ

Đồng ý rằng có những người đàn ông ngoại tình chỉ chọn bồ đẹp. Nhưng đa số đàn ông ngoại tình không chỉ vì để nhìn ngắm cái đẹp, mà là tìm kiếm những gì vợ không cho họ được. Thực tế, nhân tình thường là người khéo hơn vợ, biết điều và chịu chiều chuộng đàn ông hơn vợ. Nhân tình là người tận dụng những nhược điểm của vợ để giành lấy ưu điểm trong mắt đàn ông.

Đây cũng là điều mà nhiều người vợ không nhận ra. Đàn ông cũng thích ngọt ngào, muốn được thấu hiểu và sẻ chia nhiều. Nếu vợ không cho họ được cảm giác thoải mái, được đồng cảm, quan tâm thì họ sẽ dễ rung động trước người phụ nữ khác. Dù không biết nhân tình cảm thông cho đàn ông được bao lâu, nhưng rung động là điều tiên quyết khiến đàn ông chọn ngoại tình. Trong hôn nhân, rung động không còn thì tình cảm cũng sẽ dần lạnh nhạt đi.

3 nhận định sai quá sai của phụ nữ về 'con giáp thứ 13', dừng lại ngay nếu không muốn tự hại mình vì dại khờ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình không phải là người có tội duy nhất

Nhiều người vợ luôn nghĩ rằng chồng mình rất tử tế, chỉ ngoại tình vì bị phụ nữ khác dụ dỗ. Vì thế họ cho rằng mọi tội lỗi là từ người thứ ba, chồng họ không hề có tội tình gì. Nhưng rõ ràng nhân tình chỉ có chỗ đứng khi đàn ông cho phép. Đàn ông là những kẻ trưởng thành, có đầu óc và biết suy nghĩ, họ không phải là những đứa trẻ dễ bị dụ dỗ. Nếu họ ngoại tình thì chính là vì họ muốn. Nếu trong cuộc hôn nhân có người thứ ba thì chính là vì tình cảm vợ chồng có rạn nứt lớn.

Dù người thứ ba là kẻ có tội nhưng vợ chồng cũng là người có lỗi, đặc biệt là đàn ông. Phụ nữ nên nhìn ra rõ điều này trước sự phản bội của chồng. Bởi người bạn cần “giải quyết” đầu tiên là chồng chứ không phải kẻ thứ ba.

3 nhận định sai quá sai của phụ nữ về 'con giáp thứ 13', dừng lại ngay nếu không muốn tự hại mình vì dại khờ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình chỉ yêu tiền của đàn ông

Thực tế, nhân tình của đàn ông có gia đình thường có hai kiểu, kiểu thứ nhất là chỉ vì tiền và “đào mỏ” một cách triệt để, và kiểu thứ hai là vì tình nên chuyện gì cũng dám làm. Kiểu thứ nhất nguy hiểm cho tài chính gia đình, nhưng kiểu thứ hai mới là khó đối phó nhất.

Nếu người thứ ba chỉ vì tiền thì phụ nữ chỉ cần nắm tài chính của đàn ông, ả ta sẽ tự khắc tìm đối tượng khác béo bở hơn. Còn kiểu nhân tình chú trọng giữ đàn ông bằng tình cảm, cho đàn ông ham muốn tình yêu mãnh liệt nhất không hề đơn giản. Đặc biệt nếu họ là kiểu phụ nữ tham vọng, muốn chiếm đoạt trong tình yêu thì sẽ càng mưu mẹo để giữ chặt lấy đàn ông, thậm chí là buộc đàn ông tự đạp đổ gia đình của mình.

Với kiểu nhân tình “yêu chân thành” này, phụ nữ nên nhìn lại tình cảm vợ chồng đã có những rạn nứt nào. Liệu có còn cứu vãn được không? Tình cảm phát sinh này của chồng đã sâu đậm tới đâu, có thể tìm cách giúp chồng dứt khoát? Khi có thể phân định được kiểu người thứ ba, tình cảm của chồng tới đâu, phụ nữ sẽ tìm được cách giải quyết cho cuộc hôn nhân của chính mình.

Thật ra, đàn ông ngoại tình nào cũng có những điểm yếu chung, là con cái, địa vị, sự nghiệp và tự trọng cá nhân. Một người vợ khôn ngoan sẽ nắm chắc những điểm yếu này, khéo léo để xoay chuyển tình cảm và sức chú ý của đàn ông dần xa khỏi nhân tình. Vì dù là đàn ông tử tế thế nào thì khi ngoại tình cũng như những con thiêu thân không cần biết ngày mai. Vợ càng kiên nhẫn, bình tĩnh, giữ đúng vai trò, vị trí và tâm thế khí chất của mình thì đàn ông dẫu có bao nhiêu cô bồ cũng không dám bỏ vợ con.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu yêu hôn nhân gia đình

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