Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng và muốn bên bạn lâu dài thì mới chủ động đưa bạn đến những nơi đặc biệt này

Phụ nữ yêu 03/12/2022 15:44

Khi đàn ông dẫn bạn đến những nơi như thế, có nghĩa là họ muốn chia sẻ với bạn điều gì đó riêng tư mà họ chưa từng nói với ai

Nhà riêng

Nhà riêng là “căn cứ địa” của đàn ông. Nhìn qua nơi ở có thể biết nhiều hơn về chủ nhân, vì thế đàn ông rất cẩn trọng khi đưa ai đó về nhà chơi. Một người đàn ông tử tế, nghiêm túc sẽ không dẫn phụ nữ lạ đến đây. Chỉ khi thật lòng muốn lâu dài, xem bạn là đặc biệt thì đàn ông mới dẫn bạn về nhà riêng. Đặc biệt, chỉ khi quen nhau một thời gian đủ dài, đủ thấu hiểu thì đàn ông thật lòng mới giới thiệu nơi ở riêng tư cho bạn.

Khi đến nhà riêng của một người đàn ông sẽ có những dấu hiệu cho bạn thấy liệu đây có phải là người nghiêm túc trong tình cảm hay không. Nếu đàn ông tử tế, họ sẽ không thường xuyên đem phụ nữ lạ về nhà. Và nếu ngôi nhà của một người đàn ông độc thân có đồ vật của phụ nữ thì chứng tỏ anh ta không đáng tin cậy.

Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng và muốn bên bạn lâu dài thì mới chủ động đưa bạn đến những nơi đặc biệt này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà của cha mẹ

Đàn ông muốn đưa bạn về gặp cha mẹ dù chỉ là để dùng cơm, ghé thăm vào dịp gì đó đặc biệt thì đều có nghĩa là anh ấy muốn mối quan hệ của cả hai sẽ có tương lai chắc chắn. Đàn ông sẽ không đưa người phụ nữ không có cảm tình về nhà. Anh ấy muốn cha mẹ nhìn thấy bạn là để gián tiếp xin sự đồng ý của cha mẹ, cũng là muốn bạn bắt đầu làm quen với gia đình của anh ấy. Nếu đến đây và bạn biết rằng trước đó khi yêu ai anh ấy cũng đưa về nhà cha mẹ thì đây là người đàn ông nghiêm túc trong tình cảm.

Ngược lại, nếu đàn ông chỉ yêu đương qua loa hay có dấu hiệu đắn đo trong mối quan hệ thì anh ta sẽ không bao giờ để ba mẹ gặp bạn. Thậm chí, anh ta còn né tránh để không một ai trong gia đình biết đến sự tồn tại của bạn.

Nhà của bạn bè

Thông qua các mối quan hệ bạn bè của đàn ông, bạn sẽ biết anh ấy là người thế nào, có thật lòng với bạn hay không. Đàn ông đưa bạn đến nhà của bạn bè chơi thì chứng tỏ anh ấy muốn cả bạn bè và người thân của họ cũng biết về bạn. Anh ấy không ngại đưa bạn đi gặp những mối quan hệ thân thiết, giới thiệu bạn là người anh ấy yêu. Đây là điều chỉ có ở người đàn ông thật lòng yêu thương bạn.

Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng và muốn bên bạn lâu dài thì mới chủ động đưa bạn đến những nơi đặc biệt này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi đến nhà bạn bè của đàn ông, bạn cũng sẽ biết và hiểu hơn về người đàn ông của mình. Nhìn bạn bè của anh ấy, bạn sẽ đoán được một phần tính cách của anh ấy. Bạn cũng có thể thông qua vài cuộc nói chuyện để biết thêm về cách yêu của người đàn ông này.

Những nơi đàn ông chỉ đến một mình

Đàn ông thường có những nơi đặc biệt chỉ đến một mình để thư giãn, có không gian riêng. Nhưng nếu đàn ông yêu ai nhiều, họ sẽ muốn chia sẻ không gian riêng tư đó cùng bạn. Đó có thể là một quán cà phê, một khung cảnh thiên nhiên, một nơi chốn đặc biệt… họ thường đến một mình khi muốn yên tĩnh hay thư giãn. Hoặc là một nơi đặc biệt để lại ký ức họ không thể quên.

Khi đàn ông dẫn bạn đến những nơi như thế, có nghĩa là họ muốn chia sẻ với bạn điều gì đó riêng tư mà họ chưa từng nói với ai. Họ muốn bạn thấu hiểu, cùng họ có những suy nghĩ và chia sẻ. Và chỉ có đàn ông đặt bạn ở vị trí đặc biệt trong lòng mới làm như thế.

4 chi tiết nhỏ trong tin nhắn chứng tỏ đàn ông yêu bạn thật lòng, hơn cả sinh mệnh của anh ấy

4 chi tiết nhỏ trong tin nhắn chứng tỏ đàn ông yêu bạn thật lòng, hơn cả sinh mệnh của anh ấy

Chỉ cần để ý đến những chi tiết nhỏ này trong tin nhắn mỗi ngày, phụ nữ khôn ngoan sẽ biết được đàn ông yêu mình như thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu yêu hôn nhân gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 24 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”