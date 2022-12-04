Chỉ có đàn ông yêu tha thiết, yêu thật lòng mới có thể ‘nhịn’ bạn trong 3 tình huống khó nhằn này

Phụ nữ yêu 04/12/2022 20:58

Thực tế, đàn ông yêu thật lòng nhịn nhường không phải vì anh ấy thấy mình sai, mà là vì anh ấy không muốn mất bạn. Tâm lý khi yêu này rất bình thường, chính là càng yêu sẽ càng sợ đánh mất.

Khi cãi vã

Cãi vã là chuyện phải xảy ra trong tình yêu, không thể tránh. Nhiều người đàn ông khi tranh cãi chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, không bao giờ nhận sai. Có hai lý do khiến đàn ông trở nên như thế. Một là vì đây là người đàn ông ích kỷ, sẽ chỉ yêu bản thân nhiều nhất. Và hai là vì anh ta không yêu bạn nhiều, bạn chưa đủ quan trọng để anh ta sợ mất.

Khi đàn ông yêu nhiều, họ sẽ không ngại nhịn nhường bạn khi cãi nhau. Sau một lúc tranh cãi, dù anh ấy đúng hay sai cũng đều chủ động dỗ dành, làm hòa với bạn. Anh ấy không để bụng bạn sai ở đâu, chỉ quan tâm giữ gìn tình cảm của cả hai. Người đàn ông như thế mới có khả năng cho bạn hạnh phúc sau này.

Chỉ có đàn ông yêu tha thiết, yêu thật lòng mới có thể ‘nhịn’ bạn trong 3 tình huống khó nhằn này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc

Nhiều cặp đôi vì chuyện tiền bạc mà chia tay. Người ta yêu nhau không vì tiền bạc, nhưng có thể vì tiền bạc mà rời bỏ nhau. Chuyện tiền bạc là vấn đề nhạy cảm trong tình cảm.

Khi yêu, nhiều người phụ nữ muốn kiểm soát tiền bạc của đối phương, vì như thế họ mới thấy an toàn. Người đàn ông chân thành sẽ không ngại chuyện đưa tiền cho bạn gái hay vợ giữ. Họ cũng không so đo xem ai tiêu xài nhiều hơn. Vì họ tin tưởng người phụ nữ mình yêu, bằng lòng giao quyền kiểm soát cho cô ấy.

Điều này không khác nhau giữa đàn ông có tiền nhiều hay ít. Quan trọng là đàn ông yêu bạn và không ngại giao bạn hết số tiền anh ấy có, dù là ít hay nhiều. Vì họ chỉ quan tâm đến bạn, hơn là tiền bạc.

Chỉ có đàn ông yêu tha thiết, yêu thật lòng mới có thể ‘nhịn’ bạn trong 3 tình huống khó nhằn này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lối sống

Hai người dù có yêu nhau nhiều thế nào thì vẫn có môi trường sống hay sở thích, thói quen khác nhau. Vì thế những điều khác biệt trong lối sống là đương nhiên. Chẳng hạn như, bạn thích ăn cay, anh ấy lại không. Bạn thích ngủ sớm, anh ấy lại thường ngủ trễ. Những khác biệt nho nhỏ trong đời sống có thể khiến tình yêu tan vỡ. Rất nhiều cặp đôi chia tay, ly hôn vì có lối sống không hòa hợp được

Nhưng người đàn ông yêu thật lòng sẵn sàng nhịn nhường bạn. Anh ấy không buộc bạn phải thay đổi, nhưng sẽ tìm cách để cả hai thấy thoải mái nhất khi bên nhau. Vì anh ấy tôn trọng và yêu chính con người của bạn. Thậm chí, đàn ông yêu nhiều sẽ thay đổi cả thói quen vì người phụ nữ của mình.

Quả thực, sẽ không có gì là khó nếu đàn ông thật lòng quý trọng bạn. Anh ấy sẽ tìm cách giải quyết, sẽ tìm lý do để ở lại bên bạn. Mọi chuyện chỉ khó khi anh ấy yêu bạn chưa đủ nhiều, bạn chưa đủ quan trọng với anh ấy. Anh ấy sẽ thấy bế tắc, sẽ tìm cái cớ để rời khỏi bạn.

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Thực tế, nhân tình của đàn ông có gia đình thường có hai kiểu, kiểu thứ nhất là chỉ vì tiền và “đào mỏ” một cách triệt để, và kiểu thứ hai là vì tình nên chuyện gì cũng dám làm.

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